У ВС РФ нет: морпех рассказал об уникальных беспилотниках "Баракуда", которые работают по воде

Полномасштабная война заставляет украинских военных быстро адаптироваться к новым условиям и создавать решения, которых раньше не существовало. Одним из таких примеров стали безэкипажные катера "Баракуда", которые выполняют боевые задачи на воде и уже применяются на Днепре в зоне боевых действий.

Как рассказал главный сержант 40 отдельной бригады морской пехоты Глеб Василега "Бритва" в интервью Фокусу, современная война все больше переходит в технологическую плоскость, а украинские подразделения вынуждены постоянно искать нестандартные решения для сдерживания врага.

Интервью Глеба Василеги с позывным "Бритва" на Youtube-канале Фокуса

В частности, по словам военного, развитие новых систем стало не следствием комфортных условий, а ответом на сложную ситуацию на фронте. Именно поэтому украинские защитники активно импровизируют, создают новые виды вооружения и тактики их применения.

Одним из таких решений стало подразделение безэкипажных катеров "Баракуда", которое действует в составе 40 ОБрМП. Собеседник Фокуса отметил, что, вероятно, это единственное подобное подразделение в корпусе морской пехоты. Его появление связано с особенностями боевых действий на Днепре и в островной зоне, где возникла потребность в средствах поражения, способных эффективно работать именно на воде.

По словам сержанта, катера выполняют различные задачи. Часть из них используется как управляемые катера-камикадзе, которые незаметно подходят к цели и наносят удар.

"Из-за особенностей выполнения боевых задач на Днепре, в частности в островной зоне, возникла потребность в средствах поражения, которые могут эффективно действовать именно на воде. Так появилось небольшое подразделение "Баракуда", которое работает на своем направлении и наносит удары врагу на воде. Принцип его работы прост: тихо пришел — тихо ушел. Часто это катера-камикадзе", — рассказал он.

Также есть опыт применения этих платформ в качестве носителей для FPV-дронов — катер доставляет беспилотники к нужной точке, после чего с него запускают ударные дроны по позициям противника.

Кроме того, на безэкипажные катера устанавливали и другие средства поражения — одноразовые гранатометы и турели. В таком формате они заходят в "серую зону", открывают огонь по врагу и, если позволяет обстановка, возвращаются обратно для повторного использования и модернизации.

Если же возвращение невозможно, катер может быть самоуничтожен или использован как ударное средство. По словам военного, это позволяет не допустить попадания украинских технологических наработок в руки противника.

Отдельно морпех прокомментировал вероятные попытки российских сил форсировать Днепр. Он заявил, что оккупантов в случае таких действий будет ждать мощное огневое поражение. По его словам, в случае подобного сценария бои будут "очень горячими".

"Россияне не оставляют намерений форсировать Днепр, но я хорошо знаю, что их ждет на нашем берегу. Это будет не сюрприз, а мощное огневое поражение. В случае таких попыток бои будут горячими — очень горячими", — заявил главный сержант 40 ОБрМП Глеб Василега "Бритва".

40 отдельная бригада морской пехоты приглашает на службу мотивированных мужчин и женщин. Каждому кандидату подбирается должность с учетом его физического и психологического состояния. Есть возможность проходить службу как в тыловых, так и в боевых подразделениях, в частности в направлениях беспилотных летательных, наземных и водных систем. Принципиальная позиция командования — военнослужащий занимает именно ту должность, которую выбрал во время рекрутинга.

В предыдущем интервью Фокусу основатель школы НРК 3-го армейского корпуса Виктор Павлов заявил, что Украина опережает РФ в инновациях и скорости внедрения решений, тогда как сильная сторона России — централизация. После выбора нужной модели там быстро запускают производство, формируют тактику применения и массово обучают подразделения, и впоследствии используют новые технологии в больших масштабах.

В то же время пилот БПЛА 426 отдельного полка беспилотных систем ВМС ВСУ "Рей" рассказывал Фокусу, что базовыми навыками управления дроном можно овладеть уже через неделю тренировок на симуляторе. По его словам, предыдущий опыт, в частности в видеоиграх, помогает быстрее адаптироваться к такой работе.