Покровск — не финал: какие города могут оказаться под ударом уже после Нового года

Российское наступление в Донецкой области не остановилось, но и не принесло Кремлю ожидаемого прорыва. В Покровске продолжаются тяжелые городские бои, которые все больше превращаются в борьбу за логистику и ресурсы. Фокус выяснил, какие направления остаются для РФ приоритетными после Нового года, где враг будет пытаться давить дальше и почему Покровск, Запорожское направление и юг Херсонщины становятся ключевыми точками этой зимы.

Российские оккупационные войска сейчас контролируют около 50% территории города Покровск Донецкой области, но существенно не продвинулись дальше, заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский во время очередного брифинга.

По его словам, враг с большими потерями пытается продвинуться вглубь позиций украинских защитников, однако каждый шаг в городе сопровождается значительными потерями личного состава, и масштабного прорыва до сих пор нет.

"Противник контролирует примерно половину города. Но он не может просто так спокойно заходить в город, потому что все подступы находятся под нашим действием — в том числе беспилотных систем", — отметил Сырский.

Покровск давно стал одним из ключевых направлений российского наступления на Донбассе и самой горячей точкой в южном выступлении российских сил. По данным западных аналитиков, город и раньше находился под значительным давлением врага, а российские войска пытались установить контроль над логистическими путями, чтобы продвигаться дальше на север к Краматорску и Славянску — главным городам, остающимся под контролем Украины в регионе.

В ноябре часть источников фиксировала, что россияне контролируют более 70% города, но украинские войска продолжают вести ожесточенные бои.

Прогнозы на ближайшие недели: куда враг может направить усилия после Нового года

Оценивая ситуацию в Донецкой области, военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев отмечает: враг будет прилагать максимум усилий, чтобы полностью оккупировать Покровск. При этом ключевой проблемой для украинской стороны становится не боеспособность подразделений, а логистика.

"Я не думаю, что в ближайшей перспективе мы сможем не только уничтожать вражеские группы, которые инфильтрируются в Покровск и Мирноград, но и удерживать стабильные оборонительные линии из-за невозможности полноценного логистического обеспечения", — объясняет он.

По словам эксперта, сейчас ВСУ фактически реализуют маневренную оборону: подразделения постепенно выводятся из городской застройки, но действуют организованно, сохраняя управляемость и нанося потери противнику.

Военный обозреватель Денис Попович считает, что в ближайшей перспективе задачи российских войск на фронте существенно не изменятся.

По его словам, противник и в дальнейшем будет сосредотачивать усилия на давлении под Запорожьем и в направлении Гуляйполя, а также пытаться дожать Покровск и Мирноград, где бои остаются одними из самых интенсивных.

Запорожское направление: угроза, которая не исчезла

Селезнев напоминает, что еще в начале года предупреждал о серьезной угрозе для Запорожской области. Речь идет об около 120 тысячах российских военных, которые длительное время находились в ожидании активных действий.

"Эта группировка не могла бездельничать вечно. Мы в определенной степени отсрочили их активность благодаря ударам по логистике в Крыму, на юге Запорожской и Донецкой областей, а также по нефтеперерабатывающим заводам на Кавказском побережье Черного моря. Но ресурсы у врага остаются", — говорит Фокусу Селезнев.

В то же время Россия пытается силой оружия реализовать политические решения, закрепленные в собственной конституции — о "включении" оккупированных украинских территорий в состав РФ.

Херсонщина и Днепр: демонстративные атаки

Отдельно эксперт обращает внимание на активизацию врага на юге Херсонской области. В частности, недавние попытки высадки российских подразделений на острова в дельте Днепра.

"Эти попытки были безуспешными — эффективно отработала наша артиллерия. Но сам факт таких действий показывает: враг пытается демонстрировать готовность атаковать везде, где видит политическую или военную целесообразность", — продолжает эксперт.

150 тысяч военных: куда пойдет главный удар

По оценкам Селезнева, группировка численностью до 150 тысяч человек, которая действует в районе Покровска и далее в направлении Крыма, вряд ли будет оставаться пассивной.

Наиболее вероятные сценарии:

наступление в направлении Доброполья , где враг уже "проторил" логистический маршрут;

, где враг уже "проторил" логистический маршрут; попытки оперативного окружения Константиновки и Дружковки ;

; или лобовые атаки на Константиновку, хотя эксперт считает этот вариант наименее перспективным для РФ.

"Масштабные механизированные штурмы — дело абсолютно неблагодарное. Техника будет уничтожена без стратегического результата. Единственное, что может удаваться врагу, — это медленная инфильтрация", — говорит Селезнев.

Три ключевых плацдарма РФ

Эксперт четко очерчивает три направления, где Россия формирует ударные плацдармы:

Юг Донетчины — район Торецка, Покровска и Марганца. Восток — Часов Яр и прилегающие территории. Северо-Восток — Лиманское направление.

Именно синхронные действия на этих участках, по замыслу РФ, должны позволить захватить большую городскую агломерацию Донетчины, которая сейчас находится под контролем Украины.

Купянск и "буферные зоны"

Активизация боев в районе Купянска, по словам Селезнева, не случайна. Город является ключевым железнодорожным узлом Харьковской области, и его потеря существенно усложнит логистику ВСУ.

В более широкой перспективе стратегия РФ выглядит так:

полная оккупация территорий, которые Москва "включила" в состав РФ;

создание буферных зон на Харьковщине, Сумщине, Черниговщине и Днепропетровщине.

В завершение эксперт отмечает: никакие политические уступки не остановят Путина.

"Аппетит приходит во время еды. Проект "Новороссия" включал не только Донбасс, но и Харьковскую, Николаевскую и Одесскую области. Единственный аргумент, который способен изменить позицию Кремля, — это системное выхолащивание наступательного потенциала РФ", — считает эксперт.

По словам Селезнева, пока Россия будет сохранять ресурсы для наступления, ни один западный лидер — независимо от имени — не сможет заставить Путина отказаться от войны против Украины.

Напомним, Тарас Чмут утверждает, что сейчас стратегическая инициатива в войне в Украине перешла в руки врага. Оккупанты увеличивают количество горячих точек и ищут слабый участок фронта, а Силам обороны не хватает резервов, чтобы отбрасывать россиян длительное время.

Также Фокус писал, что ВС РФ заняли половину Мирнограда Донецкой области и продвинулись в Гуляйполе Запорожской области.