"Резко падают и убегают": офицер рассказал, как перехватчики охотятся на Шахеды (видео)

Российские военные продолжают совершенствовать ударные дроны типа "Шахед" и пытаются сделать их менее уязвимыми для украинских перехватчиков. Оккупанты устанавливают на беспилотники дополнительные камеры, датчики и системы уклонения, однако украинские операторы уже научились приспосабливаться к таким изменениям и буквально "охотятся" на вражеские цели в воздухе.

Как рассказал заместитель командира батареи перехватчиков беспилотных летательных аппаратов зенитного ракетного дивизиона 23 ОМБр и лейтенант Назар Бочкур в интервью Фокусу, изменение частот управления российскими дронами не является критической проблемой для перехватчиков. По его словам, это прежде всего касается средств радиоэлектронной борьбы, которые пытаются подавлять сигналы управления.

Зато значительно более серьезным вызовом стали новые системы уклонения, которые россияне начали устанавливать на свои беспилотники. В частности, на "Шахеды" могут монтировать дополнительные камеры с разных сторон корпуса, чтобы оператор дрона видел приближение украинского перехватчика. Также оккупанты используют специальные датчики, способные обнаруживать сигналы управления других дронов поблизости.

Военный пояснил, что универсального способа противодействия таким технологиям пока нет. Частично проблему могут решить системы автоматического наведения или технологии с искусственным интеллектом, однако пока главную роль играет именно опыт оператора.

По словам Бочкура, успешный перехват во многом зависит от навыков пилота. Опытные операторы не атакуют цель сразу, а действуют максимально осторожно: заходят с разных направлений, анализируют поведение дрона, проверяют сигналы и ищут "слепые зоны", через которые можно подойти незаметно.

Кроме того, лейтенант объяснил Фокусу, что после обнаружения украинского перехватчика российские беспилотники начинают резко маневрировать. Они могут стремительно терять высоту или, наоборот, быстро набирать ее, пытаясь оторваться от преследования. Именно поэтому работа операторов перехватчиков все больше напоминает настоящую воздушную охоту.

Также офицер рассказал об особенностях борьбы с различными типами российских дронов — "Орланами", "Молниями" и "Шахедами". Хотя принцип поражения остается одинаковым — перехватчик подрывается рядом с целью — сами беспилотники существенно отличаются по габаритам, скорости, тактике применения и поведению в воздухе.

По словам Бочкура, дроны типа "Молния" уже стали для украинских военных довольно предсказуемыми целями. В частности, силы обороны научились анализировать маршруты их полета, перехватывать видеосигналы и подавлять каналы управления. Зато выявление разведывательных дронов "Орлан" до сих пор остается более сложной задачей из-за специфики их работы и полетов.

