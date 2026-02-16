"Мальчикам на поле очень тяжело": командир рассказал о провале РФ под Покровском (видео)

Российские войска сосредоточили максимум ресурсов на Покровском направлении, однако не смогли реализовать свои планы в определенные сроки. Несмотря на сложную ситуацию на фронте, украинские силы удерживают оборону, контролируют ход боев и наносят врагу значительные потери.

Как рассказал в интервью Фокусу командир группы рекрутинга штаба управления 152 ОЕБр им. Симона Петлюры Любомир Заика, сейчас в информационном пространстве значительное внимание уделяют внешним событиям, однако ключевые процессы происходят непосредственно на фронте, в частности в районе Покровско-Мирноградской агломерации и в целом в Донецкой области. Именно туда, по его словам, российское командование стягивает основные силы, не жалея ни техники, ни личного состава.

Он отметил, что враг имел четко определенные сроки для захвата этой территории, однако они уже прошли, а поставленные задачи остались невыполненными. Причиной этого командир называет прежде всего действия украинских военных, которые продолжают держать оборону. При этом он отмечает, что ситуация остается непростой, но полностью контролируемой. Украинские подразделения внимательно отслеживают действия противника, анализируют его тактику, не недооценивают угрозу и оперативно реагируют на изменения на поле боя.

По словам Заики, Покровск имеет для России не только стратегическое, но и значительное политическое значение. Именно этим объясняется настойчивость противника в попытках продвинуться на этом направлении, несмотря на предыдущие неудачи.

Командир подробно описал и тактику, которую используют российские войска. Он пояснил, что в течение последних месяцев она остается почти неизменной: оккупанты действуют небольшими штурмовыми группами, обычно по три-четыре военных. Они выбирают соответствующие погодные условия и время для атак, пытаясь найти слабые места в украинской обороне. После этого враг усиливает давление именно на этих участках, сочетая действия малых групп с массированными ударами беспилотников.

"То есть, понимая, где есть слабые места, враг усиливает свои штурмовые действия — это своеобразный симбиоз малых штурмовых групп вместе с массированными атаками дронов", — пояснил военный.

При этом, как подчеркнул Заика, значительная часть таких групп уничтожается еще до того, как успевает добраться до украинских позиций. Решающую роль в этом играют беспилотные системы, которыми активно пользуются украинские военные. Он отметил, что в подразделениях работают опытные операторы и командиры, которые имеют значительный боевой опыт.

Отдельно командир обратил внимание на географические и сезонные условия, которые влияют на ход боев. По его словам, значительная часть Донецкой области — это открытая местность с минимальным количеством лесополос. Из-за этого российская пехота вынуждена передвигаться фактически по открытым полям, и, в частности, делает ее уязвимой для ударов украинских дронов. Зимой ситуация для оккупантов еще больше усложняется, поскольку отсутствие листьев и так называемой "зеленки" лишает их возможности маскировки.

Он пояснил, что враг пытается действовать рассредоточено. Так, небольшие группы выдвигаются с разных позиций и направлений к одной определенной точке. Те, кому удается добраться, должны закрепиться, окопаться и постепенно накапливать силы для дальнейшего наступления. Однако украинские военные, по его словам, сосредотачивают основные усилия именно на том, чтобы не допустить такого развития событий.

"Этим "мальчикам" очень трудно. Мы постоянно анализируем врага и пытаемся понять, что чувствует пехотинец или штурмовик, когда идет этим полем. Ведь это фактически открытая местность Донетчины, где почти нет посадок", — отметил он.

Также командир подчеркнул, что главной задачей является уничтожение противника еще на подходах и недопущение его закрепления на позициях. Именно это, по его словам, позволяет срывать дальнейшие штурмовые действия российских войск и удерживать контроль над ситуацией на направлении.

"Мы их уничтожаем, уничтожаем — это большая работа, и мы не даем им шанса. Наша главная цель — не позволить врагу закрепиться, не дать возможности наращивать силы и развивать свои штурмы в дальнейшем", — добавил Любомир Заика.

Напомним, что по данным аналитиков DeepState, в Покровске продолжаются финальные бои, а большая часть города уже фактически находится под контролем российских войск. В то же время даже полный захват населенного пункта не станет завершающим этапом, ведь оккупантам понадобится дополнительное пространство для перегруппировки и накопления сил.

Также Фокус писал, что за полгода боев под Покровском российские войска понесли значительные потери, несмотря на попытки быстро захватить агломерацию. В Десантно-штурмовых войсках отметили, что "блицкриг" провалился, а масштабы потерь оккупантов стали критическими.