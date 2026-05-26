"Работа становится все тяжелее": количество "Шахедов", которые РФ запускает одновременно, растет, — Елизаров

Количество "Шахедов", которые Россия запускает одновременно по территории Украины, стремительно растет.

Об этом рассказал заместитель командующего войсками ПВО Павел Елизаров, сообщает канал Новости.LIVE

Заместитель командующего войсками ПВО рассказал, что российские атаки дронами становятся все более массовыми и сложными для отражения. Именно поэтому некоторые из них попадают в цель.

"В тот же день к нам зашел 741 "Шахед", из них 23 достигли своей цели. Это никак не снимает с нас ответственности за то, что эти "Шахеды" достигли целей. Но работа на самом деле становится все тяжелее и тяжелее, потому что количество "Шахедов, которые выпускаются одновременно, стремительно растет", — рассказал военный.

Відео дня

Атаки РФ на Украину: что известно

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, уже подготовил план военных действий на лето 2026 года, а удары по Киеву могут стать лишь его началом. Об этом пишет Bild.

25 мая в РФ пригрозили сделать Киев "непригодным для жизни". В этот же день Лавров предупредил Рубио о начале "системных ударов" по Киеву.

Также 25 мая президент Украины Зеленский озвучил масштабы разрушений в Киеве после атаки последней массированной атаки. Всего в результате одной из самых масштабных атак ВС РФ на Киев за все годы полномасштабного вторжения повреждено около 300 объектов, сообщил президент Владимир Зеленский, показав разрушения после прилетов. На ликвидации последствий задействовано около 100 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Относительно количества жертв и пострадавших, то известно о двух погибших и 87 раненых в Киеве. Среди последних — трое детей. В больницах находится 21 человек, а остальным медицинская помощь оказывается амбулаторно.

Всего от обстрелов пострадали шесть регионов Украины.