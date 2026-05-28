Міноборони переписує правила мобілізації: що змінять і чому вже виникли суперечки

Україну чекати ще одна масштабна реформа мобілізації. Міноборони вже презентувало депутатам нову концепцію із підвищенням виплат, контрактною системою та змінами у роботі ТЦК, однак у парламенті проєкт називають "сирим" і попереджають про відсутність відповідей на ключові питання. Фокус розбирався, що саме пропонують у відомстві та чому нова реформа вже викликає суперечки.

Міністерство оборони готує масштабну реформу військової служби та вже презентувало її концепт народним депутатам. Ключовий акцент — не лише на зарплатах та контрактах, а й на новій системі проходження служби, яка має стати основою для майбутньої реформи мобілізації та ТЦК.

Як дізналося РБК-Україна, команда міністра оборони Михайла Федорова цього тижня представила парламентарям перші напрацювання щодо змін у системі служби в армії. Йдеться про нову модель грошового забезпечення, чіткі терміни контрактів, механізми ротації та можливість звільнення для окремих категорій військових, які служать ще з 2022 року.

За даними видання, наразі концепція не стосується безпосередньо мобілізації чи роботи ТЦК та СП. Однак саме окремий блок реформи мобілізаційної системи Міноборони планує презентувати вже у середині червня.

Серед головних змін, які обговорюються, — підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців із 20 до 30 тисяч гривень. Для тих, хто виконує бойові завдання на передовій, розглядають додаткові виплати — до 20–40 тисяч гривень за день залежно від складності завдань. Таким чином, сукупне забезпечення може сягати 400 тисяч гривень на місяць.

Окремий напрямок — нова контрактна система. У Міноборони хочуть запровадити чіткі терміни служби, які поширюватимуться не лише на нових контрактників, а й на тих, хто вже був мобілізований або потрапив до війська через рекрутинг. Для окремих категорій термін служби може становити до двох років із подальшим періодом відпочинку. Для військових, які зазнали поранень, строки служби планують скоротити.

У Міністерстві оборони раніше заявляли, що реформа ТЦК має стати "системною та багаторівневою" і базуватиметься на data-driven підході — аналізі тисяч звернень, консультацій із військовими та експертами.

Реформа армії та мобілізаційної системи має стартувати вже влітку 2026 року. Президент Володимир Зеленський раніше анонсував зміни у фінансовому забезпеченні військових, а Міноборони визначило пріоритетами "справедливу модель зарплат", зрозумілі правила ротації та нову контрактну систему.

Реформа мобілізації без відповідей: що викликає сумніви у депутатів

Як зазначив у коментарі Фокусу народний депутат Максим Бужанський, наразі парламентарям показали лише "дуже сирий попередній проєкт", який, за його словами, ще далекий від фінальної форми та предметного обговорення.

"Поки що з того, що бачили депутати, це дуже-дуже сирий попередній проєкт проєкту, який ще дуже далеко від фінальної форми, від закінчення, від того, що можна обговорювати й що можна було б зрозуміти", — пояснив він.

За словами Бужанського, серед позитивних ідей — бажання різко підвищити виплати військовим, які безпосередньо перебувають на передовій. Йдеться як про бойові виплати, так і про загальний рівень зарплатні. Водночас каже депутат, наразі незрозуміло, за рахунок яких джерел фінансування це планують реалізовувати.

Крім того, у презентованій концепції поки немає чіткої відповіді щодо механізму демобілізації. Так само, за словами Бужанського, відсутні конкретні пропозиції стосовно боротьби з випадками так званої "бусифікації".

"Немає відповіді на це. Жодної згадки про те, чому не виконується чинний закон про мобілізацію, про посилення мобілізації, який Верховна Рада ухвалила два роки тому. Його потрібно було б проаналізувати. Якщо він не влаштовує міністра, він має пояснити — чому саме, що пропонується змінити, посилити чи послабити", — зазначив нардеп.

Водночас Бужанський позитивно оцінив блок, який стосується оборонного виробництва та технічного забезпечення армії. За його словами, у проєкті багато уваги приділено виробництву дронів, постачанню та суто бойовим процесам.

Однак щодо мобілізаційних процесів депутат налаштований значно стриманіше. На його думку, наразі йдеться радше про "глибоку теорію", тоді як час для ухвалення рішень уже спливає.

"Я так розумію, що в червні будуть спроби публічно презентувати якусь концепцію, але поки що вона сира", — підсумував Бужанський.

Раніше Фокус писав, що в Україні дедалі частіше виникають судові спори через незаконну мобілізацію та порушення процедури призову. Юристи пояснювали: навіть якщо суд визнає мобілізацію незаконною, це не означає автоматичного звільнення зі служби, адже чіткого механізму повернення військовослужбовця до цивільного життя законодавство фактично не містить.

Також у Міноборони заявляли, що мобілізацію в Україні планують зробити більш адресною та ефективною. У відомстві пояснювали, що акцент хочуть змістити з масового оповіщення на підбір людей за професійними навичками та потребами армії.