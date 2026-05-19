"Закрити небо від Шахедів – можливо": офіцер розповів, як Росія програє економічну війну в небі

Україна поступово вибудовує систему, яка може суттєво наблизити країну до мети "закритого неба" від ворожих дронів. Йдеться про розвиток дронів-перехоплювачів, які вже сьогодні здатні ефективно збивати російські "Шахеди" та змінюють баланс у повітряній війні.

Як розповів заступник командира батареї перехоплювачів безпілотних літальних апаратів зенітного ракетного дивізіону 23-ї окремої механізованої бригади, лейтенант Назар Бочкур в інтерв’ю Фокусу, дрон-перехоплювач — це фактично модернізований FPV-безпілотник, який спеціально адаптований для переслідування та знищення ворожих повітряних цілей шляхом прямого зіткнення.

За його словами, ключова перевага цієї технології полягає в економіці війни. Російський "Шахед" у базових версіях коштує приблизно 30–35 тисяч доларів, а в окремих випадках і більше, тоді як український перехоплювач — у середньому від 1,5 до 4 тисяч доларів. І саме, це, за його словами, створює ситуацію, коли знищення цілі обходиться в десятки разів дешевше за саму ціль.

Відео дня

Також Бочкур пояснив, що "Шахеди" можуть діяти на різних висотах — від наднизьких 50–100 метрів до кількох кілометрів і вище, залежно від тактики застосування. Вони постійно змінюють профіль польоту, тому їх і важко виявляти та перехоплювати. Водночас він наголосив, що висота не є визначальним фактором складності ураження.

"З одного боку, їх легше уразити, бо до них можна "дотягнутися" технічно. З іншого — коли вони йдуть на великій висоті, їх виявляють раніше, але тоді значно довше до них долітати і складніше дістатися. І не кожен антишахедний засіб здатен їх знищити", — уточнив він.

Крім того, військовий зазначив, що російські дрони дедалі частіше оснащуються системами ухилення: камерами огляду простору та датчиками, які можуть фіксувати наближення інших безпілотників або сигнали керування.

Водночас дрони-перехоплювачі працюють в умовах впливу радіоелектронної боротьби, але, за словами Бочкура, є адаптованими до цього середовища. Зокрема, ефективність їхньої роботи значною мірою залежить від взаємодії між підрозділами та злагодженості системи управління.

Він також пояснив, що у більшості випадків дрон-перехоплювач є одноразовим засобом, оскільки при ураженні цілі він сам знищується. Однак у випадку, якщо ціль не виявлена або є ризик помилки, апарат може повернутися назад і бути використаний повторно.

Екіпаж, який працює з такими системами, зазвичай складається з трьох-чотирьох людей — пілота, оператора обладнання та фахівців зі зв’язку та координації, іноді також водія. А на формування повноцінно злагодженого підрозділу потрібно близько двох-трьох місяців, навіть якщо військові вже мають базову підготовку, адже ключову роль відіграє взаємодія в реальних умовах.

Чи можуть дрони-перехоплювачі "закрити небо" від "Шахедів" — пояснення

Ба більше, військовий підкреслив, що головною перевагою дронів-перехоплювачів є саме економічна складова війни. Українська модель передбачає, що навіть використання кількох перехоплювачів для знищення одного "Шахеда" залишається виправданим і вигідним рішенням у порівнянні з вартістю ворожих ударних засобів або дорогих ракет ППО.

На його думку, у перспективі ця технологія може стати основою нового ешелону протиповітряної оборони, який дозволить ефективно закривати небо від дронових атак. Водночас він зауважив, що повністю замінити зенітно-ракетні комплекси дрони-перехоплювачі не зможуть, адже проти швидкісних крилатих або балістичних ракет необхідні класичні системи оборони.

"Закрити проблематику "Шахедів" дронами-перехоплювачами можливо, і цей напрям уже активно розвивається. Але для цього потрібен час, щоб Сили оборони змогли масштабувати систему, вибудувати правильні ешелони протиповітряної оборони та відпрацювати всі проблемні питання. Водночас важливо розуміти, що дрони-перехоплювачі не зможуть ефективно працювати проти швидкісних цілей — крилатих і тим більше балістичних ракет. У таких випадках доведеться й надалі покладатися на зенітно-ракетні комплекси, а також шукати можливості для їх виробництва або альтернативні рішення", — уточнив він.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров розповідав, що українські дрони-перехоплювачі в березні встановили рекорд, знищивши 33 тисячі російських безпілотників, що майже вдвічі більше, ніж місяцем раніше.

Також Фокус писав, що український оборонний кластер Brave1 працює над створенням рою дронів-перехоплювачів для збиття російських "Шахедів" із мінімальною участю людини. Йдеться про перехід до нової моделі ППО, де один оператор зможе одночасно керувати кількома перехоплювачами або ж дрони частково взаємодіятимуть між собою для ефективнішого ураження цілей.