Правительство Германии хочет лишить украинцев выплат по безработице: детали реформы

Правительство Германии 17 декабря одобрило решение о реформе выплаты по безработице "бюргергельд" (Bürgergeld). Если Бундестаг одобрит законопроект, изменения с 1 июля 2026 года коснутся в том числе и украинских беженцев.

О решении правительства о прекращении выплат "бюргергельд" в нынешнем виде, в том числе и для украинцев в Германии, сообщило медиа Deutsche Welle. Журналисты отметили, что этот законопроект критикуют в рядах Социал-демократической партии Германии.

Если Бундестаг все же проголосует за закон, он ощутимо ужесточит правила для 5,5 миллиона получателей выплат по безработице.

По словам журналистов, законопроект вызвал споры в правительстве, поскольку он предусматривает возможность полной отмены выплат в случае, если человек трижды не придет на встречу с работниками центра занятости без уважительных причин. Если же получатель дважды пропустит визит, выплаты уменьшат на 30%. При этом будет предусмотрена возможность дать объяснения по телефону или во время личного разговора, а люди с психическими заболеваниями будут защищены от полной потери выплат.

Відео дня

Кроме того, законопроект отменяет фиксированный льготный период, в течение которого не учитываются собственные накопления: если заявитель имеет тысячи на банковском счете, прежде чем ему назначат "бюргергельд", он должен будет опираться на собственные доходы и имущество. Также размер защищенных сбережений будет определяться в зависимости от возраста, а расходы на жилье будут признаваться в небольшом объеме.

Центры занятости будут обязаны фиксировать конкретные меры поддержки в плане, разработанном совместно с получателем выплат.

При этом общий размер выплат останется на уровне 563 евро для одиноких людей или родителей-одиночек, 506 евро для получателей в партнерстве и от 357 до 451 евро плюс 20 евро надбавки для несовершеннолетних. Также государство продолжит покрывать арендную плату на жилье включая коммунальные услуги.

Реформу еще должен утвердить Бундестаг, но оппозиция и часть членов СДПГ критикуют эту инициативу правительства. В случае, если законопроект все же будет принят, изменения вступят в силу с 1 июля 2026 года.

Украинцы в Германии получают "бюргергельд"

Отметим, 19 ноября правительство канцлера Фридриха Мерца утвердило и направило на голосование в Бундестаг законопроект, который отменяет Bürgergeld для новоприбывших украинцев и заменяет пособие по безработице на выплаты на уровне просителей убежища (441 евро на одинокого человека). Это фактически означает возвращение к практике первых месяцев полномасштабной войны РФ против Украины до июня 2022 года, когда украинские беженцы начали получать "бюргергельд". Журналисты отметили, что большинство украинцев продолжат получать пособие по безработице по крайней мере пока будет действовать срок уже утвержденной помощи.

Напомним, 15 декабря польские СМИ писали, что правительство Польши планирует лишить украинских беженцев особого статуса, определенного законом о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом, и приравнять их ко всем другим иностранцам.

3 декабря медиа сообщали, что Латвия урезает финансовую помощь беженцам из Украины и отказывается от нескольких мер поддержки.