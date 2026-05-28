Каллас заявила, що посольство США поїхало з Києва: яка реакція МЗС та офісу президента (оновлено)

Посольства країн Європейського Союзу залишаються у Києві, тоді як дипломати Сполучених Штатів Америки покинули українську столицю, заявила Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас. Міністерство закордонних справ України спростувало таку інформацію.

Українські урядовці начебто повідомили ЄС, що з Києва виїхало одне посольство, сказала Каллас під час брифінгу з журналістами на Кіпрі. З її слів, ідеться про американських дипломатів. Водночас усі європейці залишились, наголосила Висока представниця ЄС.

Заява Каллас пролунала у Лімасолі на Кіпрі під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС (27-28 травня). З її слів, спершу поспілкувались про ситуацію на Близькому Сході, потім перейшли до питання війни РФ проти України. Серед іншого, ішлося про погіршення ситуації для росіян на полі бою, про максималістські вимоги Кремля, про можливість участі ЄС у переговорах. Одне з питань — про російські обстріли: саме тоді почули фразу про виїзд дипломатів США з Києва.

"Саме це робить Росія, бо вона насправді не виграє на полі бою. Тож тепер вони посилюють кількість терористичних атак, бо інакше це не описати, і створюють страх у суспільстві. Це вже давно не працює, роками [не працює]. Я не думаю, що це спрацює зараз. Те, що ми чули вчора з України, це те, що всі посольства залишилися, окрім одного. Тож це також вимагає сміливості від цих посольств. Але так, усі європейці залишаються. Америка пішла", — сказала Каллас.

Оновлення 10:32. Посольство США в Україні написало у соцмережі X, що залишається у Києві й працює як зазвичай. Допис проілюстрували фото в.о. посла Джелі Девіс та іншими дипломатами.

"Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими. Ми вкотре наголошуємо, що громадянам США не слід подорожувати до України з будь-якої причини через збройний конфлікт", — ідеться у повідомленні.

Удар по Києву — заява посольства США 28 травня

Удар по Києву — коментар МЗС та ОП

Після інформації про слова Каллас з'явився коментар речника МЗС України Георгія Тихого. У коментар журналістам Тихий сказав, що інформація не відповідає дійсності й що насправді усі посольства на місцях.

Згодом радник президента з комунікацій Дмитро Литвин уточнив заяву представниці ЄС та ситуацію з посольствами. З його слів, може іти мова про удар в неділю 24 травня, а не про очікування нових ударів РФ по Києву та Україні.

"Можливо, малося на увазі про обставини перед тим ударом у ніч на неділю. Ми чули, що американські дипломати з Києва тоді поїхали", — пояснив він, додавши, що ситуація "дивна".

Зазначимо, заява Каї Каллас з'явилась після попередження МЗС РФ для посольств у Києві. Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що іноземним дипломатам краще виїхати з української столиці, оскільки ЗС РФ запланувала систематичні потужні обстріли.

Тим часом 24 травня відбувся масований удар РФ по Києву та Україні: більшість ракет та дронів летіло на столицю. Через російський обстріл загинуло п'ятеро людей, а руйнування розкидані по центру Києва та по усіх районах.

