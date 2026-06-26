Путину пригрозили новым "маршем Пригожина": что на самом деле происходит

После серии видеообращений, в которых российский военный требует от Путина личной встречи в прямом эфире, призывает прекратить войну и предупреждает о возможных внутренних потрясениях, в РФ вновь вспомнили о "марше Пригожина". Действительно ли эта история может стать началом нового военного мятежа против Кремля, разбирался Фокус.

В российском сегменте социальных сетей набирает популярность серия видеообращений мужчины, называющего себя военнослужащим ВС РФ и публично призывающего Путина прекратить войну против Украины. В одном из роликов он заявил, что готов лично встретиться с главой Кремля, а также пригрозил внутренними потрясениями, если его требования будут проигнорированы.

Видео опубликованы в Instagram. Автор представляется Александром Луниным, появляется на экране в парадной военной форме с наградами и заявляет, что хочет донести до Путина "реальное положение дел" в российской армии. По его словам, только после личной беседы российский президент согласится на мирные переговоры.

Відео дня

В одном из последних обращений, набравшем около 200 тысяч лайков, мужчина заявил, что если в ближайшее время ему не представится возможность выступить рядом с Путиным в прямом эфире, страну могут ожидать серьёзные внутренние потрясения. Он также утверждает, что российские военные якобы массово гибнут из-за "самоубийственных приказов", подвергаются жестокому обращению и находятся в критических условиях на фронте.

В предыдущих видео автор предупреждал о возможном "хаосе" в России и призывал Кремль начать с ним диалог. Под публикациями собрались сотни комментариев со словами поддержки, однако точно установить их подлинность невозможно.

В то же время независимого подтверждения того, что автор видео действительно является действующим военнослужащим ВС РФ, пока нет. OSINT-исследователи также не подтверждали достоверность записей или личность мужчины. Известно лишь, что аккаунт был создан в марте 2026 года, а также содержит ссылку на Telegram-канал, который ведётся от имени Александра Лунина с позывным "Рикарь".

На момент публикации официальных комментариев со стороны Кремля или Министерства обороны РФ по поводу этих обращений не поступало.

Однако появление этих видеообращений неизбежно вызвало ассоциации с событиями лета 2023 года, когда основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин организовал вооруженный мятеж и фактически поставил под сомнение монополию Кремля на силу.

Может ли нынешняя история стать началом нового внутреннего конфликта в России, или это лишь единичный информационный эпизод, не имеющий реальной поддержки среди военных?

"Марш Пригожина" был не бунтом, а спецоперацией

По словам военно-политического эксперта Дмитрия Снегирева, события июня 2023 года не следует рассматривать как настоящую попытку мятежа против Путина. По его мнению, так называемый "марш справедливости" был спецоперацией российских спецслужб, целью которой стало проведение масштабных чисток в российском генералитете.

"Это была не инициатива самого Пригожина. Это была спецоперация российских спецслужб, направленная на устранение штаба Шойгу и представителей возможной военной оппозиции режиму Путина. Марш использовали как повод для политических репрессий", — объясняет Фокусу эксперт.

Снегирев подчеркивает, что Пригожин не был самостоятельной политической фигурой. По его словам, основатель ЧВК "Вагнер" долгое время находился под контролем российских спецслужб и выполнял возложенную на него роль.

Эксперт обращает внимание на то, что ещё до "марша справедливости" Пригожина активно использовали в качестве информационного инструмента для дискредитации тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Именно благодаря его публичным заявлениям российское общество постепенно готовили к кадровым изменениям в военном руководстве.

По словам Снегирева, после провала начального этапа полномасштабной войны Кремлю необходимо было найти виновных в неудачах на фронте и одновременно не допустить появления реальной военной оппозиции.

"Чтобы предотвратить появление военной оппозиции, и был спровоцирован так называемый марш справедливости. Если бы Пригожин был настоящим революционером, его могли бы задержать гораздо раньше — деятельность частных военных компаний в России вообще запрещена законом. Оснований для ареста было более чем достаточно", — отмечает он.

По мнению эксперта, после завершения операции Пригожин выполнил свою задачу: Шойгу был отстранен от должности, в отношении его ближайшего окружения были возбуждены уголовные дела, а часть российских генералов была либо арестована, либо загадочным образом погибла.

"Пригожина использовали в качестве информационной торпеды. Сам марш стал поводом для масштабных чисток среди российского генералитета", — говорит Снегирев.

Он также не исключает, что даже гибель основателя ЧВК "Вагнер" могла быть инсценировкой.

"Я не исключаю, что смерть Пригожина была инсценировкой. Это мог быть элемент операции по прикрытию. Спецслужбы не разбрасываются такими людьми просто так", — добавляет эксперт.

Возможен ли новый марш против Кремля?

Комментируя историю с российским военным, который записал видеообращение к Путину с призывом прекратить войну, Дмитрий Снегирев не видит в этом признаков реального мятежа.

По его мнению, появление таких роликов также может быть частью информационной операции российских спецслужб.

"Это классический приём отвлечения внимания на несущественный объект. Пока все обсуждают этого человека, перестают говорить о военных неудачах России в Крыму, под Константиновкой или Покровском", — объясняет эксперт.

В то же время, по его словам, ещё одной задачей может быть создание иллюзии существования влиятельной военной оппозиции внутри России.

"Постоянно выдвигается тезис о существовании различных центров влияния или оппозиции. Это делается для того, чтобы западные спецслужбы начали искать контакты с этими людьми. Затем все эти процессы легко отслеживаются российскими спецслужбами", — отмечает Снегирев.

Эксперт также обращает внимание на отсутствие реакции со стороны российских силовых структур.

"За обычный пост о дискредитации "СВО" в России людям дают от пяти до двенадцати лет лишения свободы. А здесь человек публично выдвигает фактически ультиматум Путину, видео набирает миллионы просмотров — и никакой реакции со стороны ФСБ. Это очень показательный момент", — подчеркивает он.

По мнению Снегирева, если подобное видео беспрепятственно распространяется, это означает, что его появление было кому-то выгодно.

"Если загораются звёзды — значит, это кому-то нужно. Если реакции со стороны спецслужб нет, значит, это выгодно прежде всего самим спецслужбам. Их задача — имитировать существование военной оппозиции, посмотреть, кто её поддержит, выявить недовольных, а также отвлечь внимание от проблем российской армии на фронте", — говорит он.

В то же время эксперт признает, что в российской армии действительно существует проблема так называемых "пятисотых" — военнослужащих, отказывающихся выполнять приказы. По его словам, таких случаев уже несколько тысяч, однако это не свидетельствует о готовности к масштабному мятежу.

"Это явление существует, но говорить о его массовом характере не стоит. Людей наказывают, помещают в незаконные места содержания, имеются многочисленные случаи избиений и пыток. Но это не означает, что армия готова к восстанию", — поясняет он.

Подводя итог, Снегирев убежден, что повторение "марша Пригожина" в ближайшее время маловероятно.

"Не стоит ожидать бунта военных. В России уже давно ликвидировали или изолировали всех потенциальных лидеров, которые пользовались авторитетом в войсках. Стихийные социальные протесты возможны, но повторение похода на Москву — нет", — резюмировал эксперт.

Между тем утром 25 июня дроны нанесли удары по оккупированному полуострову Крым и нефтебазе в Краснодарском крае.

И пока российские военные записывают обращение к диктатору Путину, в Уфе украинские дроны поразили два из трёх нефтеперерабатывающих заводов.