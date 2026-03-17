"Будут везде": боевой офицер о реальных рисках расширения "Рубикона" (видео)

Российская армия может масштабировать использование подразделений беспилотников "Рубикон" на фронте. В случае увеличения их численности такие группы смогут работать не только на отдельных участках, а одновременно на многих направлениях.

Об этом рассказал командир роты ударных авиационных комплексов батальона беспилотных систем 115-й отдельной механизированной бригады 10-го армейского корпуса Роман "Десна" в интервью Фокусу.

По словам военного, российские подразделения "Рубикон" сейчас применяются преимущественно как временное усиление на конкретных направлениях. Их вызывают в случаях, когда обычные подразделения армии РФ не могут продвинуться или преодолеть оборону.

Он пояснил, что такие группы концентрируют значительное количество беспилотников и в течение ограниченного времени пытаются нанести максимальные потери украинской технике и личному составу.

"Когда подразделение не может продвинуться на определенном направлении, они вызывают "Рубикон". Там, вероятно, есть большой ресурс дронов, и они максимально работают по нашей технике, укрытиях и живой силе, чтобы дать возможность своим войскам двигаться вперед", — отметил офицер.

По его словам, обычно такие подразделения работают в течение ограниченного периода — примерно до двух недель. За это время они пытаются создать максимальное давление на конкретном участке фронта.

В то же время, по оценке "Десны", в случае расширения "Рубикона" ситуация может измениться. Если Россия действительно увеличит численность таких подразделений, их присутствие на фронте станет постоянным.

"Если поднимают количество, то эти группы могут уже не просто приезжать на отдельные направления, а постоянно работать на них. То есть фактически они могут быть везде — в бригаде, полку или батальоне", — пояснил военный.

Он предположил, что в таком случае в каждом подразделении российских войск могут появиться отдельные группы операторов дронов численностью от нескольких сотен человек.

Кроме того, офицер не исключает, что информация о масштабных планах расширения может быть элементом психологического давления.

"Но мне кажется, это просто запустили, чтобы немного нас подавить. Но мы не будем скучать", — добавил он.

Отдельно "Десна" отметил, что современная война стремительно меняется из-за развития беспилотных технологий. По его словам, украинские подразделения активно адаптируются, в частности постепенно налаживают собственное производство отдельных компонентов для дронов, чтобы уменьшить зависимость от импорта.

Он также отметил, что на линии боевого соприкосновения противник применяет различные типы беспилотников — от дешевых ударных дронов до разведывательных крыльев. При этом дроны-камикадзе типа "Шахед" в основном используются Россией для атак в глубоком тылу, а не непосредственно на фронте.

Рекрутинг: как связаться с 115 ОМБр и 10 Армейским корпусом

Код нации — 10.

Это код силы, чести и людей, которые стоят за Украину.

Присоединяйся к батальону беспилотных систем Pathfinder.

Стань частью 10-го армейского корпуса.

Консультация и рекрутинг:

📞 098 911-70-11

✉️ mail@tenth.army

🌐 десятая.армия

Инстаграм:

10 Армейский корпус — https://surli.cc/almowi;

115 ОМБр — https://surl.li/zziivp.

Ранее в интервью Фокусу командир батальона наземных роботизированных комплексов "Alter Ego" 93-й бригады "Холодный Яр" Александр ("Электрик") сообщал, что украинские военные активно совершенствуют наземные и воздушные роботизированные системы для противодействия российскому подразделению БПЛА "Рубикон". Он отметил, что постоянное внедрение новых идей и технологий позволяет украинским подразделениям оставаться на шаг впереди врага и сохранять преимущество на поле боя.

Кроме того, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что в конце января подразделение "Рубикон" ВС РФ сосредоточило удары по логистическим маршрутам ВСУ на трассе Покровск-Павлоград. Одной из целей россиян стал автобус с людьми, а дополнительные силы действовали на отрезке трассы Е-50 между Богуславом и Петропавловкой.