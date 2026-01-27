Россия гонит украинцев на Майдан (видео) — эксперт (видео)

Россия пытается использовать холодную зиму и массовые отключения электроэнергии, чтобы спровоцировать украинцев на протесты против власти. Однако, как отмечает эксперт по гибридной войне Соломия Хома, подобные попытки оказываются частично напрасными, ведь украинское общество не поддается на провокации.

Как рассказала в интервью Фокусу соучредитель Украинского центра безопасности и сотрудничества и руководитель направления международного сотрудничества (USCC) Соломия Хома, атаки на энергетическую инфраструктуру Россией продолжаются с осени 2022 года. Тогда Кремль надеялся, что украинцы, столкнувшись с холодом и отключениями электричества, выйдут на Майдан и потребуют быстрой капитуляции, однако этого не произошло.

Кроме того, эксперт отмечает, что сейчас методы России стали более тонкими: вместо открытых призывов к масштабным протестам она пытается организовать небольшие локальные демонстрации. Цель таких акций — создать атмосферу нестабильности, показать якобы "недовольство населения" и усилить информационное давление на украинское общество.

"Они больше не действуют открыто, не призывают украинцев выходить на Майдан и требовать там капитуляции. Сейчас они поступают немного иначе: поощряют людей участвовать в небольших демонстрациях, например, чтобы требовать подключения электроэнергии к своим домам. При этом даже такие локальные акции создают элемент дестабилизации в украинском обществе", — пояснила эксперт.

Также специалист подчеркивает, что в российских нарративах часто перекладывается вина за отключение света на украинскую власть, тогда как реальная причина проблем — целенаправленные удары по энергетике Россией. Это, по ее словам, часть более широкой гибридной кампании Кремля, которая направлена на психологическое давление на украинцев.

"Вместе с тем, в тезисах и нарративах очень часто смещается акцент: якобы в ситуации холодной зимы и отключений электроэнергии виноваты украинцы или власть, а не обстрелы. Это один из ключевых критических нарративов, когда забывают, кто на самом деле является главной причиной этой ситуации", — добавила Соломия Хома.

Напомним, что 22 января в Могилев-Подольском Винницкой области жители города вышли на протест из-за длительных отключений электроэнергии. Участие в митинге приняли несколько десятков человек, преимущественно женщины, которые выражали недовольство графиками отключений. Во время акции некоторые участники толкнули 49-летнего руководителя районных электросетей и сорвали с него шапку.

Однако это не единичный случай протестов из-за графиков отключения электроэнергии. Так, в Хмельницком один из участников митинга, который требовал объяснений от властей, угрожал применением гранаты и огнестрельного оружия.