У соцмережах написали про "звільнення Манька": як відреагували військові та чи підтвердили у ЗСУ

Увечері 9 лютого у соцмережах з'явились десятки повідомлень про начебто звільнення начальника штурмових військ, полковника Валентина Манька. Серед іншого, стверджували, що звільнення підтвердило командування. Тим часом полковник коментував атаки 33 штурмового полку під Гуляйполем та обіцяв звільнити селище від військ противника. Чи справді відбулись зміни у керівництві українськими штурмовиками?

У повідомленнях про звільнення Манька посилались на заяву головнокомандувача ЗСУ, генерала Олександра Сирського. При цьому на порталах медіа чи на сторінках головнокомандувача та Генштабу не з'явилась інформація про зміни. Фокус зібрав інформацію про ситуацію з Маньком та про те, чим займається начальник штурмових військ в лютому 2026 року.

Полковник Манько — деталі з соцмереж

Допис про можливе звільнення Манька з'явились у мережі близько 20 год 9 лютого. Про це написали, наприклад, на сторінці Drone Bomber, а в коментарях зауважили, що даних про підтвердження не відшукалось. Інформацію про кадрові зміни в ЗСУ перепостив начальник Центру дослідження окупації Петро Андрющенко. Останні дописи про можливе звільнення затихли близько 1 год 10 лютого.

Полковник Манько — інформація про можливе звільнення

На інформацію у соцмережах у Telegram-каналі "Офіцер" відгукнувся старший лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс". Військовий висловився на підтримку полковника, якого восени 2025 року зробили начальником штурмових військ, але у війні з РФ він брав участь з 2014 року.

Полковник Манько — допис "Алекса" про можливе звільнення

На дописи про Манька відреагували також Z-блогери РФ. Зокрема, у каналі одного з військкорів-пропагандистів написали, що Манька могли звільнити у зв'язку з "контрнаступом" у Запорізькій області.

"Звільнення Манька" — чи підтвердило командування

На сторінках Генштабу та головнокомандувача Сирського відсутнє підтвердження про кадрові зміни у штурмових військ і про звільнення полковника Манька. Останні дописи головнокомандувача — про те, що Сили оборони у січні підняли кількість втрат ЗС РФ до 31 тис. осіб, тим часом як кількість контрактників у російській армії на 9 тис. менша. У ранковому повідомленні, яке з'явилось зранку 10 лютого, — розповідь про деталі корпусної реформи, у ході якої перемістили 36 тис. бійців, створили артилерійські бригади у складі корпусів та масштабують батальйони БпЛА у полки: про зміни у штурмових військах не згадується.

Полковник Манько не фігурує у дописі Сирського 10 лютого

Валентин Манько — чим зайнятий начальник штурмових військ

На сторінці Facebook полковника Манька не згадується про можливе звільнення. Натомість 8 лютого військовий написав, що хворів, але тепер одержав і готовий повернутись на фронт. Крім того, є репости дописів штурмових полків про успіхи на Гуляйпільському напрямку. Наприклад, є інформація від 33 штурмового полку, який брав участь у звільнення села Придорожнього і "загнав за хмари" російських солдатів з угрупування "Восток". Також є допис про важливість "важкого тренування і досвіду" і кадри навчань 210 окремого штурмового полку: коментарів про звільнення немає.

Зазначимо, восени 2025 року стало відомо про призначення Валентина Манька начальником штурмових військ, які мали бути створені у складі ЗСУ. Після цього з'явився коментар колишнього начальника штабу "Азову" Богдана Кротевича, який звернув увагу на дописи з російським контентом у соцмережах полковника. Тим часом у жовтні Манько розповів про важливість окремих штурмових військ, які виконуватимуть інші завдання, ніж існуючі Десантно-штурмові війська.

Нагадуємо, 9 лютого російські військкори заявили про контрнаступ ЗСУ на Гуляйпільському напрямку на межі Дніпропетровської та Запорізької областей.