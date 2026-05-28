Может ли незаконная мобилизация отменить службу: Верховный Суд дал окончательный ответ

Верховный Суд постановил, что противоправная мобилизация не дает военному автоматического права на увольнение со службы. Если человек имел право на отсрочку, но не оформил ее до призыва, это не является основанием для безусловного увольнения.

Об этом пишет издание Nfront со ссылкой на решение Верховного Суда по делу о мобилизации мужчины, который работал учителем и имел право на отсрочку, но не оформил ее должным образом.

Его мобилизовали в 2022 году. Суды первой и апелляционной инстанций признали мобилизацию незаконной, однако отказали в увольнении со службы.

В Верховном Суде объяснили, что отсрочка и освобождение являются разными правовыми категориями. Право на отсрочку действует только до момента призыва, поэтому его нужно реализовать заранее. После зачисления в воинскую часть человек приобретает статус военнослужащего и уже не может воспользоваться отсрочкой.

Суд также отметил, что увольнение возможно только на основаниях, предусмотренных Законом "О воинской обязанности и военной службе". В результате дело закрыли, а военный продолжает службу на законных основаниях.

Право на отсрочку от мобилизации имеют многодетные родители, люди с инвалидностью, лица, ухаживающие за родственниками, отдельные студенты, ученые и забронированные работники. Для ее оформления нужно подать заявление и подтвердить основания документами. Сам факт обучения или наличия детей автоматически отсрочку не гарантирует.

