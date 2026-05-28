Минобороны переписывает правила мобилизации: что изменят и почему уже возникли споры

Украину ждет еще одна масштабная реформа мобилизации. Минобороны уже представило депутатам новую концепцию с повышением выплат, контрактной системой и изменениями в работе ТЦК, однако в парламенте проект называют "сырым" и предупреждают об отсутствии ответов на ключевые вопросы. Фокус разбирался, что именно предлагают в ведомстве и почему новая реформа уже вызывает споры.

Министерство обороны готовит масштабную реформу военной службы и уже представило ее концепт народным депутатам. Ключевой акцент — не только на зарплатах и контрактах, но и на новой системе прохождения службы, которая должна стать основой для будущей реформы мобилизации и ТЦК.

Как узнало РБК-Украина, команда министра обороны Михаила Федорова на этой неделе представила парламентариям первые наработки по изменениям в системе службы в армии. Речь идет о новой модели денежного обеспечения, четких сроках контрактов, механизмах ротации и возможности увольнения для отдельных категорий военных, которые служат еще с 2022 года.

По данным издания, пока концепция не касается непосредственно мобилизации или работы ТЦК и СП. Однако именно отдельный блок реформы мобилизационной системы Минобороны планирует представить уже в середине июня.

Среди главных изменений, которые обсуждаются, — повышение базового денежного обеспечения военнослужащих с 20 до 30 тысяч гривен. Для тех, кто выполняет боевые задачи на передовой, рассматриваются дополнительные выплаты — до 20-40 тысяч гривен в день в зависимости от сложности задач. Таким образом, совокупное обеспечение может достигать 400 тысяч гривен в месяц.

Отдельное направление — новая контрактная система. В Минобороны хотят ввести четкие сроки службы, которые будут распространяться не только на новых контрактников, но и на тех, кто уже был мобилизован или попал в армию через рекрутинг. Для отдельных категорий срок службы может составлять до двух лет с последующим периодом отдыха. Для военных, получивших ранения, сроки службы планируют сократить.

В Министерстве обороны ранее заявляли, что реформа ТЦК должна стать "системной и многоуровневой" и будет базироваться на data-driven подходе — анализе тысяч обращений, консультаций с военными и экспертами.

Реформа армии и мобилизационной системы должна стартовать уже летом 2026 года. Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал изменения в финансовом обеспечении военных, а Минобороны определило приоритетами "справедливую модель зарплат", понятные правила ротации и новую контрактную систему.

Реформа мобилизации без ответов: что вызывает сомнения у депутатов

Как отметил в комментарии Фокусу народный депутат Максим Бужанский, пока парламентариям показали лишь "очень сырой предварительный проект", который, по его словам, еще далек от финальной формы и предметного обсуждения.

"Пока что из того, что видели депутаты, это очень-очень сырой предварительный проект проекта, который еще очень далеко от финальной формы, от окончания, от того, что можно обсуждать и что можно было бы понять", — пояснил он.

По словам Бужанского, среди положительных идей — желание резко повысить выплаты военным, которые непосредственно находятся на передовой. Речь идет как о боевых выплатах, так и об общем уровне зарплаты. В то же время говорит депутат, пока непонятно, за счет каких источников финансирования это планируют реализовывать.

Кроме того, в представленной концепции пока нет четкого ответа относительно механизма демобилизации. Так же, по словам Бужанского, отсутствуют конкретные предложения по борьбе со случаями так называемой "бусификации".

"Нет ответа на это. Ни одного упоминания о том, почему не выполняется действующий закон о мобилизации, об усилении мобилизации, который Верховная Рада приняла два года назад. Его нужно было бы проанализировать. Если он не устраивает министра, он должен объяснить — почему именно, что предлагается изменить, усилить или ослабить", — отметил нардеп.

В то же время Бужанский положительно оценил блок, который касается оборонного производства и технического обеспечения армии. По его словам, в проекте много внимания уделено производству дронов, снабжению и сугубо боевым процессам.

Однако относительно мобилизационных процессов депутат настроен значительно сдержаннее. По его мнению, сейчас речь идет скорее о "глубокой теории", тогда как время для принятия решений уже истекает.

"Я так понимаю, что в июне будут попытки публично презентовать какую-то концепцию, но пока она сырая", — подытожил Бужанский.

Ранее Фокус писал, что в Украине все чаще возникают судебные споры из-за незаконной мобилизации и нарушения процедуры призыва. Юристы объясняли: даже если суд признает мобилизацию незаконной, это не означает автоматического увольнения со службы, ведь четкого механизма возвращения военнослужащего к гражданской жизни законодательство фактически не содержит.

Также в Минобороны заявляли, что мобилизацию в Украине планируют сделать более адресной и эффективной. В ведомстве объясняли, что акцент хотят сместить с массового оповещения на подбор людей по профессиональным навыкам и потребностям армии.