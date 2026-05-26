Россия снова готовит массированный удар: Марцинкив сообщил, когда он может быть

Новая массированная атака по Украине может случиться в следующие двое суток: украинцам стоит не игнорировать воздушные тревоги и реагировать на них.

О новой опасности сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем Телеграмм-канале.

Также Марцинкив, который всегда одним из первых предупреждает об опасности, дал поручение прорабатывать места приема людей, которые вероятно могут пострадать.

"Будем осторожны ближайшие двое суток — возможен обстрел! Также дал поручение прорабатывать места приема пострадавших людей в случае необходимости!" — сказано в его публикации.

Кроме того, об угрозе нового обстрела предупреждают мониторинговые каналы.

"Фиксируем подготовку к ракетному удару по территории Украины. Враг передислоцирует стратегическую авиацию с Дальнего Востока, и накапливает ударные беспилотники на пусковых локациях", — говорится в сообщении.

В частности о повышенной ракетной и беспилотной опасности в течение ночи предупреждают жителей Сумской, Черниговской, Полтавской, Киевской областей. Также есть угроза применения беспилотников ночью по Одесской области.

РФ готовит новые атаки на Украину: что известно

25 мая в РФ пригрозили сделать Киев "непригодным для жизни". В этот же день Лавров предупредил Рубио о начале "системных ударов" по Киеву.

Также издание Bild пишет, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, уже подготовил план военных действий на лето 2026 года, а удары по Киеву могут стать лишь его началом.

Зато бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь призвал украинцев, напуганных заявлениями Лаврова, не поддаваться эмоциям и не паниковать.

Кроме того, заместитель командующего войск ПВО Павел Елизаров заявил, что количество "Шахедов", которые Россия запускает одновременно по территории Украины, стремительно растет.