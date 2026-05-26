"Робота стає все важчою": кількість "Шахедів", які РФ запускає одночасно, зростає, — Єлізаров

Кількість "Шахедів", які Росія запускає одночасно по території України, стрімко зростає.

Про це розповів заступник командувача військ ППО Павло Єлізаров, повідомляє канал Новини.LIVE

Заступник командувача військ ППО розповів, що російські атаки дронами стають дедалі масовішими та складнішими для відбиття. Саме тому деякі з них потрапляють у ціль.

"В той же день до нас зайшов 741 "Шахед", з них 23 досягнули своєї цілі. Це ніяк не знімає з нас відповідальності за те, що ці "Шахеди" досягли цілей. Але робота насправді стає все важчою і важчою, тому що кількість "Шахедів, які випускаються одночасно, стрімко зростає", — розповів військовий.

Атаки РФ на Україну: що відомо

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, вже підготував план військових дій на літо 2026 року, а удари по Києву можуть стати лише його початком. Про це пише Bild.

Відео дня

25 травня в РФ пригрозили зробити Київ "непридатним для життя". У цей же день Лавров попередив Рубіо про початок "системних ударів" по Києву.

Також 25 травня президент України Зеленський озвучив масштаби руйнувань у Києві після атаки останньої масованої атаки. Загалом унаслідок однієї з наймасштабніших атак ЗС РФ на Київ за всі роки повномасштабного вторгнення пошкоджено приблизно 300 об'єктів, повідомив президент Володимир Зеленський, показавши руйнування після прильотів. На ліквідації наслідків задіяно близько 100 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Щодо кількості жертв і постраждалих, то відомо про двох загиблих і 87 поранених у Києві. Серед останніх — троє дітей. У лікарнях перебуває 21 людина, а решті медична допомога надається амбулаторно.

Загалом від обстрілу постраждали шість регіонів України.