У ЗС РФ немає: морпіх розповів про унікальні безпілотники "Баракуда", які працюють по воді

Повномасштабна війна змушує українських військових швидко адаптуватися до нових умов і створювати рішення, яких раніше не існувало. Одним із таких прикладів стали безекіпажні катери "Баракуда", які виконують бойові завдання на воді та вже застосовуються на Дніпрі в зоні бойових дій.

Як розповів головний сержант 40 окремої бригади морської піхоти Гліб Василега "Бритва" в інтерв’ю Фокусу, сучасна війна дедалі більше переходить у технологічну площину, а українські підрозділи змушені постійно шукати нестандартні рішення для стримування ворога.

Інтерв'ю Гліба Василеги з позивним "Бритва" на Youtube-каналі Фокуса

Зокрема, за словами військового, розвиток нових систем став не наслідком комфортних умов, а відповіддю на складну ситуацію на фронті. Саме тому українські захисники активно імпровізують, створюють нові види озброєння та тактики їх застосування.

Одним із таких рішень став підрозділ безекіпажних катерів "Баракуда", який діє у складі 40 ОБрМП. Співрозмовник Фокусу зазначив, що, ймовірно, це єдиний подібний підрозділ у корпусі морської піхоти. Його поява пов’язана з особливостями бойових дій на Дніпрі та в острівній зоні, де виникла потреба у засобах ураження, здатних ефективно працювати саме на воді.

За словами сержанта, катери виконують різні завдання. Частина з них використовується як керовані катери-камікадзе, які непомітно підходять до цілі та завдають удару.

"Через особливості виконання бойових завдань на Дніпрі, зокрема в острівній зоні, виникла потреба у засобах ураження, які можуть ефективно діяти саме на воді. Так з’явився невеликий підрозділ "Баракуда", що працює на своєму напрямку та завдає ударів ворогу на воді. Принцип його роботи простий: тихо прийшов — тихо пішов. Часто це катери-камікадзе", — розповів він.

Також є досвід застосування цих платформ як носіїв для FPV-дронів — катер доставляє безпілотники до потрібної точки, після чого з нього запускають ударні дрони по позиціях противника.

Крім того, на безекіпажні катери встановлювали й інші засоби ураження — одноразові гранатомети та турелі. У такому форматі вони заходять у "сіру зону", відкривають вогонь по ворогу та, якщо дозволяє обстановка, повертаються назад для повторного використання й модернізації.

Якщо ж повернення неможливе, катер може бути самознищений або використаний як ударний засіб. За словами військового, це дає змогу не допустити потрапляння українських технологічних напрацювань до рук противника.

Окремо морпіх прокоментував імовірні спроби російських сил форсувати Дніпро. Він заявив, що на окупантів у разі таких дій чекатиме потужне вогневе ураження. За його словами, у разі подібного сценарію бої будуть "дуже гарячими".

"Росіяни не полишають намірів форсувати Дніпро, але я добре знаю, що на них чекає на нашому березі. Це буде не сюрприз, а потужне вогневе ураження. У разі таких спроб бої будуть гарячими — дуже гарячими", — заявив головний сержант 40 ОБрМП Гліб Василега "Бритва".

40 окрема бригада морської піхоти запрошує на службу вмотивованих чоловіків і жінок. Кожному кандидату підбирається посада з урахуванням його фізичного та психологічного стану. Є можливість проходити службу як у тилових, так і в бойових підрозділах, зокрема у напрямках безпілотних літальних, наземних і водних систем. Принципова позиція командування — військовослужбовець обіймає саме ту посаду, яку обрав під час рекрутингу.

У попередньому інтерв’ю Фокусу засновник школи НРК 3-го армійського корпусу Віктор Павлов заявив, що Україна випереджає РФ в інноваціях і швидкості впровадження рішень, тоді як сильна сторона Росії — централізація. Після вибору потрібної моделі там швидко запускають виробництво, формують тактику застосування та масово навчають підрозділи, та згодом використовують нові технології у великих масштабах.

Водночас пілот БПЛА 426 окремого полку безпілотних систем ВМС ЗСУ "Рей" розповідав Фокусу, що базові навички керування дроном можна опанувати вже за тиждень тренувань на симуляторі. За його словами, попередній досвід, зокрема у відеоіграх, допомагає швидше адаптуватися до такої роботи.