Штурмовые войска без Манько: что будет со структурой в случае кадровых изменений

Штурмовые войска как отдельная структура в ВСУ появились недавно и формировались вокруг конкретной управленческой модели. Поэтому сообщения о возможном снятии Валентина Манько с должности поставили под вопрос не только отдельное кадровое решение, но и дальнейшее развитие этого формирования. Фокус выяснил, что может ждать штурмовые войска в случае подтверждения изменений, кто способен возглавить эту структуру и возможно ли повышение для самого Манько.

Вечером 9 февраля 2026 года в соцсетях начали распространяться сообщения о якобы увольнении начальника штурмовых войск полковника Валентина Манько. Сообщалось, что соответствующую информацию якобы подтвердило командование Вооруженных сил Украины. Однако официального подтверждения или заявлений от Генерального штаба, или главнокомандующего Александра Сирского пока не было обнародовано.

Если эта информация получит официальное подтверждение, речь будет идти не только о кадровом решении по конкретной должности. В таком случае возникает более широкий вопрос — что будет со штурмовыми войсками как отдельной структурой, которая относительно недавно начала формироваться в составе Вооруженных сил Украины и до сих пор остается предметом дискуссий.

Что такое штурмовые войска и почему о них говорят

Идея выделить отдельные штурмовые войска в структуре оборонных сил стала предметом обсуждения еще в сентябре 2025 года. Тогда президент Украины сообщил, что штурмовые батальоны и полки, сформированные в 2025 году, показали высокие результаты, и что в составе ВСУ будет юридически создан отдельный род войск со "штурмовой" составляющей.

Это решение имело целью адаптировать армию к требованиям современной войны, усилить возможности для контрнаступательных, быстрых и маневренных действий, а также унифицировать подготовку и трофейное обеспечение таких подразделений.

Однако среди военных экспертов и политических деятелей не было единодушной позиции. Одни одобрительно оценивали необходимость отдельных штурмовых сил как логического шага развития армии, другие же опасались дублирования ролей уже существующих десантно-штурмовых войск или риска организационной "хаотизации" управления.

Напомним, что традиционные десантно-штурмовые войска уже давно существовали в ВСУ как отдельный и высокоманевренный род войск, предназначенный для быстрого развертывания в тылу противника, штурмовых и рейдовых действий.

Создание штурмовых войск: естественный процесс или искусственный проект

По словам военнослужащего ВСУ, командира подразделения ударных БПЛА Игоря Луценко, дискуссия вокруг штурмовых войск — это не о конкретных фамилиях, а о логике функционирования военной системы в целом.

"Это очень философский вопрос. Посмотрите, например, почему в Украине существуют и Национальная гвардия, и Вооруженные силы? Ответ лежит не только в военной, но и в политической плоскости. В разные моменты истории система выбирала разные модели — с разными центрами влияния, разными лидерами, разными подходами", — объясняет Фокусу Луценко.

По его мнению, та же логика работает и внутри армии:

"В армии все довольно просто. Есть талантливые командиры, которые показывают результат. Их ценит руководство — и под них постепенно создаются большие структуры. Сначала это подразделение, затем батальон, далее полк, бригада. Если эффективность доказана, система дает больше ресурсов и больше ответственности".

Именно так, по словам Луценко, и возникает потребность в новых формах организации — в определенный момент этот рост упирается в пределы существующей структуры — и тогда возникает идея создания отдельного вида войск. Это один из способов масштабировать успешные подразделения. Другой путь — корпусная система. Оба подхода сейчас фактически тестируются.

Он отмечает, что искусственное создание подразделений без естественного кадрового ядра обычно не работает.

"Мы уже видели попытки формировать бригады "с нуля", без органического развития. Это часто заканчивалось скандалами, массовыми уходами в СОЧ. Потому что это был искусственный процесс. А есть естественный — когда подразделение вырастает из реального боевого опыта, как это было у ряда командиров, независимо от того, как к ним относятся публично", — продолжает военнослужащий.

Комментируя возможное снятие Валентина Манько с должности, Луценко отмечает, что не берется прогнозировать кадровые решения, однако подчеркивает ключевое: штурмовые подразделения — независимо от того, как они называются — будут нужны.

"Любому разумному главнокомандующему они необходимы. Могут быть периоды, как когда-то во время АТО, когда масштабные штурмовые действия почти не планировались. Но я считаю, что мы к этому больше не вернемся. Войну в обороне не выигрывают. Планирование штурмовых операций — неизбежно", — говорит эксперт.

В то же время Игорь Луценко обращает внимание на конкуренцию подходов внутри Вооруженных сил Украины. По его словам, наряду с десантно-штурмовыми войсками — со своей традицией, культурой и типом лидерства — появились отдельные штурмовые подразделения, создание которых было обусловлено тем, что на определенном этапе ДШВ не полностью закрывали потребности командования. Это, подчеркивает он, разные модели, между которыми фактически продолжается конкуренция.

