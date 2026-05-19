"Різко падають і тікають": офіцер розповів, як перехоплювачі полюють на Шахеди (відео)

Російські військові продовжують вдосконалювати ударні дрони типу "Шахед" та намагаються зробити їх менш вразливими для українських перехоплювачів. Окупанти встановлюють на безпілотники додаткові камери, датчики та системи ухилення, однак українські оператори вже навчилися пристосовуватися до таких змін і буквально "полюють" на ворожі цілі у повітрі.

Як розповів заступник командира батареї перехоплювачів безпілотних літальних апаратів зенітного ракетного дивізіону 23 ОМБр та лейтенант Назар Бочкур в інтерв’ю Фокусу, зміна частот керування російськими дронами не є критичною проблемою для перехоплювачів. За його словами, це насамперед стосується засобів радіоелектронної боротьби, які намагаються подавляти сигнали управління.

Натомість значно серйознішим викликом стали нові системи ухилення, які росіяни почали встановлювати на свої безпілотники. Зокрема, на "Шахеди" можуть монтувати додаткові камери з різних боків корпусу, щоб оператор дрона бачив наближення українського перехоплювача. Також окупанти використовують спеціальні датчики, здатні виявляти сигнали керування інших дронів поблизу.

Військовий пояснив, що універсального способу протидії таким технологіям поки що немає. Частково проблему можуть вирішити системи автоматичного наведення або технології зі штучним інтелектом, однак наразі головну роль відіграє саме досвід оператора.

За словами Бочкура, успішне перехоплення багато в чому залежить від навичок пілота. Досвідчені оператори не атакують ціль одразу, а діють максимально обережно: заходять з різних напрямків, аналізують поведінку дрона, перевіряють сигнали та шукають "сліпі зони", через які можна підійти непомітно.

Крім того, лейтенант пояснив Фокусу, що після виявлення українського перехоплювача російські безпілотники починають різко маневрувати. Вони можуть стрімко втрачати висоту або, навпаки, швидко набирати її, намагаючись відірватися від переслідування. Саме тому робота операторів перехоплювачів дедалі більше нагадує справжнє повітряне полювання.

Також офіцер розповів про особливості боротьби з різними типами російських дронів — "Орланами", "Молніями" та "Шахед". Хоча принцип ураження залишається однаковим — перехоплювач підривається поруч із ціллю — самі безпілотники суттєво відрізняються за габаритами, швидкістю, тактикою застосування та поведінкою у повітрі.

За словами Бочкура, дрони типу "Молнія" вже стали для українських військових доволі передбачуваними цілями. Зокрема, сили оборони навчилися аналізувати маршрути їхнього польоту, перехоплювати відеосигнали та пригнічувати канали керування. Натомість виявлення розвідувальних дронів "Орлан" досі залишається складнішим завданням через специфіку їхньої роботи та польотів.

Нагадаємо, що українські дрони-перехоплювачі P1-SUN компанії SkyFall вперше зафіксували та знищили російські безпілотники "Гербера", які використовувалися як носії FPV-дронів.

Також Фокус писав, що ЗСУ отримали оновлену версію дрона-перехоплювача Sting 2.0, який здатен збивати російські реактивні безпілотники типу "Шахед". У подальшому розробники також планують створити окрему модель для перехоплення керованих авіабомб, якими російські війська атакують прифронтові території.