Без радиации, но без света: что означает обесточивание Чернобыльской АЭС

Потеря внешнего электроснабжения Чернобыльской АЭС обострила вопрос энергетической безопасности Украины. Несмотря на громкие заявления МАГАТЭ, речь идет не о радиационных рисках, а о системной проблеме — повреждении магистральной инфраструктуры, которое бьет по работе АЭС и усиливает дефицит электроэнергии в стране. Фокус выяснил, что на самом деле означает эта ситуация и грозит ли она новыми отключениями света.

Чернобыльская АЭС осталась без внешнего электроснабжения, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его данным, сегодня утром в результате масштабной военной деятельности пострадали несколько украинских электроподстанций, которые являются критически важными для ядерной безопасности. Из-за этого вся внешняя подача электричества на ЧАЭС была прервана, а также были повреждены линии электропередач, ведущие к другим атомным станциям. МАГАТЭ отмечает, что продолжает следить за ситуацией, чтобы оценить возможное влияние этого события на безопасность объектов.

Чернобыльская АЭС без энергии: последствия

Эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная объясняет: несмотря на громкие заявления о потере питания Чернобыльской АЭС, реальных радиационных последствий эта ситуация не имеет — ни для ЧАЭС, ни для других атомных станций Украины.

По ее словам, единственное практическое следствие последних атак — это вынужденное уменьшение выдачи мощности с атомных электростанций. Причина — повреждение магистральных подстанций, находящихся в собственности "Укрэнерго". Степень этих повреждений является закрытой информацией, однако их влияние ощутимо для всей энергосистемы.

Именно это, отмечает эксперт, означает увеличение количества отключений электроэнергии по стране. В то же время ситуация на Чернобыльской АЭС контролируемая: станция имеет резервные дизель-генераторы, а линии электропередач в Зону отчуждения пока подключают по резервной схеме.

"Три атомные электростанции на подконтрольной Украине территории продолжают работать в штатном режиме", — отмечает Фокусу Кошарна, подчеркивая, что никаких угроз ядерной безопасности нет.

Отдельно эксперт обращает внимание на роль МАГАТЭ. По ее словам, глава агентства Рафаэль Гросси, кроме заявлений о "глубокой обеспокоенности", реальных рычагов влияния не имеет. Она считает, что его активное публичное присутствие связано с политическими амбициями, в частности возможными планами баллотироваться на пост генерального секретаря ООН.

Заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Владимир Борисенко также не видит оснований для паники относительно безопасности ЧАЭС.

Он напоминает, что в 2022 году станция находилась без внешнего электроснабжения более недели, и даже тогда это не привело к катастрофическим последствиям.

"Технологические потребности ЧАЭС сегодня минимальны. Ядерное топливо уже около 25 лет назад выгружено из реакторов и не находится в активном состоянии, поэтому угрозы перегрева или аварийного охлаждения фактически нет", — говорит Фокусу Борисенко.

Определенные риски, по его словам, могут касаться погодных условий. В случае длительного обесточивания при низких температурах существует опасность замерзания воды в технологических схемах, что может привести к техническим повреждениям. Впрочем, речь идет именно об инженерных, а не ядерных рисках.

Эксперт подчеркивает, что на ЧАЭС имеются дизель-генераторные установки, предназначенные для питания систем, критически важных для безопасности. При необходимости они будут задействованы, как это уже неоднократно происходило ранее.

ЧАЭС без энергоснабжения — Украина без света?

Энергетический контекст остается критическим. Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что текущая генерация в Украине составляет около 11 тысяч МВт, тогда как из-за морозов потребность выросла до 18 тысяч МВт. Часть дефицита покрывают за счет импорта электроэнергии из ЕС, однако даже при пересечении отметки в 2400 МВт Украина импортирует лишь около 30% необходимого — из-за разницы цен между европейским и украинским рынками.

При этом, как подчеркивает эксперт, атомная генерация остается ключевой: из 11 тысяч МВт 7600 МВт — то есть 69% — обеспечивают АЭС. Именно поэтому любое сокращение их мощности из-за повреждения магистральной инфраструктуры существенно бьет по стабильности энергосистемы.

По оценке Кошарной, стратегическая цель России — не отдельные отключения, а масштабный блэкаут, развал объединенной энергосистемы Украины на "острова" и ее отсоединение от энергосистемы ЕС. Пока что реализовать этот сценарий не удалось. Единственный случай полного блэкаута произошел 23 ноября 2022 года, после чего были разработаны специальные алгоритмы подготовки Объединенной энергосистемы Украины к массированным обстрелам.

Что касается Чернобыльской АЭС, эксперт напоминает: станция окончательно остановлена еще в декабре 2000 года, сейчас она находится на этапе снятия с эксплуатации. Вместе с тем в Зоне отчуждения остаются объекты, требующие постоянного электропитания для систем безопасности и вентиляции. Речь идет о Новом безопасном конфайнменте, хранилище отработанного ядерного топлива ХОЯТ-1 и предприятиях по обращению с радиоактивными отходами.

В итоге Кошарная предупреждает: из-за уменьшения выдачи мощности с АЭС количество очередей в графиках отключений и экстренных отключений будет расти. В то же время делать точные прогнозы по улучшению ситуации пока сложно — слишком много факторов остаются непредсказуемыми.

Ученый Владимир Борисенко отмечает, что теоретическое влияние на блэкауты возможно лишь опосредованно — в случае повреждения распределительных устройств или вспомогательной инфраструктуры, которая может быть задействована в работе энергосистемы. В то же время эксперт подчеркивает, что информация о таких повреждениях пока не является публичной, и говорить об их реальном влиянии без подтвержденных данных — преждевременно.

Напомним, 17 января в Главном управлении разведки Минобороны Украины предупредили о том, что РФ может атаковать подстанции АЭС. По словам разведчиков, в случае отсоединения энергоблоков от единой системы украинцы могут "тотально оказаться без света и тепла". В ГУР объяснили, что Москва рассматривает такие удары, чтобы принудить Киев подписать соглашение с капитуляционными условиями.

Также Фокус рассказывал, что делать и как выживать, если Россия нанесет удары по подстанциям, которые обеспечивают работу украинских атомных электростанций, фактически отключив их от энергосистемы.