Грех или защита: капеллан ответила, как религия относится к участию в войне (видео)

Вопрос о том, является ли грехом участие в войне и убийство врага на поле боя, остается одним из самых болезненных для украинских военных. Капеллан 159-й отдельной механизированной бригады Надежда Клинских считает, что защита собственной семьи, людей и страны не противоречит христианским ценностям, а является моральным долгом человека.

В частности, в интервью Фокусу она объяснила, что военные довольно часто обращаются к ней с вопросами о вере и моральной стороне войны. Многих волнует, не становятся ли они грешниками, когда берут в руки оружие и вынуждены воевать.

По словам капелланки, во время таких разговоров бойцы постепенно приходят к пониманию, что в условиях войны бездействие может быть гораздо опаснее, чем сопротивление агрессору. Она отмечает, что защиту мирных людей, своих близких и Родины нельзя приравнивать к убийству ради ненависти или мести.

Клинских отметила, что Священное Писание связывает понятие убийства прежде всего с ненавистью. В то же время украинские защитники, по ее словам, воюют не из-за желания нанести кому-то вред, а из-за любви к своим детям, родителям, семьям, домам и родной земле.

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"Военные очень часто задают такие вопросы. Во время общения многие приходят к выводу, что грехом может быть даже не стать на защиту людей. Ведь, согласно Слову Божьему, убийцей является тот, кто руководствуется ненавистью. Мы же защищаем мирное население не из-за ненависти, а из-за любви к своим людям и своей стране", — отметила капеллан.

Также она отметила, что негативные эмоции к врагу, который пришел с оружием на чужую землю и несет смерть, является естественной человеческой реакцией. Однако главным мотивом для украинских военных остается не ненависть, а стремление уберечь тех, кого они любят.

Более того, женщина привела простой пример: каждый отец или мать без колебаний станет на защиту своего ребенка, если ему будет угрожать опасность. По ее мнению, именно такова и защита государства во время войны — это прежде всего ответственность за своих близких, свой дом и будущее страны.

"Мы становимся на защиту из-за любви к своим семьям, детям, родным, своей земле и городу, в котором живем. Когда враг приходит убивать, негативные эмоции к нему являются естественной человеческой реакцией. Так же, как каждый отец или мать будет защищать своего ребенка от опасности, люди защищают своих близких и свою страну", — пояснила она.

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Также капеллан рассказала Фокусу, что война становится серьезным испытанием не только для военных, но и для их семей, из-за чего все чаще возникают кризисы в отношениях, недоразумения и разводы. По ее словам, причиной этого часто становятся страх, эмоциональное истощение, длительная разлука и разный опыт жизни на фронте и в тылу.

Среди прочего, "Надежда" рассказала, что среди наиболее оскорбительных высказываний для военных — утверждения вроде "мы тебя туда не посылали", а также упреки относительно мотивации службы, в частности о якобы заработке денег на войне.