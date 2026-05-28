Київ під загрозою: які дипломатичні сигнали виявилися важливішими за заяву Каллас

Заяву глави європейської дипломатії Каї Каллас про нібито виїзд посольства США з Києва в МЗС України оперативно спростували. Водночас експерти зазначають: реальний рівень загрози для столиці показують зовсім інші дипломатичні сигнали, на які майже не звернули уваги після нових погроз Москви ударами по "центрах ухвалення рішень". Фокус з'ясував, які посольства насправді можуть бути індикатором можливої ескалації.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що після погроз Росії завдати нових ударів по Києву американське посольство нібито залишило українську столицю, тоді як європейські дипломати продовжують працювати в Україні.

"З того, що ми чули з України вчора, всі посольства залишаються, крім одного. Всі європейці залишилися, США пішли", — сказала Каллас під час спілкування з журналістами.

За словами Каллас, погрози Москви щодо "системних ударів" по Києву є спробою Росії посіяти страх серед цивільного населення та дипломатичних представництв. Вона також наголосила, що європейські посольства продовжують роботу в столиці України.

Відео дня

Втім, у Міністерстві закордонних справ України оперативно спростували інформацію про нібито евакуацію американських дипломатів. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що повідомлення про виїзд посольства США з Києва "не відповідають дійсності".

Наразі офіційних заяв про евакуацію чи припинення роботи Посольства США в Україні не публікувалося. Також у Києві продовжують роботу дипломатичні місії країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, останніми днями Росія посилила риторику щодо можливих ударів по "центрах ухвалення рішень" у Києві. Після цього низка країн ЄС викликала російських дипломатів через погрози Москви та заявила про неприпустимість тиску на іноземні представництва в Україні.

Не США, а Китай: які посольства насправді показують рівень загрози Києву

Військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі Фокусу зазначає, що справжнім індикатором рівня загрози для Києва є не реакція західних посольств, а поведінка дипломатичних представництв країн, які залишаються партнерами Росії.

За його словами, наразі немає жодних ознак того, що до евакуації готується посольство Китаю, яке розташоване поблизу урядового кварталу та потенційно також могло б опинитися у зоні ризику у разі ударів по так званих "центрах ухвалення рішень".

"Ба більше, напередодні були заяви Міністерства закордонних справ Китаю щодо неможливості ударів по Києву та так званих центрах прийняття рішень. Це є і політичним, і військовим сигналом Російській Федерації", — пояснює експерт.

Він також звертає увагу, що жодних ознак підготовки до евакуації не демонструють дипломатичні представництва Ірану та Узбекистану, які також розташовані неподалік урядового кварталу.

"Ці країни входять до Шанхайської організації співробітництва. Фактично це ключові військово-політичні та економічні партнери Російської Федерації. І саме сигнал з боку цих держав є дуже показовим", — наголошує Снєгирьов.

На його думку, якби загроза ударів по Києву була реальною та неминучою, першими на заяви Росії мали б реагувати саме країни, які підтримують або мають тісні контакти з Кремлем.

"Але ми бачимо прямо протилежну ситуацію. Китай демонструє зовсім іншу повістку дня. Причому після візиту російського диктатора Путіна до Китаю. Це свідчення того, що Пекін дає чіткий сигнал РФ щодо неможливості подальшої ескалації та необхідності припинення війни в Україні", — каже експерт.

Каллас і "евакуація" США: чи був це сигнал Вашингтону

Після заяви Каллас про нібито виїзд посольства США з Києва частина експертного середовища припустила, що таким чином вона могла намагатися привернути увагу Сполучених Штатів та спровокувати публічну реакцію Вашингтона на російські погрози.

Втім, Дмитро Снєгирьов скептично оцінює таку версію та вважає, що зараз у ЄС радше намагаються мінімізувати негативний ефект від самої заяви Каллас.

"Це не перша контраверсійна заява Каллас. Ба більше, подібні заяви викликають питання щодо її професійної придатності", — зазначає він.

Водночас експерт нагадує, що позиція США щодо російських ядерних погроз уже давно є чіткою та прогнозованою.

"І Сполучені Штати, і НАТО прямо заявляли Росії про катастрофічні наслідки у разі спроби ядерної ескалації. Тому говорити про якесь "тестування реакції США" після таких заяв виглядає щонайменше моветоном", — підсумував Снєгирьов.

Нагадаємо, очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що іноземним дипломатам краще виїхати з української столиці, оскільки ЗС РФ запланувала систематичні потужні обстріли.

До того, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія й надалі завдаватиме ударів по Києву та попереджатиме про це іноземні дипломатичні представництва.