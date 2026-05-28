Чи може незаконна мобілізація скасувати службу: Верховний Суд дав остаточну відповідь

Верховний Суд постановив, що протиправна мобілізація не дає військовому автоматичного права на звільнення зі служби. Якщо людина мала право на відстрочку, але не оформила її до призову, це не є підставою для безумовного звільнення.

Про це пише видання Nfront з посиланням на рішення Верховного Суду у справі щодо мобілізації чоловіка, який працював учителем і мав право на відстрочку, але не оформив її належним чином.

Його мобілізували у 2022 році. Суди першої та апеляційної інстанцій визнали мобілізацію незаконною, однак відмовили у звільненні зі служби.

У Верховному Суді пояснили, що відстрочка та звільнення є різними правовими категоріями. Право на відстрочку діє лише до моменту призову, тому його потрібно реалізувати заздалегідь. Після зарахування до військової частини людина набуває статусу військовослужбовця і вже не може скористатися відстрочкою.

Суд також зазначив, що звільнення можливе лише на підставах, передбачених Законом “Про військовий обов’язок і військову службу”. У результаті справу закрили, а військовий продовжує службу на законних підставах.

Право на відстрочку від мобілізації мають багатодітні батьки, люди з інвалідністю, особи, які доглядають за родичами, окремі студенти, науковці та заброньовані працівники. Для її оформлення потрібно подати заяву та підтвердити підстави документами. Сам факт навчання чи наявності дітей автоматично відстрочку не гарантує.

Раніше у Міноборони заявляли, що мобілізацію в Україні планують зробити більш адресною та ефективною. У відомстві пояснювали, що акцент хочуть змістити з масового оповіщення на підбір людей за професійними навичками та потребами армії.

Раніше стало відомо, що в Україні готують зміни у сфері військової служби. Вони можуть стосуватися як умов проходження служби, так і розміру виплат для військових. Нові контракти можуть передбачати гарантовану демобілізацію для мобілізованих, а також відстрочку від повторного призову.

Також раніше Фокус повідомляв, що влада обговорює підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Зокрема, базові щомісячні виплати можуть зрости до 30 тисяч гривень.