Росія жене українців на Майдан (відео) — експертка (відео)

Росія намагається використати холодну зиму та масові відключення електроенергії, щоб спровокувати українців на протести проти влади. Однак, як зазначає експертка з гібридної війни Соломія Хома, подібні спроби виявляються частково марними, адже українське суспільство не піддається на провокації.

Як розповіла в інтерв’ю Фокусу співзасновниця Українського центру безпеки та співпраці та керівниця напрямку міжнародного співробітництва (USCC) Соломія Хома, атаки на енергетичну інфраструктуру Росією тривають з осені 2022 року. Тоді Кремль сподівався, що українці, зіткнувшись із холодом і відключеннями електрики, вийдуть на Майдан і вимагатимуть швидкої капітуляції, однак цього не сталося.

Крім того, експертка зазначає, що зараз методи Росії стали тоншими: замість відкритих закликів до масштабних протестів вона намагається організувати невеликі локальні демонстрації. Мета таких акцій — створити атмосферу нестабільності, показати нібито "невдоволення населення" та підсилити інформаційний тиск на українське суспільство.

"Вони більше не діють відкрито, не закликають українців виходити на Майдан і вимагати там капітуляції. Зараз вони чинять трохи інакше: заохочують людей брати участь у невеликих демонстраціях, наприклад, щоб вимагати підключення електроенергії до своїх домівок. При цьому навіть такі локальні акції створюють елемент дестабілізації в українському суспільстві", — пояснила експертка.

Також фахівчиня підкреслює, що в російських наративах часто перекладається провина за відключення світла на українську владу, тоді як реальна причина проблем — цілеспрямовані удари по енергетиці Росією. Це, за її словами, частина ширшої гібридної кампанії Кремля, яка спрямована на психологічний тиск на українців.

"Разом із тим, у тезах і наративах дуже часто зміщується акцент: нібито у ситуації холодної зими та відключень електроенергії винні українці чи влада, а не обстріли. Це один із ключових критичних наративів, коли забувають, хто насправді є головною причиною цієї ситуації", — додала Соломія Хома.

Нагадаємо, що 22 січня в Могилів-Подільському на Вінниччині жителі міста вийшли на протест через тривалі відключення електроенергії. Участь у мітингу взяли кілька десятків людей, переважно жінки, які висловлювали невдоволення графіками відключень. Під час акції деякі учасники штовхнули 49-річного керівника районних електромереж і зірвали з нього шапку.

Однак це не поодинокий випадок протестів через графіки відключення електроенергії. Так, у Хмельницькому один з учасників мітингу, який вимагав пояснень від влади, погрожував застосуванням гранати та вогнепальної зброї.