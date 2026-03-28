Царь-освободитель или тиран: почему крестьяне убили Александра II, который отменил крепостное право

Реформаторство и склонность к демократии и либерализму смертельно опасны для российского лидера и самого государства. Кем бы он ни был — царем, секретарем партии или президентом, каждый российский лидер должен помнить судьбу своих предшественников, которые поплатились за попытки демократизации российского общества. Фокус разбирался в настоящей судьбе реформаторов России на примере "императора-освободителя" Александра II.

Никита Хрущев, который решил "ослабить гайки, которые закрутил Сталин", потерял должность. Михаил Горбачев так демократизировал СССР, что в конце концов его развалил, а царь Александр II вообще поплатился жизнью за свои реформы. Однако действительно ли так было, или возможно это лишь современная путинская пропаганда, которая призвана оправдать авторитарные методы управления действующего главы Кремля?

Традиционно Александра II считают царем-реформатором.

Александр II освободил крепостных из рабства, провел судебную реформу, фактически создал на территории Российской империи местное самоуправление, а в конце погиб от рук террористов, позиционировавших себя как защитники того самого угнетенного народа, угнетать который император как будто пытался прекратить.

Ктоубил царя?

Интересно, что непосредственные организаторы и исполнители убийства царя были как будто специально собраны из разных общественных слоев и национальностей. Так, Николай Рысаков и Геся Гельфман были детьми российских мещан-середняков (последняя — еврейского происхождения); Николай Кибальчич был сыном священника с Черниговщины, а София Перовская вообще была потомком последнего казацкого гетмана Кирилла Разумовского, то есть дворянского происхождения (оба, став на тропу революционной деятельности, оборвали связи со своими семьями); Андрей Желябов (родом из Крыма) и Тимофей Михайлов происходили из семей освобожденных Александром крепостных (последний сам был представителем рабочего класса). Что же объединило таких разных людей в своей ненависти к императору-освободителю?

Александр Второй полностью перекроил социальную систему империи

Молодой энергичный реформатор

Традиционно Александра II считают царем-реформатором. За один день 19 февраля 1861 года он полностью перекроил социальную систему империи. Он освободил более двух третей крестьян из рабства, сломав темные деспотические традиции московщины, корни которых вообще теряются во тьме веков. Однако на этом энергичный молодой монарх не остановился — уже через два года он предоставил автономию университетам, что создало почву для распространения свободомыслия среди студенческой молодежи, которая и стала в конце концов двигателем революционных группировок. Другим элементом образовательной реформы было облегчение доступа к нему всем общественным слоям, а также женщинам.

Реформы самоуправления, осуществленные в течение следующего десятилетия передали социальную сферу в управление выборным органам, что улучшило качество образовательных, медицинских и других социальных услуг для населения, в том числе и для крестьян, которые получили возможность учиться в земских школах.

Царь взялся за реформирование одного из самых сложных органов государственной власти. Александр II провел судебную реформу. Суды стали более эффективными и независимыми. У многих бедных людей простого происхождения появились надежды на правосудие.

Жестокий рекрутский набор был заменен всеобщей воинской повинностью. Царь Петр в начале XVIII века ввел новый способ пополнения войска — каждый район должен был предоставить определенное установленное количество мужчин для пожизненной службы в войске. Это позволило тирану Петру сформировать армию крайне большой численности. Именно тогда россияне стали одерживать военные победы вследствие преимущества в численности войск, что и создало условия для зарождения империи. А на судьбы крестьян, чьи жизни отдавались в жертву монаршим амбициям в царском дворе было безразлично.

Для тех, кто попал в рекрутские списки это было равнозначно приговору, поэтому записью в рекруты часто заменяли судебное наказание. Ситуацию не изменило сокращение срока службы (фактически введение такого в конце XVIII века) до 25 лет. В условиях тогдашней средней продолжительности жизни это мало что меняло для рекрута. Кстати в войско вместо тюрьмы попали, в частности Устим Кармалюк и Тарас Шевченко.

Теперь же по воле царя служить должны были все здоровые мужчины старше 20 лет. Но не вечно, а шесть лет срочной службы. Граждане теперь должны были защищать государство, которое предоставило им права.

Теракты и покушения вместо благодарности

Зато новое построенное Александром общество породило многочисленные террористические группы, самой решительной из которых оказалась "Земля и воля", образованная в 1876 году. Через три года она раскололась на "Черный передел" и "Народную волю". Представители последней, в конце концов и убили царя. За два дня до того, когда он планировал ввести в Российской империи конституцию.

