Мир через референдум: что стоит за инициативой Зеленского и почему эксперты спорят

Идея вынести мирное соглашение на всеукраинский референдум снова вернулась в публичное пространство. Президент Владимир Зеленский допускает такую возможность при условии прекращения огня и гарантий безопасности, параллельно презентуя 20-пунктный мирный план. Впрочем, опрошенные Фокусом эксперты по-разному оценивают как политические мотивы этой инициативы, так и ее соответствие Конституции Украины.

Президент Владимир Зеленский не исключил, что вопрос мирного соглашения, над которым сейчас ведутся переговоры под посредничеством США, может выноситься на всеукраинский референдум. Об этом он заявил во время общения с журналистами 23 декабря.

По словам главы государства, окончательное решение о мирном завершении войны — включая то, какие территории могут быть предметом соглашения — должен определить народ Украины путем прямого волеизъявления. Но для этого нужны реальные условия безопасности.

"Мы можем вынести на референдум полное соглашение, которое закрепит конец войны. Люди должны иметь возможность выбрать: подходит нам такое завершение или нет", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что организация референдума не возможна под обстрелами и требует длительного режима тишины. По его оценке, для подготовки такого голосования необходимо как минимум 60-дневное прекращение огня — иначе референдум просто не состоится.

Президент также не исключил, что голосование по мирному соглашению может быть проведено одновременно с предстоящими выборами.

Впоследствии Владимир Зеленский представил полный перечень из 20 пунктов базового мирного плана, который призван стать фундаментом для завершения войны с Россией и обеспечения долгосрочной безопасности Украины. Документ разрабатывался в тесной координации с США и их партнерами, но некоторые положения все еще требуют окончательного согласования.

По словам главы государства, этот базовый документ будет играть ключевую роль в международных переговорах по миру. Он закладывает политические договоренности между Украиной, США, Европой и Россией, хотя отдельные пункты могут меняться в процессе консультаций.

Президент подчеркнул, что оба наиболее сложных вопроса — статус отдельных территорий и порядок эксплуатации Запорожской атомной электростанции — еще не согласованы с партнерами и Россией. Реакция Москвы ожидается в ближайшее время после консультаций с США.

Мирное соглашение через референдум: будут ли голосовать украинцы

Политолог Олег Постернак считает, что идея возможного референдума по мирному соглашению не является новой для Банковой и обсуждается как минимум год. По его словам, власть еще раньше рассматривала референдум как инструмент управления общественными эмоциями в случае принятия компромиссной мирной рамки.

"Такие планы на Банковой вынашивались и раньше. Для меня это абсолютно не новость. Я еще год назад говорил, что инструментарий референдума будет использован для "притушивания" эмоциональных потоков, которые неизбежно возникнут вокруг принятия компромиссного мира, который однозначно не устроит все украинское общество", — говорит Фокусу эксперт.

В то же время отмечает Постернак, речь идет не только о перекладывании ответственности с власти на общество, хотя этот элемент присутствует.

"Это не столько история о снятии ответственности, сколько попытка показать, что украинский народ является субъектным — что мирная рамка не только создана элитой, а имеет отношение к позиции общества", — объясняет он.

Политолог предполагает, что при нынешней формулировке 20 пунктов мирного плана, общество, скорее всего, поддержит его на референдуме.

"Если смотреть на эти двадцать пунктов, о которых сказал президент, то рамка выглядит очень приемлемой. Даже вопросы языка, образования выписаны максимально компромиссно с точки зрения европейского законодательства. Поэтому общество, скорее всего, скажет "да", — прогнозирует Постернак.

Он подчеркивает: в таком случае референдум будет восприниматься не только как демократический инструмент, но и как политическая технология.

Политолог проводит параллель с Молдовой, где действующий президент Майя Санду смогла усилить свои позиции благодаря сочетанию президентской кампании с референдумом по евроинтеграции.

"Это позволило сформировать определенное восприятие Санду как лидера. Вероятно, похожую технологию планируют использовать и на Банковой. А это означает, что Зеленский, скорее всего, принял решение идти на выборы", — говорит эксперт.

По словам Постернака, референдум в такой конфигурации имеет сразу несколько функций:

усилить образ президента как лидера, который вывел страну из войны;

мобилизовать избирателей и повысить явку;

сформировать положительный информационный фон для кампании по переизбранию.

"Референдум формирует нишу, из которой Зеленский хочет получить гарантию переизбрания. Это еще не факт, но с технологической точки зрения намерение абсолютно понятно. И, в принципе, он действует логично", — добавляет политолог.

Рассмотрение мирного соглашения Верховной Радой: в чем смысл

Отдельно Постернак обращает внимание на идею рассмотрения мирного плана в Верховной Раде, называя ее "очень сильным политическим ходом".

"Оппозиционные фракции хотели бы использовать мирный план для атак на президента — подать его как капитуляционный, акцентировать на пунктах вроде ограничений численности армии. А президент хочет, чтобы общество увидело, как голосуют конкретные депутаты", — объясняет он.

