Каллас заявила, что посольство США уехало из Киева: какая реакция МИД и офиса президента (обновлено)

Посольства стран Европейского Союза остаются в Киеве, тогда как дипломаты Соединенных Штатов Америки покинули украинскую столицу, заявила Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас. Министерство иностранных дел Украины опровергло такую информацию.

Украинские чиновники якобы сообщили ЕС, что из Киева выехало одно посольство, сказала Каллас во время брифинга с журналистами на Кипре. По ее словам, речь идет об американских дипломатах. В то же время все европейцы остались, подчеркнула Высокая представительница ЕС.

Заявление Каллас прозвучало в Лимассоле на Кипре во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС (27-28 мая). По ее словам, сначала пообщались о ситуации на Ближнем Востоке, затем перешли к вопросу войны РФ против Украины. Среди прочего, речь шла об ухудшении ситуации для россиян на поле боя, о максималистских требованиях Кремля, о возможности участия ЕС в переговорах. Один из вопросов — о российских обстрелах: именно тогда услышали фразу о выезде дипломатов США из Киева.

"Именно это делает Россия, потому что она на самом деле не выигрывает на поле боя. Поэтому теперь они усиливают количество террористических атак, потому что иначе это не описать, и создают страх в обществе. Это уже давно не работает, годами [не работает]. Я не думаю, что это сработает сейчас. То, что мы слышали вчера из Украины, это то, что все посольства остались, кроме одного. Поэтому это также требует смелости от этих посольств. Но да, все европейцы остаются. Америка ушла", — сказала Каллас.

Обновление 10:32. Посольство США в Украине написало в соцсети X, что остается в Киеве и работает как обычно. Сообщение проиллюстрировали фото и.о. посла Джули Дэвис и другими дипломатами.

"Посольство США открыто. Никаких изменений в нашей работе нет, а сообщения о другом являются ложными. Мы еще раз подчеркиваем, что гражданам США не следует путешествовать в Украину по любой причине из-за вооруженного конфликта", — говорится в сообщении.

Удар по Киеву — заявление посольства США 28 мая

Удар по Киеву — комментарий МИД и ОП

После информации о словах Каллас появился комментарий спикера МИД Украины Георгия Тихого. В комментарий журналистам Тихий сказал, что информация не соответствует действительности и что на самом деле все посольства на местах.

Впоследствии советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин уточнил заявление представительницы ЕС и ситуацию с посольствами. По его словам, может идти речь об ударе в воскресенье 24 мая, а не об ожидании новых ударов РФ по Киеву и Украине.

"Возможно, имелось в виду об обстоятельствах перед тем ударом в ночь на воскресенье. Мы слышали, что американские дипломаты из Киева тогда уехали", — пояснил он, добавив, что ситуация "странная".

Отметим, заявление Каи Каллас появилось после предупреждения МИД РФ для посольств в Киеве. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что иностранным дипломатам лучше уехать из украинской столицы, поскольку ВС РФ запланировала систематические мощные обстрелы.

Между тем 24 мая состоялся массированный удар РФ по Киеву и Украине: большинство ракет и дронов летело на столицу. Из-за российского обстрела погибли пять человек, а разрушения разбросаны по центру Киева и по всем районам.