Для чего они это сделали? Эти люди, очевидно с очень своеобразным мировоззрением затормозили реформы империи — сын убитого императора, о котором Фокус отдельно писал, был реакционером. Он свернул большинство реформ отца, в том числе и самоуправление университетов, считая именно их причиной гибели императора. А последующие правители имели этот ужасающий пример — "не давай воли темному русскому народу, потому что он тебе за это отомстит".

Стоит отодвинуть конспирологические теории о заговоре консервативных кругов, которые использовали фанатиков "вслепую", чтобы избавиться от царя-реформатора. Ведь за полтора века никаких доказательств этому так и не было предоставлено. В конце концов царя можно было просто отравить, а не устраивать на него настоящую охоту террористов-смертников, которая продолжалась на него несколько лет. Его убийством было далеко не первым покушением на царя.

Да и для мотивации фанатиков необходимы были социально-политические условия, которые бы побудили людей к такому поступку, предоставили им мотивацию. Так возможно не все было так гладко в реформах Александра II? А в его деятельности была другая, темная сторона, о которой российская пропаганда говорит крайне неохотно?

Дьявольские детали реформ Александра II

Император Александр начал свое правление с непростого решения. Он заключил крайне невыгодный Парижский мирный договор, закончив Крымскую войну, которую унаследовал от своего отца. Вины нового царя в поражении, конечно, не было. Но оно продемонстрировало все слабые стороны империи, самой большой из них было бесправное положение подавляющего большинства ее населения. А крестьянские бунты сопровождали войну.

Поэтому настоящей причиной реформ были не демократические убеждения императора, а желание переформатировать агрессивную империю, сделать ее снова страшной (для соседей) и могущественной (в глазах ее шовинистического населения).

Так автономия университетов и вообще образовательная реформа была копированием образовательной системы западного образца и целью ее было обеспечение научно-технического прогресса Российской империи, которая в Крымской войне воевала парусным флотом против пароходов.

Александр II в своем кабинете в Зимнем дворце. Фотограф С. Левицкий

Замысел был хорош, но в тот же год министр внутренних дел Петр Валуев издал тайный циркуляр, который всем известен как акт, ограничивший употребление украинского языка. Империя не намеревалась признавать прав покоренных народов, а украинскую нацию царь-реформатор вообще отказывался признавать как таковую. Кроме атаки на украинский язык этот акт также привел к роспуску общин — обществ украинской интеллигенции (работники интеллектуальной сферы), которые в частности выстроили целую систему образования для взрослых. Бывших крепостных обучали грамоте в специальных воскресных школах — учебных заведениях, где элементарной грамоте могли научиться взрослые люди, которые не смогли получить образование до реформ Александра. Теперь они потеряли эту возможность.

Царские же образовательные заведения так и не смогли стать по-настоящему народными. Даже в начале XX века лишь 10% жителей Украины (а на территориях, населенных украинцами, уровень грамотности был выше, чем в целом по империи) смогли получить хотя бы начальное образование. Среднее же получили лишь половина из них.

В 1865 году царь провел реформу цензуры. Он ослабил ограничения в крупных городах, зато усилив их в провинции. В 1876 году он издал Эмский указ, который окончательно запретил украинский язык в Российской империи. Было запрещено писать даже тексты к нотам на украинском. Были запрещены украинские театры, любые общества культурно-образовательного направления, а также выселены из империи активные представители украинского национального движения. Эмский указ стал актом победы шовинизма в царском окружении.

"Реформатор" настолько закрутил гайки в сфере культуры, что его до сих пор никто не превзошел. Действия непосредственных исполнителей координировала Софья Перовская. Она была воспитана в аристократической семье, где чтили историю своего рода. Прабабушка Александра Екатерина II поставила перед предком Софии выбор — отречься от власти и обречь Украинское казацкое государство на гибель или стать мучеником. Шансов на успех в противостоянии с Россией у гетмана тогда не было, зато перед ним был пример предшественников — гетманов и старшин, которых царский режим замучил за гораздо меньшее непослушание. Поэтому Кирилл Разумовский принял рациональное решение. А его праправнучка таки стала мученицей, убив царя-тирана, который продолжал дело своих предков, по истреблению украинского народа.

В 1864 году царь провел реформу местного самоуправления. В тот же год было жестоко подавлено польское национальное восстание. Решить польскую проблему Александр II поручил генералу Михаилу Муравьеву, который уже участвовал в подавлении предыдущего восстания тридцатилетней давности. Тогда за свои старания перед отцом Александра он получил прозвище "вишальник". За выполнение поручения самого "императора-освободителя" его уже прозвали "людоедом".