Таким образом, по словам эксперта, Банковая не только минимизирует критику, но и заставляет оппозицию публично определяться относительно мирной рамки, выводя документ из-под политических манипуляций.

"Это способ принудить оппозиционных депутатов к публичному одобрению или четкому отрицанию — и таким образом снять с мирного плана статус "тайного соглашения", — говорит Постернак.

В то же время он отмечает: формально подписывать мирное соглашение будет именно президент. Но привлечение парламента имеет еще одну важную цель.

"Россияне заявляют, что Зеленский якобы не имеет полномочий. Если же парламент одобрит мирный план, это дополнительно усиливает субъектность документа, поскольку РФ признает украинский парламент как сторону", — заключает политолог.

Почему идея референдума по миру противоречит Конституции

Политолог Игорь Рейтерович критически оценивает заявления президента о возможности референдума или парламентской ратификации мирного соглашения, считая их формой перекладывания ответственности и политического маневра, который не имеет юридической перспективы.

По словам эксперта, такая инициатива напрямую противоречит Конституции Украины.

"Это классическое перекладывание ответственности, попытка снять с себя ее часть. Вся эта история не может быть реализована на практике, потому что она противоречит Конституции", — отмечает Фокусу Рейтерович.

Он объясняет: Основной закон содержит четкий перечень вопросов, которые могут выноситься на всеукраинский референдум, и мирные договоры или специальные экономические режимы туда не входят.

"В Конституции нет никаких положений о вынесении на референдум вопросов по мирным соглашениям. Там речь может идти, например, о принятии новых территорий в состав Украины или изменении административно-территориального устройства — и то только в пределах действующей конституционной территории", — отмечает политолог.

Рейтерович обращает внимание, что действующая Конституция уже предоставляет президенту достаточные полномочия для подписания международных соглашений — без референдума и без дополнительного одобрения парламента.

"Другая статья Конституции дает президенту абсолютно самодостаточные полномочия подписывать такие документы и нести за них политическую ответственность перед гражданами Украины. Когда он говорит и о референдуме, и о ратификации Верховной Рады, — это нарушение норм Конституции относительно президентских полномочий", — объясняет эксперт.

Впрочем, Рейтерович видит в этом и прагматичный политический расчет. По его словам, президент может сознательно предлагать форматы, которые Россия априори не примет, чтобы публично зафиксировать ее как недоговороспособную сторону — в частности для западных партнеров, включая США.

"Россия должна быть выставлена публично недоговороспособной стороной — в том числе для Дональда Трампа. Это ключевой момент, как бы цинично это ни звучало, но мы находимся в таких условиях", — отмечает политолог.

Второй мотив, по оценке эксперта, — страхование ответственности на случай, если Украине все же придется подписывать определенные компромиссные документы.

"Зеленский понимает, что рано или поздно могут возникнуть документы, которые придется подписывать. И он хочет, чтобы эту ответственность разделили как минимум парламентарии", — говорит Рейтерович.

Что не так с проектом мирного соглашения

Отдельно он комментирует сами 20 пунктов мирного плана, признавая, что в нынешних условиях они выглядят относительно приемлемыми — но в то же время содержат серьезные противоречия.

"Да, эти пункты критиковали, но в той ситуации, в которой мы находимся, они выглядят более-менее приемлемо. Это не значит, что они выгодны Украине. Там есть масса вопросов по суверенитету", — подчеркивает эксперт.

Особенно проблемным он считает сочетание деклараций о суверенитете с пунктами, которые фактически его ограничивают.

"Когда в первом пункте говорят о подтверждении суверенитета, а дальше прописывают ограничение численности Вооруженных сил до 800 тысяч, возникает вопрос: о каком суверенитете вообще идет речь? Ограничение армии — это автоматическое ограничение суверенитета", — отмечает Рейтерович.

Отвечая на вопрос, может ли референдум по мирному соглашению состояться хотя бы теоретически, политолог дает однозначный ответ — нет.

"Эти вопросы в такой формулировке не являются предметом референдума. Чтобы они им стали, надо менять Конституцию", — объясняет он.

По словам эксперта, это означало бы:

отсутствие военного положения;

два голосования в парламенте;

не менее 300 голосов;

обращение в Конституционный суд.

"Это абсолютно нереалистичная история. Мирное соглашение, мирный договор, специальная экономическая зона — это не предмет референдума", — отмечает Рейтерович.

Он также сравнивает возможную инициативу с "пятью вопросами от президента" во время местных выборов 2020 года, отмечая, что подобный формат не имеет должной юридической силы.

"Это незаконная история, которая не может быть имплементирована никоим образом", — заключает политолог.

Напомним, 23 декабря украинские переговорщики Рустем Умеров и Андрей Гнатов вернулись в Киев и доложили президенту Владимиру Зеленскому об итогах консультаций с США. По их словам, сейчас подготовлены проекты нескольких ключевых документов.

Также Фокус писал, что, по словам руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, дальнейшие переговоры по мирному урегулированию в Украине имеют оптимистический характер. Однако он подчеркнул, что процесс многосторонний и сложный.