Смерть при задержании: что предусматривает закон и почему дела против полицейских "замирают"

Смерть мужчины во время задержания в Киеве снова актуализировала вопрос профессиональной подготовки правоохранителей — как в части применения силы, так и по оказанию домедицинской помощи. Пока ГБР выясняет обстоятельства происшествия, Фокус разбирался, были ли законные основания для применения наручников. Подобная история уже случалась в 2018 году: тогда полицейских приговорили к восьми годам лишения свободы. Впрочем, реального отбывания наказания так и не произошло. Почему?

В ночь на 8 февраля 2026 года в Оболонском районе Киева во время задержания полицией умер мужчина.

По данным патрульной полиции, около часа ночи на спецлинию "112" поступило сообщение о компании людей, которые распивали алкоголь на детской площадке и нарушали общественный порядок.

Правоохранители заявляют, что один из мужчин вел себя агрессивно, не реагировал на законные требования инспекторов и сопротивлялся. Поэтому к нему применили физическую силу и наручники.

В полиции отмечают, что после задержания мужчине внезапно стало плохо. По словам правоохранителей, они сняли наручники, вызвали скорую помощь и начали оказывать домедицинскую помощь. Медики, прибывшие на место, проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.

По предварительным данным, причиной смерти могла стать сердечная патология. Окончательные выводы должна установить экспертиза.

В то же время в сети появилось видео очевидцев инцидента. На кадрах видно, как мужчину удерживают на земле лицом вниз. В определенный момент он перестает активно двигаться.

Согласно видео, скорую помощь вызвали не сразу после того, как мужчине стало плохо. Также на кадрах не видно немедленного начала реанимационных действий. Именно эти фрагменты вызвали наибольший резонанс в соцсетях и стали основанием для требований провести независимую проверку действий полицейских.

По факту смерти открыто уголовное производство. Материалы переданы в Государственное бюро расследований. Следователи должны установить, были ли превышены служебные полномочия и, придерживались ли правоохранители всех процедур при задержании.

В ГБР отмечают, что будет проведен комплекс экспертиз, в частности судебно-медицинская, а также дана оценка действиям патрульных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился к руководству Национальной полиции с требованием дать правовую оценку действиям сотрудников и обеспечить полное и беспристрастное расследование.

Омбудсмен подчеркнул, что во время любого задержания ключевым является соблюдение прав человека, а также своевременное оказание медицинской помощи в случае ухудшения состояния задержанного.

Пока омбудсмен требует оценить, была ли оказана медицинская помощь вовремя, другой вопрос остается не менее важным: соответствовали ли действия полицейских нормам закона во время самого задержания.

А нужны ли были наручники?

Применение наручников регулируется статьей 45 Закона Украины "О Национальной полиции". Закон четко определяет основания для использования спецсредств: активное физическое сопротивление, попытка побега, угроза жизни или здоровью полицейских или других лиц, а также необходимость прекращения правонарушения, если другие методы воздействия не дали результата.

Однако даже при наличии таких оснований применение наручников не является "автоматической процедурой". Каждый случай должен соответствовать принципам необходимости и пропорциональности. Иными словами, сила может применяться только в том объеме, который объективно необходим для нейтрализации угрозы.

Кроме того, закон возлагает на правоохранителей ряд обязанностей после фиксации лица:

минимизировать возможный вред для здоровья,

постоянно контролировать физическое состояние задержанного,

немедленно реагировать на любые признаки ухудшения самочувствия,

в случае необходимости — вызвать скорую помощь и начать домедицинскую помощь.

Особенно это касается случаев, когда человека фиксируют в положении лицом вниз. Юристы обращают внимание, что длительное пребывание в такой позиции может создавать риск для дыхания, особенно если лицо находится в состоянии стресса или имеет хронические заболевания.

В случае в Оболонском районе полиция заявляет, что мужчина сопротивлялся и вел себя агрессивно. Именно это, по словам правоохранителей, стало основанием для применения наручников.

Впрочем, на обнародованном видео с бодикамер момента начала конфликта нет — не видно, что именно предшествовало физическому контакту и фиксации мужчины на земле. Как именно развивались события до этого эпизода, пока неизвестно. Возникает вопрос, почему эти кадры не были обнародованы вместе с остальной записью.

Именно полнота видеофиксации в таких делах часто становится ключевым доказательством — как для защиты полицейских, так и для установления возможного превышения полномочий.

Военный юрист Олег Леонтьев считает, что подобные инциденты в Украине не являются исключением.

"Это не первый случай убийства и увечья задержанных во время неумелых, незаконных и неумелых действий полицейских. Я имел такие дела — правда, там были покалеченные, а не погибшие. Суды потворствуют полиции", — говорит Фокусу Леонтьев.

По его словам, проблема заключается не только в конкретных действиях отдельных правоохранителей, но и в сложности привлечения их к ответственности.

На вопрос, означает ли это отсутствие реальных наказаний, юрист отвечает, что в таких делах часто срабатывает механизм так называемой "цеховой солидарности".

"Есть фактор цеховой солидарности с прокурорами и судьями. Из-за этого копов труднее привлечь к ответственности", — отмечает он.

Именно поэтому, по мнению юриста, ключевое значение в деле имеют не только формальные основания для применения наручников, но и тщательная проверка того, были ли соблюдены все процессуальные требования после задержания — в частности по контролю состояния человека и реагирования на его ухудшение.

Смерть при задержании: какой могла бы быть ответственность

В случае доказательства вины правоохранителей, речь идет о статье 365 Уголовного кодекса Украины — превышение власти или служебных полномочий. Если такие действия повлекли тяжкие последствия, санкция предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Отдельно может рассматриваться вопрос неоказания помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

"В идеальной стране такого бы не было. Все эти случаи — из-за неумелости", — добавляет юрист.

Почему дела "замирают"

В качестве примера Олег Леонтьев вспоминает резонансное дело во Львове. Речь идет о событиях 2018 года, когда во время задержания умер 22-летний мужчина. По материалам следствия, правоохранители применили к нему силу и наручники, после чего его состояние резко ухудшилось. Суд первой инстанции признал полицейских виновными в превышении служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и назначил наказание — восемь лет лишения свободы.

Приговор стал одним из немногих случаев реального осуждения правоохранителей по делам о смерти задержанного. Однако на этом история не закончилась.

По словам Леонтьева, апелляционное рассмотрение дела затянулось. Часть осужденных была мобилизована в ряды Вооруженных сил Украины, что стало основанием для приостановления производства. В результате процесс фактически "завис", а окончательная точка в деле так и не поставлена.

"Даже когда есть обвинительный приговор, это еще не означает реального отбывания наказания. Процессы могут затягиваться годами", — объясняет юрист.

Подобные ситуации, по его словам, формируют в обществе убеждение, что система правосудия в делах против правоохранителей работает медленнее и сложнее, чем в случаях с гражданскими лицами.

Именно поэтому нынешнее дело в Киеве, по мнению юристов, станет тестом не только для конкретных полицейских, но и для всей практики расследования подобных инцидентов — будет ли дана полная правовая оценка применению наручников и действиям после задержания, или история снова рискует раствориться в длительных процедурах.

Напомним, 13 февраля в пресс-службе Нацполиции сообщили, что СБУ задержала курсантку ВСУ с подругой, которые готовили теракты в Киеве и Житомире.

Также 13 февраля отдел коммуникации полиции Киева рассказал, что в столице военный в СЗЧ взорвал гранату на кухне, в результате чего владелец квартиры погиб.