Від "боротьби зі стриптизом" до "замаху" на Залужного: що не сходиться у новій версії подій 2022 року

Журналістка Яніна Соколова заявила про можливий замах на Валерія Залужного під час подій вересня 2022 року. За її словами, обшук СБУ у приміщенні, де працював штаб головнокомандувача, був не просто слідчою дією, а спробою його фізичного усунення. Фокус розбирався, що відомо про події того дня і що не сходиться у версії про "замовлення".

Журналістка Яніна Соколова заявила, що існують документи, які, за її словами, підтверджують проведення обшуку СБУ 13 вересня 2022 року у приміщенні готелю в центрі Києва, де тоді розміщувався оперативний штаб головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У своєму дописі вона заявила, що йдеться не просто про слідчі дії, а про фактичне "замовлення" Залужного.

За словами Соколової, ухвала Солом'янського суду стосувалася нібито боротьби з проституцією в нічному стрип-клубі готелю. Водночас вона наголошує: на той момент готель щонайменше рік не працював, що підтвердили власники.

Журналістка також стверджує, що спецпідрозділ СБУ "Альфа" виламував двері та проник до приміщень, де знаходився оперативний штаб головкома.

"За словами моїх співрозмовників в оточенні Валерія Залужного, це був замах на вбивство", — написала Соколова.

Вона також додала, що про ситуацію нібито дізналися західні партнери України, зокрема британці, а подальше призначення Залужного на дипломатичну посаду мало характер не лише політичного компромісу, а й кроку для його захисту.

Соколова анонсувала відео з детальними матеріалами та документами.

Обшуки у Залужного

Водночас сам Валерій Залужний раніше публічно розповідав про події вересня 2022 року і підтверджував, що в період активної фази українського контрнаступу до приміщення, де розташовувався його оперативний штаб, прийшли співробітники СБУ. За його словами, це сталося після напруженої наради в Офісі президента, коли він повернувся до командного пункту.

Залужний стверджував, що спецпризначенці виламали двері, а самі слідчі дії відбувалися під формальним приводом розслідування діяльності нічного закладу, який нібито функціонував у готелі. Водночас він наголошував, що на той момент у приміщенні перебували, зокрема, іноземні військові радники, а втручання могло поставити під загрозу оперативну інформацію та безпеку проведення бойових операцій.

Ексголовком також заявляв, що не дозволив перевіряти документи та техніку, оскільки це могло нашкодити плануванню наступальних дій. За його словами, ситуація тоді була настільки напруженою, що він телефонував керівництву держави та СБУ, вважаючи такі дії неприпустимими в умовах війни.

У Службі безпеки України у відповідь на ці заяви раніше заперечували проведення обшуків безпосередньо у штабі Залужного. Там зазначали, що йшлося про процесуальні дії в межах іншого кримінального провадження за окремими адресами, а інцидент був врегульований без конфлікту.

"Замовлення" Залужного: що не так з цією версією

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак у коментарі Фокусу зазначає, що сам факт проведення обшуку за наявності судової ухвали виглядає процедурно можливим, однак ключові питання виникають щодо мотивів і рівня ухвалення такого рішення.

"Якщо є ухвала суду — це процесуальна історія. СБУ не може просто так приїхати без паперів. Тому сам факт обшуку — можливий. Але версія про "замовлення" або замах виглядає дуже серйозною заявою, яка потребує надзвичайно вагомих доказів", — каже він.

Ступак звертає увагу на кілька моментів, які, на його думку, поки що не сходяться логічно.

По-перше, якщо йдеться про кримінальне провадження, воно мало стосуватися конкретної статті — наприклад, торгівлі людьми або організованої злочинності. СБУ не займається боротьбою зі "стриптизом" як таким, тому формулювання про "боротьбу з проституцією" виглядає спрощеним або вирваним із ширшого контексту.

По-друге, якщо припустити версію про замах, то виникає ключове питання: навіщо тоді отримувати судову ухвалу на обшук?

"Для ліквідації не беруть рішення суду. Обшук — це процесуальна дія. Якщо це обшук — значить, це обшук. Якщо затримання — має бути окрема санкція. Версія про замах через обшук звучить дуже гучно й емоційно, але юридично вона не пояснює механізм", — зазначає експерт.

Він також підкреслює, що в розпал війни історія про спробу фізичного усунення головнокомандувача виглядала б безпрецедентною подією, яка неминуче спричинила б масштабну внутрішню та міжнародну кризу.

"Ми не маємо підтверджених випадків, коли під час повномасштабної війни українські спецслужби намагалися фізично ліквідувати головнокомандувача під прикриттям слідчих дій. Це надзвичайно серйозне звинувачення. І поки немає чіткої доказової бази, воно виглядає як припущення", — додає Ступак.

На його думку, якщо обшук дійсно проводився у приміщенні, де базувався штаб, це могло бути або наслідком конфлікту юрисдикцій, або невдалого процесуального рішення, або проявом внутрішнього напруження між різними центрами впливу.

Нагадаємо, раніше Залужний розповів про те, що між ним та Володимиром Зеленським виникали суперечки. Зокрема, той розповів, що контрнаступ 2023 року провалився, бо Зеленський не виділив достатньо ресурсів.

У квітні 2025 ексзаступник командувача ССО Сергій Кривонос і екснардеп Борислав Береза заявляли про те, що Валерія Залужного намагалися заарештувати у 2023 році. Для цього нібито відправили спецпризначенців СБУ.