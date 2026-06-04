Гріх чи захист: капеланка відповіла, як релігія ставиться до участі у війні (відео)

Питання про те, чи є гріхом участь у війні та вбивство ворога на полі бою, залишається одним із найболючіших для українських військових. Капеланка 159-ї окремої механізованої бригади Надія Клинських вважає, що захист власної родини, людей і країни не суперечить християнським цінностям, а є моральним обов'язком людини.

Зокрема, в інтерв’ю Фокусу вона пояснила, що військові доволі часто звертаються до неї з питаннями про віру та моральну сторону війни. Багатьох хвилює, чи не стають вони грішниками, коли беруть до рук зброю та змушені воювати.

За словами капеланки, під час таких розмов бійці поступово приходять до розуміння, що в умовах війни бездіяльність може бути набагато небезпечнішою, ніж опір агресору. Вона зазначає, що захист мирних людей, своїх близьких і Батьківщини не можна прирівнювати до вбивства заради ненависті чи помсти.

Клинських наголосила, що Святе Письмо пов'язує поняття вбивства насамперед із ненавистю. Водночас українські захисники, за її словами, воюють не через бажання завдати комусь шкоди, а через любов до своїх дітей, батьків, родин, домівок та рідної землі.

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"Військові дуже часто ставлять такі запитання. Під час спілкування багато хто доходить висновку, що гріхом може бути навіть не стати на захист людей. Адже, згідно зі Словом Божим, вбивцею є той, хто керується ненавистю. Ми ж захищаємо мирне населення не через ненависть, а через любов до своїх людей і своєї країни", — зазначила капеланка.

Також вона зауважила, що негативні емоції до ворога, який прийшов зі зброєю на чужу землю та несе смерть, є природною людською реакцією. Однак головним мотивом для українських військових залишається не ненависть, а прагнення вберегти тих, кого вони люблять.

Ба більше. жінка навела простий приклад: кожен батько чи мати без вагань стане на захист своєї дитини, якщо їй загрожуватиме небезпека. На її думку, саме таким є і захист держави під час війни — це насамперед відповідальність за своїх близьких, свій дім і майбутнє країни.

"Ми стаємо на захист через любов до своїх сімей, дітей, рідних, своєї землі та міста, в якому живемо. Коли ворог приходить убивати, негативні емоції до нього є природною людською реакцією. Так само, як кожен батько чи мати захищатиме свою дитину від небезпеки, люди захищають своїх близьких і свою країну", — пояснила вона.

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Також капеланка розповіла Фокусу, що війна стає серйозним випробуванням не лише для військових, а й для їхніх родин, через що дедалі частіше виникають кризи у стосунках, непорозуміння та розлучення. За її словами, причиною цього часто стають страх, емоційне виснаження, тривала розлука та різний досвід життя на фронті й у тилу.

Серед іншого, "Надія" розповіла, що серед найбільш образливих висловів для військових — твердження на кшталт "ми тебе туди не посилали", а також закиди щодо мотивації служби, зокрема про нібито заробіток грошей на війні.