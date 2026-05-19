"Закрыть небо от Шахедов — возможно": офицер рассказал, как Россия проигрывает экономическую войну в небе

Украина постепенно выстраивает систему, которая может существенно приблизить страну к цели "закрытого неба" от вражеских дронов. Речь идет о развитии дронов-перехватчиков, которые уже сегодня способны эффективно сбивать российские "Шахеды" и меняют баланс в воздушной войне.

Как рассказал заместитель командира батареи перехватчиков беспилотных летательных аппаратов зенитного ракетного дивизиона 23-й отдельной механизированной бригады, лейтенант Назар Бочкур в интервью Фокусу, дрон-перехватчик — это фактически модернизированный FPV-беспилотник, который специально адаптирован для преследования и уничтожения вражеских воздушных целей путем прямого столкновения.

По его словам, ключевое преимущество этой технологии заключается в экономике войны. Российский "Шахед" в базовых версиях стоит примерно 30-35 тысяч долларов, а в отдельных случаях и больше, тогда как украинский перехватчик — в среднем от 1,5 до 4 тысяч долларов. И именно, это, по его словам, создает ситуацию, когда уничтожение цели обходится в десятки раз дешевле самой цели.

Также Бочкур пояснил, что "Шахеды" могут действовать на разных высотах — от сверхнизких 50-100 метров до нескольких километров и выше, в зависимости от тактики применения. Они постоянно меняют профиль полета, поэтому их и трудно обнаруживать и перехватывать. В то же время он отметил, что высота не является определяющим фактором сложности поражения.

"С одной стороны, их легче поразить, потому что до них можно "дотянуться" технически. С другой — когда они идут на большой высоте, их обнаруживают раньше, но тогда значительно дольше до них долетать и сложнее добраться. И не каждое антишахедное средство способно их уничтожить", — уточнил он.

Кроме того, военный отметил, что российские дроны все чаще оснащаются системами уклонения: камерами обзора пространства и датчиками, которые могут фиксировать приближение других беспилотников или сигналы управления.

В то же время дроны-перехватчики работают в условиях воздействия радиоэлектронной борьбы, но, по словам Бочкура, являются адаптированными к этой среде. В частности, эффективность их работы в значительной степени зависит от взаимодействия между подразделениями и слаженности системы управления.

Он также пояснил, что в большинстве случаев дрон-перехватчик является одноразовым средством, поскольку при поражении цели он сам уничтожается. Однако в случае, если цель не обнаружена или есть риск ошибки, аппарат может вернуться обратно и быть использован повторно.

Экипаж, который работает с такими системами, обычно состоит из трех-четырех человек — пилота, оператора оборудования и специалистов по связи и координации, иногда также водителя. А на формирование полноценно слаженного подразделения нужно около двух-трех месяцев, даже если военные уже имеют базовую подготовку, ведь ключевую роль играет взаимодействие в реальных условиях.

Могут ли дроны-перехватчики "закрыть небо" от "Шахедов" — объяснение

Более того, военный подчеркнул, что главным преимуществом дронов-перехватчиков является именно экономическая составляющая войны. Украинская модель предполагает, что даже использование нескольких перехватчиков для уничтожения одного "Шахеда" остается оправданным и выгодным решением по сравнению со стоимостью вражеских ударных средств или дорогих ракет ПВО.

По его мнению, в перспективе эта технология может стать основой нового эшелона противовоздушной обороны, который позволит эффективно закрывать небо от дроновых атак. В то же время он отметил, что полностью заменить зенитно-ракетные комплексы дроны-перехватчики не смогут, ведь против скоростных крылатых или баллистических ракет необходимы классические системы обороны.

"Закрыть проблематику "Шахедов" дронами-перехватчиками возможно, и это направление уже активно развивается. Но для этого нужно время, чтобы Силы обороны смогли масштабировать систему, выстроить правильные эшелоны противовоздушной обороны и отработать все проблемные вопросы. В то же время важно понимать, что дроны-перехватчики не смогут эффективно работать против скоростных целей — крылатых и тем более баллистических ракет. В таких случаях придется и в дальнейшем полагаться на зенитно-ракетные комплексы, а также искать возможности для их производства или альтернативные решения", — уточнил он.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров рассказывал, что украинские дроны-перехватчики в марте установили рекорд, уничтожив 33 тысячи российских беспилотников, что почти вдвое больше, чем месяцем ранее.

Также Фокус писал, что украинский оборонный кластер Brave1 работает над созданием роя дронов-перехватчиков для сбивания российских "Шахедов" с минимальным участием человека. Речь идет о переходе к новой модели ПВО, где один оператор сможет одновременно управлять несколькими перехватчиками или же дроны будут частично взаимодействовать между собой для более эффективного поражения целей.