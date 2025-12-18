Европа закручивает гайки: когда украинцам придется возвращаться домой

Германия ужесточает правила соцвыплат для безработных украинцев. Правительство одобрило реформу, предусматривающую более жесткий контроль и возможную приостановку помощи. Фокус выяснил, способны ли эти изменения заставить украинцев вернуться домой и что ждет их в ближайшие годы.

Правительство Германии 17 декабря одобрило проект закона о реформе системы социальной помощи, который может существенно изменить правила получения выплат по безработице — в частности для украинских граждан, проживающих в стране.

Законопроект предусматривает ужесточение требований для получателей Bürgergeld — базовых выплат для безработных. Если документ будет поддержан Бундестагом, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2026 года.

По новым правилам, доходы и имущество кандидатов на выплаты будут учитываться строго: если лицо имеет значительные сбережения, оно сначала должно будет использовать их перед тем, как претендовать на государственную помощь. Также отменяется льготный период, в течение которого собственные средства ранее не принимались во внимание.

Відео дня

Важно, что документ предусматривает серьезные санкции за пропуски контактов с центром занятости:

при двух пропусках без уважительной причины выплаты могут сократить на 30%,

а при трех — полностью остановить.

Одновременно законопроект сохраняет общий размер выплат на нынешнем уровне — примерно 563 евро в месяц для одиноких лиц, а также покрытие расходов на жилье.

Это решение особенно касается украинцев, которые приехали в Германию после 1 апреля 2025 года — для них правительство уже предлагает замену Bürgergeld на менее выгодные выплаты по стандартным правилам для искателей убежища, составляющие около 441 евро в месяц.

Реформа вызвала критику внутри коалиции, в частности со стороны социал-демократов, которые считают, что ограничения могут усложнить интеграцию и поставить уязвимых людей в сложное положение.

Что ждет украинцев в Германии в ближайшие годы

Глава Офиса миграционной политики и президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отмечает: намерения Германии ужесточить правила предоставления социальных выплат имеют рациональное основание и касаются значительной части украинцев.

"Если Германия оценивает, что более 400 тыс. украинцев не работают и получают пособие по безработице, то понятно, что это значительная нагрузка на бюджет. Любая власть прежде всего обязана заботиться о собственных гражданах, и для немецкого общества такая ситуация неприемлема. Надо понимать, что правительство не предлагает ничего нового — логика программы временной защиты с самого начала была другой", — говорит Фокусу Воскобойник.

Эксперт обращает внимание, что программа временной защиты для украинцев с момента запуска была направлена на другое. Она предусматривала упрощенное трудоустройство людей, которые бежали от войны, а финансовая помощь рассчитывалась исключительно на тех, кто не способен самостоятельно обеспечить себя. Однако расчет был на то, что подавляющее большинство украинцев потратит определенное время на изучение языка, адаптацию и начнет работать.

Воскобойник констатирует, что этого не произошло в необходимом масштабе. Причины, по его мнению, разные: кто-то не хочет работать вне собственной специальности, кто-то не выучил язык или не подтвердил профессиональную квалификацию. Не менее существенным фактором он называет психологический аспект: если государство гарантирует жилье, покрывает выплаты по безработице и пособия на детей, возникает соблазн не искать работу и жить в свое удовольствие.

Однако такая стратегия, предупреждает эксперт, имеет серьезные риски.

"Ведь страна, которая позволила подобную поддержку, может рано или поздно прекратить ее предоставление. Германия движется именно в этом направлении: сокращение или отмена выплат выглядит для правительства очевидным шагом. Подобные решения будут принимать и другие европейские государства", — продолжает эксперт.

Подтверждением этого тренда он называет решение Польши: с марта 2026 года страна отменит помощь украинцам со статусом временной защиты, поскольку его действие прекратится. Социальные выплаты смогут получать только те, кто работает и делает вклад в систему. По такому же принципу, по убеждению Воскобойника, будут действовать и остальные европейские страны.

Сокращение помощи для украинцев в ЕС: вернутся ли они домой

Эксперт объясняет, что эти процессы ставят перед украинцами вопрос выбора. Люди, которые не смогут обеспечить себе существование без государственной помощи, будут либо искать другие страны, где такая поддержка еще будет сохраняться, либо принимать решение о возвращении. В то же время в марте 2027 года статус временной защиты в Европе завершит действие повсеместно. Это означает, что украинцам придется определять свой правовой статус — оставаться, если есть работа, учеба или семейные основания, или возвращаться.

Воскобойник подчеркивает показательность цифры 400 тысяч: именно столько украинцев в ближайшее время могут оказаться в критической ситуации, когда придется либо ускорять поиск работы, либо жить исключительно за счет выплат на детей, либо готовиться к возвращению.

В ответ на вопрос, будет ли способствовать Украина возвращению своих граждан, эксперт отмечает, что создание рабочих мест в условиях войны — почти невозможная задача.

"Государство не должно само создавать рабочие места, а должно формировать условия, которые стимулируют бизнес к инвестированию: дерегуляция, снижение налогов, защита прав собственности, страхование военных рисков. Именно этот комплекс мер может работать, однако его эффективность в условиях военного времени выглядит ограниченной", — говорит Воскобойник.

По его словам, государство делает определенные шаги — в частности, программы повышения квалификации, деятельность Государственного центра занятости, а также инициативы по страхованию военных рисков. Об этом говорят и представители правительства. Однако, по мнению эксперта, этих мер недостаточно, и они вряд ли обеспечат массовое возвращение украинцев, особенно тех, кто уже потерял связь с рынком труда в Украине.

Ранее Фокус писал, что правительство Польши планирует лишить украинских беженцев особого статуса, определенного законом о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом, и приравнять их ко всем другим иностранцам.

3 декабря медиа сообщали, что Латвия урезает финансовую помощь беженцам из Украины и отказывается от нескольких мер поддержки.