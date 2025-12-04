Стрілянина в "Жовтні": чому конфлікт ГУР і ЗСУ став сигналом небезпечних процесів у тилу

Сутичка між ГУР і військовими ЗСУ в санаторії "Жовтень" — не просто локальний конфлікт, а симптом нової небезпечної фази, в яку входить Україна. Озброєні підрозділи силових структур з'ясовують стосунки в тилу, поки країна стримує російські атаки. Фокус з'ясував, чому ця історія стала маркером системних збоїв і які ризики це створює для фронту та міжнародної підтримки.

Увечері 3 грудня на території санаторію "Жовтень" у Конча-Заспі під Києвом сталася збройна сутичка між бійцями Головне управління розвідки МОУ (ГУР) і військовослужбовцями військової частини А4005.

За повідомленнями джерел у правоохоронних органах, Генштабі й самому ГУР, розвідники увійшли на територію, виламали ворота та частину паркану, відкрили попереджувальні постріли в повітря й землю та затримали десять військових А4005, яким, за даними співрозмовників, нанесли тілесні ушкодження. Згодом їх відпустили, а самі представники ГУР забарикадувалися в межах об'єкта.

Попри те, що на місце прибули співробітники Нацполіції, Військової служби правопорядку, військовий комендант Київської області та представники обласної адміністрації, ГУР відмовився впускати будь-які державні структури до санаторію. До врегулювання інциденту було залучено підрозділ Державне бюро розслідувань, а також прибув заступник головнокомандувача Збройні сили України (ЗСУ) — Олександр Сирський.

У ГУР заявили, що військові, яких вони затримали, перебували на території незаконно: за даними розвідки, об'єкт — арештований і переданий в державне управління. Тому дії бійців нібито відбувалися "у відповідності до судових рішень".

Водночас в/ч А4005 запевняє, що після початку повномасштабного вторгнення уклала з керівництвом санаторію офіційний договір оренди приміщень. За їхніми словами, територія використовується відповідно до бойового розпорядження командувача Сухопутних військ і має погодження Київської військової адміністрації: приміщення — опечатані, доступ у них — обмежений.

Конфлікт навколо санаторію — не перший: за словами джерел, за останній місяць ГУР вже неодноразово намагалося домогтися звільнення "Жовтня". Це суперечить позиції військової частини, яка вважає своє перебування на об'єкті законним.

Конфлікт ГУР та ЗСУ: до чого може призвести така ситуація

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що інцидент у санаторії "Жовтень" став ознакою переходу України в нову небезпечну фазу — коли частина силовиків воює на фронті та зазнає реальних втрат, а інша — втягнута в "бізнесові конфлікти". За його словами, серед розвідників, які зараз гинуть на передовій, є багато високопідготовлених бійців, а останні втрати на фронті були особливо болючими. На цьому фоні дії групи ГУР у Конча-Заспі він називає неприйнятними та такими, що виходять за межі допустимого.

"Факт того, що розвідники приїхали на об'єкт, відкривали вогонь, блокували територію та "брали в полон" військових іншої частини, свідчить про серйозний збій у системі безпеки. Якщо негайно не втрутяться або силові структури, або президент, країна може отримати неконтрольований перерозподіл сфер впливу між людьми у формі — тими, хто має нагородну зброю й відчуває свою безкарність", — каже Фокусу Ступак.

Він нагадує, що до 2020 року ГУР майже не був публічним — про орган існували лише загальні згадки на сайті з переліком керівництва. Тепер же діяльність розвідників стала публічною і часто виходить за межі спецоперацій.

"Вони перетворюються на силових менеджерів, які силовим шляхом вирішують спірні питання", — вважає експерт.

На думку Ступака, це відкриває небезпечну можливість: залучення співробітників ГУР приватними структурами для вирішення власних інтересів. Приїзд військових у формі, каже він, автоматично означає владу — і цим можуть зловживати.

Експерт переконаний, що такі дії не могли відбутися без команди згори.

"Хтось точно дав наказ. Я не кажу, що це був Буданов, у мене немає таких даних, але команда від когось була", — продовжує Ступак.

Саме тому, на його думку, президент має втрутитися особисто — нехай і неофіційно.

Наслідки протистояння ГУР та військових: РФ це на руку

Колишній співробітник СБУ також вказує на інформаційні ризики: росіяни розкрутять цю історію, це побачать і європейці.

Україні зовсім не потрібен ще один скандал, адже історія з Міндічем ще не завершилась. Експерт додає: на Заході давно чують чутки про "кришування бізнесу" окремими українськими силовиками — і подібні інциденти тільки поглиблюють недовіру.

Військовий експерт Денис Попович також вважає, що ворожа пропаганда може скористатись цим кейсом, аби вкинути наратив про внутрішні конфлікти в Силах оборони.

"Треба якнайшвидше закрити конфлікт", — каже Фокусу експерт.

Ступак також нагадує про загрозу російських ударів: санаторій вже давно міг бути в переліку потенційних цілей розвідки РФ. Росія, каже він, отримує інформацію з різних джерел — від навідників до супутникової розвідки та аналізу мобільних сигналів. Тому сутички на таких об'єктах у момент активних атак дронів і ракет виглядають подвійно небезпечними.

Він наголошує, що такі конфлікти треба "прижигати" одразу, доки вони не перетворилися на нову форму рейдерства у військовій формі.

"Бо потім не розбереш, хто рейдер, а хто справжній військовий. Всі ж поважні", — каже експерт.

На його думку, ці процеси небезпечні ще й тим, що відбуваються під час війни — коли суспільство та держава мають бути максимально згуртовані.

"Якщо президент не відреагує, це буде наростати по експоненті", — підсумував Ступак.

