"Будуть скрізь": бойовий офіцер про реальні ризики розширення "Рубікону" (відео)

Російська армія може масштабувати використання підрозділів безпілотників "Рубікон" на фронті. У разі збільшення їхньої чисельності такі групи зможуть працювати не лише на окремих ділянках, а одночасно на багатьох напрямках.

Про це розповів командир роти ударних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 115-ї окремої механізованої бригади 10-го армійського корпусу Роман "Десна" в інтерв’ю Фокусу.

За словами військового, російські підрозділи "Рубікон" наразі застосовуються переважно як тимчасове підсилення на конкретних напрямках. Їх викликають у випадках, коли звичайні підрозділи армії РФ не можуть просунутися або подолати оборону.

Він пояснив, що такі групи концентрують значну кількість безпілотників і протягом обмеженого часу намагаються завдати максимальних втрат українській техніці та особовому складу.

"Коли підрозділ не може просунутися на певному напрямку, вони викликають "Рубікон". Там, ймовірно, є великий ресурс дронів, і вони максимально працюють по нашій техніці, укриттях і живій силі, щоб дати можливість своїм військам рухатися вперед", — зазначив офіцер.

За його словами, зазвичай такі підрозділи працюють протягом обмеженого періоду — приблизно до двох тижнів. За цей час вони намагаються створити максимальний тиск на конкретній ділянці фронту.

Водночас, за оцінкою "Десни", у разі розширення "Рубікону" ситуація може змінитися. Якщо Росія дійсно збільшить чисельність таких підрозділів, їхня присутність на фронті стане постійною.

"Якщо піднімають кількість, то ці групи можуть уже не просто приїжджати на окремі напрямки, а постійно працювати на них. Тобто фактично вони можуть бути скрізь — у бригаді, полку чи батальйоні", — пояснив військовий.

Він припустив, що в такому разі в кожному підрозділі російських військ можуть з’явитися окремі групи операторів дронів чисельністю від кількох сотень людей.

Крім того, офіцер не виключає, що інформація про масштабні плани розширення може бути елементом психологічного тиску.

"Але мені здається, це просто запустили, щоб трохи нас пригнітити. Та ми не будемо нудьгувати", — додав він.

Окремо "Десна" наголосив, що сучасна війна стрімко змінюється через розвиток безпілотних технологій. За його словами, українські підрозділи активно адаптуються, зокрема поступово налагоджують власне виробництво окремих компонентів для дронів, щоб зменшити залежність від імпорту.

Він також зазначив, що на лінії бойового зіткнення противник застосовує різні типи безпілотників — від дешевих ударних дронів до розвідувальних крил. При цьому дрони-камікадзе типу "Шахед" здебільшого використовуються Росією для атак у глибокому тилу, а не безпосередньо на фронті.

Раніше в інтерв’ю Фокусу командир батальйону наземних роботизованих комплексів "Alter Ego" 93-ї бригади "Холодний Яр" Олександр ("Електрик") повідомляв, що українські військові активно вдосконалюють наземні та повітряні роботизовані системи для протидії російському підрозділу БПЛА "Рубікон". Він наголосив, що постійне впровадження нових ідей та технологій дозволяє українським підрозділам залишатися на крок попереду ворога і зберігати перевагу на полі бою.

Крім того, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що наприкінці січня підрозділ "Рубікон" ЗС РФ зосередив удари по логістичних маршрутах ЗСУ на трасі Покровськ–Павлоград. Однією з цілей росіян став автобус із людьми, а додаткові сили діяли на відтинку траси Е-50 між Богуславом і Петропавлівкою.