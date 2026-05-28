Киев под угрозой: какие дипломатические сигналы оказались важнее заявления Каллас

Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы выезде посольства США из Киева в МИД Украины оперативно опровергли. В то же время эксперты отмечают: реальный уровень угрозы для столицы показывают совсем другие дипломатические сигналы, на которые почти не обратили внимания после новых угроз Москвы ударами по "центрам принятия решений". Фокус выяснил, какие посольства на самом деле могут быть индикатором возможной эскалации.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что после угроз России нанести новые удары по Киеву американское посольство якобы покинуло украинскую столицу, тогда как европейские дипломаты продолжают работать в Украине.

"Из того, что мы слышали из Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли", — сказала Каллас во время общения с журналистами.

По словам Каллас, угрозы Москвы относительно "системных ударов" по Киеву являются попыткой России посеять страх среди гражданского населения и дипломатических представительств. Она также отметила, что европейские посольства продолжают работу в столице Украины.

Впрочем, в Министерстве иностранных дел Украины оперативно опровергли информацию о якобы эвакуации американских дипломатов. Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что сообщения о выезде посольства США из Киева "не соответствуют действительности".

Пока официальных заявлений об эвакуации или прекращении работы Посольства США в Украине не публиковалось. Также в Киеве продолжают работу дипломатические миссии стран Европейского Союза.

Напомним, в последние дни Россия усилила риторику относительно возможных ударов по "центрам принятия решений" в Киеве. После этого ряд стран ЕС вызвал российских дипломатов из-за угроз Москвы и заявил о недопустимости давления на иностранные представительства в Украине.

Не США, а Китай: какие посольства на самом деле показывают уровень угрозы Киеву

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии Фокусу отмечает, что настоящим индикатором уровня угрозы для Киева является не реакция западных посольств, а поведение дипломатических представительств стран, которые остаются партнерами России.

По его словам, пока нет никаких признаков того, что к эвакуации готовится посольство Китая, которое расположено вблизи правительственного квартала и потенциально также могло бы оказаться в зоне риска в случае ударов по так называемым "центрам принятия решений".

"Более того, накануне были заявления Министерства иностранных дел Китая о невозможности ударов по Киеву и так называемым центрам принятия решений. Это является и политическим, и военным сигналом Российской Федерации", — объясняет эксперт.

Он также обращает внимание, что никаких признаков подготовки к эвакуации не демонстрируют дипломатические представительства Ирана и Узбекистана, которые также расположены неподалеку от правительственного квартала.

"Эти страны входят в Шанхайскую организацию сотрудничества. Фактически это ключевые военно-политические и экономические партнеры Российской Федерации. И именно сигнал со стороны этих государств является очень показательным", — отмечает Снегирев.

По его мнению, если бы угроза ударов по Киеву была реальной и неизбежной, первыми на заявления России должны были бы реагировать именно страны, которые поддерживают или имеют тесные контакты с Кремлем.

"Но мы видим прямо противоположную ситуацию. Китай демонстрирует совершенно другую повестку дня. Причем после визита российского диктатора Путина в Китай. Это свидетельство того, что Пекин дает четкий сигнал РФ о невозможности дальнейшей эскалации и необходимости прекращения войны в Украине", — говорит эксперт.

Каллас и "эвакуация" США: был ли это сигнал Вашингтону

После заявления Каллас о якобы выезде посольства США из Киева часть экспертной среды предположила, что таким образом она могла пытаться привлечь внимание Соединенных Штатов и спровоцировать публичную реакцию Вашингтона на российские угрозы.

Впрочем, Дмитрий Снегирев скептически оценивает такую версию и считает, что сейчас в ЕС скорее пытаются минимизировать негативный эффект от самого заявления Каллас.

"Это не первое контраверсионное заявление Каллас. Более того, подобные заявления вызывают вопросы относительно ее профессиональной пригодности", — отмечает он.

В то же время эксперт напоминает, что позиция США относительно российских ядерных угроз уже давно является четкой и прогнозируемой.

"И Соединенные Штаты, и НАТО прямо заявляли России о катастрофических последствиях в случае попытки ядерной эскалации. Поэтому говорить о каком-то "тестировании реакции США" после таких заявлений выглядит по меньшей мере моветоном", — подытожил Снегирев.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что иностранным дипломатам лучше уехать из украинской столицы, поскольку ВС РФ запланировала систематические мощные обстрелы.

До того, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и в дальнейшем будет наносить удары по Киеву и предупреждать об этом иностранные дипломатические представительства.