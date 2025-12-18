Уряд Німеччини хоче позбавити українців виплат з безробіття: деталі реформи

Уряд Німеччини 17 грудня схвалив рішення про реформу виплати з безробіття "бюргергельд" (Bürgergeld). Якщо Бундестаг схвалить законопроєкт, зміни з 1 липня 2026 року торкнуться зокрема й українських біженців.

Про рішення уряду щодо припинення виплат "бюргергельд" у нинішньому вигляді, зокрема й для українців у Німеччині, повідомило медіа Deutsche Welle. Журналісти зазначили, що цей законопроєкт критикують у лавах Соціал-демократичної партії Німеччини.

Якщо Бундестаг все ж проголосує за закон, він відчутно посилить правила для 5,5 мільйона отримувачів виплат з безробіття.

За словами журналістів, законопроєкт викликав суперечки в уряді, оскільки він передбачає можливість повного скасування виплат у випадку, якщо людина тричі не прийде на зустріч з працівниками центру зайнятості без поважних причин. Якщо ж отримувач двічі пропустить візит, виплати зменшать на 30%. При цьому буде передбачено можливість дати пояснення телефоном або під час особистої розмови, а люди з психічними захворюваннями будуть захищені від повної втрати виплат.

Крім того, законопроєкт скасовує фіксований пільговий період, протягом якого не враховуються власні накопичення: якщо заявник має тисячі на банківському рахунку, перш ніж йому призначать "бюргергельд", він повинен буде спиратися на власні доходи та майно. Також розмір захищених заощаджень визначатиметься залежно від віку, а витрати на житло визнаватимуться в невеликому об'ємі.

Центри зайнятості будуть зобов'язані фіксувати конкретні заходи підтримки у плані, розробленому спільно з отримувачем виплат.

При цьому загальний розмір виплат залишиться на рівні 563 євро для самотніх людей або батьків-одинаків, 506 євро для отримувачів у партнерстві та від 357 до 451 євро плюс 20 євро надбавки для неповнолітніх. Також держава продовжить покривати орендну плату на житло включно з комунальними послугами.

Реформу ще повинен затвердити Бундестаг, та опозиція і частина членів СДПН критикують цю ініціативу уряду. В разі, якщо законопроєкт все ж буде ухвалено, зміни набудуть чинності з 1 липня 2026 року.

Українці в Німеччині отримують "бюргергельд"

Зазначимо, 19 листопада уряд канцлера Фрідріха Мерца затвердив і спрямував на голосування до Бундестагу законопроєкт, який скасовує Bürgergeld для новоприбулих українців і замінює допомогу з безробіття на виплати на рівні прохачів притулку (441 євро на самотню людину). Це фактично означає повернення до практики перших місяців повномасштабної війни РФ проти України до червня 2022 року, коли українські біженці почали отримувати "бюргергельд". Журналісти зазначили, що більшість українців продовжать отримувати допомогу з безробіття принаймні доки діятиме термін уже затвердженої допомоги.

Нагадаємо, 15 грудня польські ЗМІ писали, що уряд Польщі планує позбавити українських біженців особливого статусу, визначеного законом про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом, та прирівняти їх до всіх інших іноземців.

3 грудня медіа повідомляли, що Латвія урізає фінансову допомогу біженцям з України та відмовляється від кількох заходів підтримки.