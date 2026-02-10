В соцсетях написали об "увольнении Манько": как отреагировали военные и подтвердили ли в ВСУ

Вечером 9 февраля в соцсетях появились десятки сообщений о якобы увольнении начальника штурмовых войск, полковника Валентина Манько. Среди прочего, утверждали, что увольнение подтвердило командование. Между тем полковник комментировал атаки 33 штурмового полка под Гуляйполем и обещал освободить поселок от войск противника. Действительно ли произошли изменения в руководстве украинскими штурмовиками?

В сообщениях об увольнении Манько ссылались на заявление главнокомандующего ВСУ, генерала Александра Сирского. При этом на порталах медиа или на страницах главнокомандующего и Генштаба не появилась информация об изменениях. Фокус собрал информацию о ситуации с Манько и о том, чем занимается начальник штурмовых войск в феврале 2026 года.

Полковник Манько — детали из соцсетей

Сообщение о возможном уволонении Манько появились в сети около 20 часов 9 февраля. Об этом написали, например, на странице Drone Bomber, а в комментариях отметили, что данных о подтверждении не отыскалось. Информацию о кадровых изменениях в ВСУ перепостил начальник Центра исследования оккупации Петр Андрющенко. Последние сообщения о возможном увольнении затихли около 1 часа 10 февраля.

Полковник Манько — информация о возможном увольнении

На информацию в соцсетях в Telegram-канале "Офицер" откликнулся старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Военный высказался в поддержку полковника, которого осенью 2025 года сделали начальником штурмовых войск, но в войне с РФ он участвовал с 2014 года.

Полковник Манько — сообщение "Алекса" о возможном увольнении

На сообщения о Манько отреагировали также Z-блогеры РФ. В частности, в канале одного из военкоров-пропагандистов написали, что Манько могли освободить в связи с "контрнаступлением" в Запорожской области.

"Увольнение Манька" — подтвердило ли командование

На страницах Генштаба и главнокомандующего Сирского отсутствует подтверждение о кадровых изменениях в штурмовых войсках и об увольнении полковника Манько. Последние сообщения главнокомандующего — о том, что Силы обороны в январе подняли количество потерь ВС РФ до 31 тыс. человек, в то время как количество контрактников в российской армии на 9 тыс. меньше. В утреннем сообщении, появившееся утром 10 февраля, — рассказ о деталях корпусной реформы, в ходе которой переместили 36 тыс. бойцов, создали артиллерийские бригады в составе корпусов и масштабируют батальоны БпЛА в полки: об изменениях в штурмовых войсках не упоминается.

Полковник Манько не фигурирует в заметке Сырского 10 февраля

Валентин Манько — чем занят начальник штурмовых войск

На странице Facebook полковника Манько не упоминается о возможном увольнении. Зато 8 февраля военный написал, что болел, но теперь получил и готов вернуться на фронт. Кроме того, есть репосты сообщений штурмовых полков об успехах на Гуляйпольском направлении. Например, есть информация от 33 штурмового полка, который участвовал в освобождении села Придорожного и "загнал за облака" российских солдат из группировки "Восток". Также есть сообщение о важности "тяжелой тренировки и опыта" и кадры учений 210 отдельного штурмового полка: комментариев об освобождении нет.

Отметим, осенью 2025 года стало известно о назначении Валентина Манько начальником штурмовых войск, которые должны были быть созданы в составе ВСУ. После этого появился комментарий бывшего начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича, который обратил внимание на сообщения с российским контентом в соцсетях полковника. Между тем в октябре Манько рассказал о важности отдельных штурмовых войск, которые будут выполнять другие задачи, чем существующие Десантно-штурмовые войска.

Напоминаем, 9 февраля российские военные заявили о контрнаступлении ВСУ на Гуляйпольском направлении на границе Днепропетровской и Запорожской областей.