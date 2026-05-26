Росія знову готує масований удар: Марцінків повідомив, коли він може бути

Нова масована атака по Україні може трапитися у наступні дві доби: українцям варто не ігнорувати повітряні тривоги і реагувати на них.

Про нову небезпеку повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму Телеграм-каналі.

Також Марцінків, який завжди одним з перших попереджає про небезпеку, дав доручення опрацьовувати місця приймання людей, які ймовірно можуть постраждати.

"Будемо обережні найближчі дві доби – можливий обстріл! Також дав доручення опрацьовувати місця прийому постраждалих людей у ​​разі потреби!" — сказано у його публікації.

Крім того, про загрозу новогу обстрілу попереджають моніторингові канали.

"Фіксуємо підготовку до ракетного удару по території України. Ворог передислокує стратегічну авіацію із Далекого Сходу, та накопичує ударні безпілотники на пускових локаціях", — йдеться в повідомленні.

Зокрема про підвищену ракетну та безпілотну небезпеку протягом ночі попереджають жителів Сумської, Чернігівської, Полтавської, Київської областей. Також є загроза застосування безпілотників вночі по Одеській області.

РФ готує нові атаки на Україну: що відомо

25 травня в РФ пригрозили зробити Київ "непридатним для життя". У цей же день Лавров попередив Рубіо про початок "системних ударів" по Києву.

Також видання Bild пише, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, вже підготував план військових дій на літо 2026 року, а удари по Києву можуть стати лише його початком.

Натомість колишній очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба своєю чергою закликав українців, наляканих заявами Лаврова, не піддаватися емоціям і не панікувати.

Крім того, заступник командувача військ ППО Павло Єлізаров заявив, що кількість "Шахедів", які Росія запускає одночасно по території України, стрімко зростає.