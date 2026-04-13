Бизнес против "Шахедов": как в Украине появилась частная ПВО и какие нюансы существуют

В Украине фактически появился новый элемент обороны — частные системы ПВО, которые уже начали прикрывать критическую инфраструктуру от российских атак. Это решение меняет саму логику защиты страны, где к обороне присоединяется бизнес. Фокус разбирался, как работает эта модель, действительно ли она эффективна и какие риски несет.

В Украине начали реализовывать новый подход к защите критической инфраструктуры — к этому процессу постепенно привлекают частные компании в сфере противовоздушной обороны. Речь идет о создании дополнительного уровня безопасности для объектов, которые остаются уязвимыми к регулярным атакам со стороны РФ.

Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов указывает, что частные структуры уже участвуют в проектах по прикрытию важных энергетических и промышленных объектов. Такой формат рассматривается как способ быстро усилить защиту в ситуации, когда государственные ресурсы ПВО ограничены и вынуждены покрывать огромную территорию страны.

Фактически речь идет о формировании смешанной модели безопасности, где наряду с государственными силами работают лицензированные частные операторы. Их задача — локальное прикрытие отдельных объектов, что позволяет разгрузить основную систему ПВО и повысить общую эффективность обороны.

Эксперты отмечают, что такая практика уже используется в мире, особенно в условиях длительных конфликтов или угроз критической инфраструктуре. В то же время в Украине это решение только начинает внедряться и требует четкой регуляции, контроля и определения ответственности.

Ключевым вызовом остается баланс между безопасностью и контролем: государство должно обеспечить, чтобы доступ к системам ПВО не создавал дополнительных рисков, но в то же время позволял быстро усилить защиту наиболее уязвимых объектов.

В нынешних условиях, когда Россия системно атакует энергетику и промышленность, привлечение частного сектора может стать одним из инструментов адаптации оборонной системы к затяжной войне.

Частная ПВО как ответ на слабость системы

Военный эксперт Олег Жданов считает, что допуск частного сектора к созданию объектовых систем ПВО является вынужденным, но правильным шагом на фоне медлительности государственной машины.

По его словам, украинский бизнес фактически получил возможность самостоятельно защищать собственные производства, в частности те, которые работают на оборонно-промышленный комплекс.

"Государственный аппарат остается слишком бюрократическим и неповоротливым. Пока принимаются решения, ситуация на фронте уже меняется", — объясняет Фокусу эксперт.

Жданов отмечает, что такие системы прежде всего эффективны против массовых атак дронов — в частности типа "Шахед". Речь идет об автоматизированных установках, которые способны самостоятельно обнаруживать и уничтожать воздушные цели в пределах небольшой дальности.

"Это фактически аналог локального "железного купола", но с использованием крупнокалиберного стрелкового оружия. Все, что заходит в зону поражения — дроны или другие воздушные цели — система пытается уничтожить автоматически", — продолжает он.

В то же время эксперт подчеркивает: такие решения не являются универсальными. Против ракет они почти бессильны — для этого нужны уже полноценные зенитно-ракетные комплексы, которых в Украине ограниченное количество.

Отдельно Жданов обращает внимание на то, что даже стационарный формат этих систем не является критической уязвимостью. По его словам, в любую ПВО заложены механизмы самозащиты, а риски уничтожения компенсируются их функциональностью и скоростью развертывания.

Также ключевой вопрос, который поднимает эксперт, — почему такие решения не внедрялись раньше.

"Системы управления и подобные технологии существуют давно. Их можно было закупать еще в 2022 году. Почему этого не произошло — вопрос к предыдущему руководству оборонного ведомства", — отмечает он.

Жданов добавляет, что даже в нынешней модели государство сохраняет контроль над системами: они интегрированы в единую систему ПВО, а управление осуществляется через Воздушные силы. В то же время финансирование и создание инфраструктуры все чаще берет на себя бизнес.

"Фактически формируется модель, где частный сектор строит и финансирует защиту, а государство обеспечивает координацию и управление. Это позволяет значительно быстрее разворачивать такие системы", — говорит эксперт.

По его мнению, в ближайшее время количество подобных объектовых систем ПВО будет только расти, ведь бизнес непосредственно заинтересован в защите своих мощностей и готов инвестировать в безопасность.

"Главное, что бы государство не мешало": нюансы частной ПВО

В свою очередь, директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский считает, что появление частных систем ПВО в Украине — это не риск, а признак трансформации всей оборонной системы.

По его словам, допуск частных компаний к оборонно-промышленному комплексу уже дал результат: производители начали значительно быстрее предлагать решения, чем государство успевает их профинансировать или закупить. Это позволяет бизнесу самостоятельно закрывать часть потребностей — в частности, крупным предприятиям, которые инвестируют в собственные системы защиты.

"Фактически мы видим переход к модели, где государство уже не является единственным игроком в сфере обороны. И это правильно: в нынешней войне выигрывает тот, кто быстрее адаптируется", — объясняет Фокусу Храпчинский.

В то же время эксперт отмечает, что ключевой проблемой долгое время оставалась юридическая неопределенность. Частные компании, даже помогая обороне, рисковали нести уголовную ответственность за свою деятельность. Однако последние законодательные изменения частично сняли эти ограничения и открыли путь для развития частных инициатив в сфере ПВО.

Храпчинский также подчеркивает: страхи относительно разглашения информации о таких системах преувеличены. По его словам, современные российские дроны уже сами собирают значительно больше разведывательных данных во время атак, чем могут получить из открытых источников.

Отдельно он обращает внимание на эффективность частного сектора по сравнению с классической государственной моделью ОПК. По его оценке, проблема не только в коррупции, а в самой логике системы: государственные предприятия годами тратят ресурсы на поддержание инфраструктуры и процессов, тогда как современная война требует быстрых решений и постоянных обновлений.

"Миллиард в стены часто дает меньше результата, чем десятки миллионов в команды, которые работают как стартапы. Нам нужна индустрия, действующая со скоростью IT-компаний — с фокусом на результат, а не на процесс", — отмечает он.

По его мнению, роль государства должна измениться: вместо прямого управления предприятиями оно должно формировать запросы от фронта и финансировать только те решения, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях.

"Государство должно быть не директором завода, а инвестором, который поддерживает лучшие решения. Иначе мы всегда будем покупать вчерашний день", — резюмирует Храпчинский.

Ранее Фокус писал, что в Украине начала работу первая частная ПВО. Компания Carmine Sky разместила на территории Украины первую такую систему, оснащенную системой башен с дистанционно управляемыми турелями Sky Sentinel.

Также Фокус сообщал о том, что ВСУ планирует использовать автоматизированные турели. Установка этой системы на вооружение стала новым этапом в развитии противодронных технологий.