От "борьбы со стриптизом" до "покушения" на Залужного: что не сходится в новой версии событий 2022 года

Журналистка Янина Соколова заявила о возможном покушении на Валерия Залужного во время событий сентября 2022 года. По ее словам, обыск СБУ в помещении, где работал штаб главнокомандующего, был не просто следственным действием, а попыткой его физического устранения. Фокус разбирался, что известно о событиях того дня и что не сходится в версии о "заказе".

Журналистка Янина Соколова заявила, что существуют документы, которые, по ее словам, подтверждают проведение обыска СБУ 13 сентября 2022 года в помещении гостиницы в центре Киева, где тогда размещался оперативный штаб главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В своей заметке она заявила, что речь идет не просто о следственных действиях, а о фактическом "заказе" Залужного.

По словам Соколовой, постановление Соломенского суда касалось якобы борьбы с проституцией в ночном стрип-клубе отеля. В то же время она отмечает: на тот момент отель минимум год не работал, что подтвердили владельцы.

Журналистка также утверждает, что спецподразделение СБУ "Альфа" выламывало двери и проникло в помещения, где находился оперативный штаб главкома.

"По словам моих собеседников в окружении Валерия Залужного, это было покушение на убийство", — написала Соколова.

Она также добавила, что о ситуации якобы узнали западные партнеры Украины, в частности британцы, а дальнейшее назначение Залужного на дипломатическую должность имело характер не только политического компромисса, но и шага для его защиты.

Соколова анонсировала видео с подробными материалами и документами.

Обыски у Залужного

В то же время сам Валерий Залужный ранее публично рассказывал о событиях сентября 2022 года и подтверждал, что в период активной фазы украинского контрнаступления в помещение, где располагался его оперативный штаб, пришли сотрудники СБУ. По его словам, это произошло после напряженного совещания в Офисе президента, когда он вернулся в командный пункт.

Залужный утверждал, что спецназовцы выломали дверь, а сами следственные действия проходили под формальным предлогом расследования деятельности ночного заведения, которое якобы функционировало в гостинице. В то же время он отмечал, что на тот момент в помещении находились, в частности, иностранные военные советники, а вмешательство могло поставить под угрозу оперативную информацию и безопасность проведения боевых операций.

Экс-глава также заявлял, что не позволил проверять документы и технику, поскольку это могло навредить планированию наступательных действий. По его словам, ситуация тогда была настолько напряженной, что он звонил руководству государства и СБУ, считая такие действия недопустимыми в условиях войны.

В Службе безопасности Украины в ответ на эти заявления ранее отрицали проведение обысков непосредственно в штабе Залужного. Там отмечали, что речь шла о процессуальных действиях в рамках другого уголовного производства по отдельным адресам, а инцидент был урегулирован без конфликта.

"Заказ" Залужного: что не так с этой версией

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии Фокусу отмечает, что сам факт проведения обыска при наличии судебного решения выглядит процедурно возможным, однако ключевые вопросы возникают относительно мотивов и уровня принятия такого решения.

"Если есть решение суда — это процессуальная история. СБУ не может просто так приехать без бумаг. Поэтому сам факт обыска — возможен. Но версия о "заказе" или покушении выглядит очень серьезным заявлением, которое требует чрезвычайно весомых доказательств", — говорит он.

Ступак обращает внимание на несколько моментов, которые, по его мнению, пока не сходятся логически.

Во-первых, если речь идет об уголовном производстве, оно должно было касаться конкретной статьи — например, торговли людьми или организованной преступности. СБУ не занимается борьбой со "стриптизом" как таковым, поэтому формулировка о "борьбе с проституцией" выглядит упрощенной или вырванной из более широкого контекста.

Во-вторых, если предположить версию о покушении, то возникает ключевой вопрос: зачем тогда получать судебное определение на обыск?

"Для ликвидации не берут решение суда. Обыск — это процессуальное действие. Если это обыск — значит, это обыск. Если задержание — должна быть отдельная санкция. Версия о покушении через обыск звучит очень громко и эмоционально, но юридически она не объясняет механизм", — отмечает эксперт.

Он также подчеркивает, что в разгар войны история о попытке физического устранения главнокомандующего выглядела бы беспрецедентным событием, которое неизбежно повлекло бы масштабный внутренний и международный кризис.

"Мы не имеем подтвержденных случаев, когда во время полномасштабной войны украинские спецслужбы пытались физически ликвидировать главнокомандующего под прикрытием следственных действий. Это очень серьезное обвинение. И пока нет четкой доказательной базы, оно выглядит как предположение", — добавляет Ступак.

По его мнению, если обыск действительно проводился в помещении, где базировался штаб, это могло быть либо следствием конфликта юрисдикций, либо неудачного процессуального решения, либо проявлением внутреннего напряжения между различными центрами влияния.

Напомним, ранее Залужный рассказал о том, что между ним и Владимиром Зеленским возникали споры. В частности, тот рассказал, что контрнаступление 2023 года провалилось, потому что Зеленский не выделил достаточно ресурсов.

В апреле 2025 года экс-заместитель командующего ССО Сергей Кривонос и экс-нардеп Борислав Береза заявляли о том, что Валерия Залужного пытались арестовать в 2023 году. Для этого якобы отправили спецназовцев СБУ.