"Если не Манько, то эту линию продолжат другие командиры — условно Ширяев или Оболенский. Пусть развиваются разные подходы — нам эти "цветы" нужны. Чем больше эффективных моделей, тем сильнее армия", — считает Луценко.

Говоря о возможном сценарии снятия Валентина Манько с должности без дальнейшего повышения, эксперт предостерегает от упрощенных ожиданий. По его словам, в военной системе такие решения далеко не всегда означают карьерный рост.

"Снятие с должности не означает автоматического повышения. Часто человека просто выводят в распоряжение. Формально он остается в строю, но фактически — без конкретных задач. Я, к сожалению, знаю немало успешных командиров, в том числе и с высокими наградами, которые годами находятся в таком состоянии", — объясняет он.

В то же время эксперт воздерживается от оценок возможных причин кадровых решений и отмечает закрытость этого уровня взаимодействия.

"Я не знаю деталей его отношений с командованием. Это слишком закрытая и чувствительная сфера. Гадать здесь бесполезно. Социальные сети или публичный образ командира не всегда имеют решающее значение. Не все командиры являются специалистами по коммуникациям — и на войне это точно не главный критерий", — говорит он.

Отдельный род войск или управленческий хаос: что не так со штурмовыми войсками

Комментируя возможное снятие Валентина Манько с должности и в целом идею создания отдельных штурмовых войск, военный эксперт Олег Жданов связывает эту дискуссию с более глубокими проблемами управления в Вооруженных силах Украины.

По его словам, штурмовые подразделения как инструмент войны — давно известная практика, которая используется в армиях разных стран еще со времен Второй мировой войны.

"Штурмовые роты и подразделения всегда существовали в составе пехоты. Их задача — прорыв и штурм позиций противника. Но они не действуют самостоятельно: после них заходит пехота, которая закрепляется и организовывает оборону. Штурмовиков не готовят к ведению оборонительного боя в окопах — это другая функция", — говорит Фокусу Жданов.

Именно поэтому, отмечает эксперт, выделение штурмовых подразделений в самостоятельный род войск вызывает вопросы.

"Они должны работать в тесном взаимодействии с пехотой. От качества этого взаимодействия зависит не только выполнение боевой задачи, но и жизнь военных. Или это единый механизм — или подразделения уничтожаются по очереди", — продолжает он.

В то же время Жданов отмечает, что штурмовые подразделения не стоит путать с десантно-штурмовыми войсками, которые имеют совсем другую логику применения. ДШВ — это фактически мобильная мини-армия. Они имеют броню, артиллерию, иногда легкие танки и способны действовать автономно. Их задача — высадиться в тылу, захватить объект и удерживать его до подхода основных сил. А основные силы — это опять же пехота.

Отдельное внимание эксперт уделяет корпусной реформе, которую называет формальной.

"Корпуса созданы на бумаге. Командиры корпусов ни разу не видели свои подразделения в полном составе. Одна бригада воюет на одном направлении, другая — на другом, третья — на переформировании. В результате корпус может "воевать" на фронте длиной в тысячу километров. Это абсурдная ситуация", — считает эксперт.

Комментируя вероятное снятие Манько с должности, Жданов отмечает, что воспринимает это решение скорее как элемент общей логики, а не как единичный шаг. Он считает, что это была попытка создать полностью управляемую структуру — новый род войск, где ключевые должности занимают люди личной лояльности. Идея создания штурмовых войск с "нужным" руководителем никуда не исчезла.

По мнению Жданова, кадровые решения могут быть обусловлены не только военными соображениями, но и политическим контекстом.

"Нас постепенно ведут к заморозке конфликта — не к справедливому миру, а к прекращению огня. Территориальный вопрос остается открытым, а это означает сложные решения, в частности по отводу войск. В такой ситуации нужны командиры, которые способны не только выполнить приказ, но и объяснить его войску и обществу", — продолжает Жданов.

В то же время эксперт не считает, что Манько пытаются окончательно устранить из армии.

"Я думаю, что его повысят. Таких людей терять нельзя. Они еще могут быть нужны — и непосредственно в армии, и в публичном пространстве", — говорит он.

Подытоживая, Жданов отмечает, что проблема значительно шире отдельных кадровых решений. По его словам, люстрации генералитета не было. Никто системно не отделил советское наследие от реальной эффективности.

"Пока этого не произойдет, мы и в дальнейшем будем видеть хаотичные реформы вместо системных изменений", — считает эксперт.

Напомним, осенью 2025 года стало известно о назначении Валентина Манько начальником штурмовых войск, которые должны были быть созданы в составе ВСУ. После этого появился комментарий бывшего начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича, который обратил внимание на сообщения с российским контентом в соцсетях полковника.