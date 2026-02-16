"Мальчікам на полі дуже важко": командир розповів про провал РФ під Покровськом (відео)

Російські війська зосередили максимум ресурсів на Покровському напрямку, однак не змогли реалізувати свої плани у визначені терміни. Попри складну ситуацію на фронті, українські сили утримують оборону, контролюють перебіг боїв і завдають ворогу значних втрат.

Як розповів в інтерв’ю Фокусу командир групи рекрутингу штабу управління 152 ОЄБр ім. Симона Петлюри Любомир Заїка, нині в інформаційному просторі значну увагу приділяють зовнішнім подіям, однак ключові процеси відбуваються безпосередньо на фронті, зокрема в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та загалом на Донеччині. Саме туди, за його словами, російське командування стягує основні сили, не шкодуючи ані техніки, ані особового складу.

Він зазначив, що ворог мав чітко визначені терміни для захоплення цієї території, однак вони вже минули, а поставлені завдання залишилися невиконаними. Причиною цього командир називає насамперед дії українських військових, які продовжують тримати оборону. При цьому він наголошує, що ситуація залишається непростою, але повністю контрольованою. Українські підрозділи уважно відстежують дії противника, аналізують його тактику, не недооцінюють загрозу і оперативно реагують на зміни на полі бою.

Відео дня

За словами Заїки, Покровськ має для Росії не лише стратегічне, а й значне політичне значення. Саме цим пояснюється наполегливість противника у спробах просунутися на цьому напрямку, попри попередні невдачі.

Командир детально описав і тактику, яку використовують російські війська. Він пояснив, що протягом останніх місяців вона залишається майже незмінною: окупанти діють невеликими штурмовими групами, зазвичай по три–чотири військових. Вони обирають відповідні погодні умови та час для атак, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні. Після цього ворог посилює тиск саме на цих ділянках, поєднуючи дії малих груп із масованими ударами безпілотників.

"Тобто, розуміючи, де є слабкі місця, ворог посилює свої штурмові дії — це своєрідний симбіоз малих штурмових груп разом із масованими атаками дронів", — пояснив військовий.

Водночас, як підкреслив Заїка, значна частина таких груп знищується ще до того, як встигає дістатися українських позицій. Вирішальну роль у цьому відіграють безпілотні системи, якими активно користуються українські військові. Він зазначив, що у підрозділах працюють досвідчені оператори та командири, які мають значний бойовий досвід.

Окремо командир звернув увагу на географічні та сезонні умови, які впливають на перебіг боїв. За його словами, значна частина Донеччини — це відкрита місцевість із мінімальною кількістю лісосмуг. Через це російська піхота змушена пересуватися фактично відкритими полями, і, зокрема, робить її вразливою для ударів українських дронів. Узимку ситуація для окупантів ще більше ускладнюється, оскільки відсутність листя і так званої "зеленки" позбавляє їх можливості маскування.

Він пояснив, що ворог намагається діяти розосереджено. Так, невеликі групи висуваються з різних позицій і напрямків до однієї визначеної точки. Ті, кому вдається дістатися, повинні закріпитися, окопатися та поступово накопичувати сили для подальшого наступу. Однак українські військові, за його словами, зосереджують основні зусилля саме на тому, щоб не допустити такого розвитку подій.

"Цим "мальчікам" дуже важко. Ми постійно аналізуємо ворога й намагаємося зрозуміти, що відчуває піхотинець чи штурмовик, коли йде цим полем. Адже це фактично відкрита місцевість Донеччини, де майже немає посадок", — зауважив він.

Також командир наголосив, що головним завданням є знищення противника ще на підходах і недопущення його закріплення на позиціях. Саме це, за його словами, дозволяє зривати подальші штурмові дії російських військ і утримувати контроль над ситуацією на напрямку.

"Ми їх нищимо, нищимо — це велика робота, і ми не даємо їм шансу. Наша головна ціль — не дозволити ворогу закріпитися, не дати можливості нарощувати сили й розвивати свої штурми надалі", — додав Любомир Заїка.

Рекрутинг 152 ОЄБр: як зв'язатися

За всіма питаннями та консультаціями, звертайтесь за номерами:

+ 380 93 088 9467

+ 380 73 088 9467

+ 380 96 020 4848

+ 380 73 020 4848

Відвідайте сайт рекрутингу та дізнавайтесь про актуальні посади! Також слідкуйте за нашим життям на фейсбуці рекрутингу та бригади!

пошта: recruit152brigade@gmail.com

сайт: https://recruit152brigade.army

фейсбук рекрутингу: https://www.facebook.com/recruit152brigade/

фейсбук бригади: https://www.facebook.com/152brigade

Нагадаємо, що за даними аналітиків DeepState, у Покровську тривають фінальні бої, а більша частина міста вже фактично перебуває під контролем російських військ. Водночас навіть повне захоплення населеного пункту не стане завершальним етапом, адже окупантам знадобиться додатковий простір для перегрупування та накопичення сил.

Також Фокус писав, що за пів року боїв під Покровськом російські війська зазнали значних втрат, попри спроби швидко захопити агломерацію. У Десантно-штурмових військах наголосили, що "бліцкриг" провалився, а масштаби втрат окупантів стали критичними.