Российские войска за поддержку повстанцев сжигали целые села, а само земское самоуправление было введено на этих землях (в частности и на территории Правобережной Украины) только накануне Первой мировой войны, то есть реформу отсрочили почти на четыре десятилетия.

Но наиболее неоднозначный след оставила именно крестьянская реформа. Так крестьяне, которые сотнями лет были зависимыми крепостными без каких-либо прав (на территории современной Украины — с конца XVIII века, то есть всего несколько десятилетий) теперь стали полноценными гражданами. Разве одного этого шага царя, который решился пойти против самой опоры монархии — дворянства не было достаточно, чтобы навеки его любить как освободителя более двух третей населения империи из рабства?

На самом деле дьявол как всегда кроется в деталях. Во-первых, полноценными гражданами крестьяне так и не стали до самой гибели империи. За исключением революционного периода (1905-1907 годы) в России продолжала иметь место сословная монархия. То есть разные общественные слои имели разные права. Крестьянство, согласно манифесту 1861 года действительно стало свободной прослойкой, но наиболее бесправной.

Теоретически крестьяне получили возможность судебной защиты и представительства в Земствах. Но де-факто малограмотные бедные крестьяне редко могли реально воспользоваться предоставленными правами (а теперь вспомним разгон Воскресных школ почти сразу после проведения реформы). В тех же Земствах заправляли именно дворяне. Это уже совсем другой вопрос, что туда часто избирались часто действительно общественно активные прогрессивные представители знати, которые часто реально беспокоились, в том числе и о крестьянах. Поэтому возможно не всегда именно слуги царя плохие?

Сама реформа была проведена так, чтобы дворяне-помещики испытали минимальные неудобства. На самом деле они в результате реформы лишились определенной ответственности за судьбу крестьян. Хлопот, связанных с организацией их быта и вспыхивающими время от времени восстаниями.

Теперь повседневностью сел занимались общины. Их лидеры до Первой мировой войны часто в сельской иерархии занимали места бывших помещиков. Поэтому в начале XX века российская власть уже боролась с самой сельской общиной.

Но наиболее болезненным моментом был вопрос распределения земельных ресурсов (а теперь вспомните наименования террористических организаций, совершавших покушения на царя). Помещики оставались владельцами своих обширных владений — почти всей пахотной (сельскохозяйственного назначения) земли. Реформа предусматривала наделение крестьян лишь маленькой частью земель помещика. Полученных участков крестьянам не хватало для выживания, поэтому они были вынуждены брать у помещиков в аренду еще земли. Обычно на условиях землевладельцев.

За полученную землю крестьяне рассчитывались "натурой", поскольку никаких свободных средств вчерашние крепостные априори иметь не могли. То есть они продолжали работать на того же помещика. Бесплатно вплоть до Первой мировой войны. То есть для крестьян, которые не читали газет и абстрагировались от хвастовства царя, который "освободил их от крепостничества" в их реальной повседневной жизни ничего не изменилось — они продолжали отбывать барщину как раньше и были беспомощными против любого произвола помещика.

Часть из них бежали от такой жизни в города, где сталкивались с малыми зарплатами за крайне тяжелый и часто опасный труд на фабриках и шахтах. Работу без каких-либо социальных гарантий и возможностей для сбережений. Потеря трудоспособности могла угрожать голодной смертью.

Если посмотреть на реформу царя Александра II с этого ракурса, то каждому из участников покушения действительно было за что мстить царю. На самом деле эта реформа как и многие другие проекты, которые видела Россия была "потемкинской", то есть бутафорской, фасадной. Она мало изменила повседневную жизнь тех, кого коснулась, а во многих случаях сделала еще хуже.

Замкнутый в своем узком кругу царь слабо понимал, что на самом деле происходило в империи. Вопрос, хотел ли он реально это понимать? Ни одна из реформ не ослабляла его власти. Он лишь косметически перераспределил права и обязанности между своими подданными. И даже эти слабые инициативы были "заторможены" на местах.

Зато он был настоящим тираном для порабощенных народов — украинцев, поляков, белорусов, чеченцев и многих других. Именно он окончательно подавил движение сопротивления на Кавказе и захватил Центральную Азию. В годы его правления действовала жестокая цензура, преследовались общественно активные деятели и запрещалось все украинское.

Поэтому когда российская пропаганда обосновывает жестокость действующей власти якобы не любовью своих граждан к реформаторам. То стоит задать вопрос: когда же эти реформаторы были у власти в этом государстве?