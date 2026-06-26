Путіну пригрозили новим "маршем Пригожина": що насправді відбувається

Після серії відеозвернень, у яких російській військовий вимагає від Путіна особистої зустрічі в прямому ефірі, закликає припинити війну та попереджає про можливі внутрішні потрясіння, у РФ знову згадали "марш Пригожина". Чи справді ця історія може стати початком нового військового заколоту проти Кремля, розбирався Фокус.

У російському сегменті соцмереж набирає популярності серія відеозвернень чоловіка, який називає себе військовослужбовцем ЗС РФ та публічно закликає Путіна припинити війну проти України. В одному з роликів він заявив, що готовий особисто зустрітися з главою Кремля, а також пригрозив внутрішніми потрясіннями, якщо його вимоги проігнорують.

Відео опубліковані в Instagram. Автор представляється Олександром Луніним, виходить на зв'язок у парадній військовій формі з нагородами та стверджує, що хоче донести до Путіна "реальний стан справ" у російській армії. За його словами, лише після особистої розмови російський президент погодиться на мирні переговори.

Відео дня

В одному з останніх звернень, яке набрало близько 200 тисяч вподобайок, чоловік заявив, що якщо найближчим часом не отримає можливості виступити поруч із Путіним у прямому ефірі, країну можуть чекати серйозні внутрішні потрясіння. Він також стверджує, що російські військові нібито масово гинуть через "самовбивчі накази", зазнають жорстокого поводження та перебувають у критичних умовах на фронті.

У попередніх відео автор попереджав про можливий "хаос" у Росії та закликав Кремль розпочати діалог із ним. Під публікаціями зібралися сотні коментарів зі словами підтримки, однак достеменно встановити їхню автентичність неможливо.

Водночас незалежного підтвердження того, що автор відео справді є чинним військовослужбовцем ЗС РФ, наразі немає. OSINT-дослідники також не підтверджували достовірність записів або особу чоловіка. Відомо лише, що акаунт був створений у березні 2026 року, а також містить посилання на Telegram-канал, який ведеться від імені Олександра Луніна з позивним "Рикарь".

Офіційних коментарів Кремля чи Міністерства оборони РФ щодо цих звернень станом на момент публікації не надходило.

Проте поява цих відеозвернень неминуче викликала асоціації з подіями літа 2023 року, коли засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин організував збройний заколот і фактично поставив під сумнів монополію Кремля на силу.

Чи може нинішня історія стати початком нового внутрішнього конфлікту в Росії, чи це лише поодинокий інформаційний епізод без реальної підтримки серед військових?

"Марш Пригожина" був не бунтом, а спецоперацією

За словами військово-політичного експерта Дмитра Снєгирьова, події червня 2023 року не варто сприймати як справжню спробу заколоту проти Путіна. На його думку, так званий "марш справедливості" був спецоперацією російських спецслужб, метою якої стало проведення масштабних чисток у російському генералітеті.

"Це була не ініціатива самого Пригожина. Це була спецоперація російських спецслужб для усунення штабу Шойгу та представників можливої військової опозиції до режиму Путіна. Марш використали як привід для політичних репресій", — пояснює Фокусу експерт.

Снєгирьов наголошує, що Пригожин не був самостійною політичною фігурою. За його словами, засновник ПВК "Вагнер" тривалий час перебував під контролем російських спецслужб і виконував відведену йому роль.

Експерт звертає увагу, що ще до "маршу справедливості" Пригожина активно використовували як інформаційний інструмент для дискредитації тодішнього міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Саме через його публічні заяви російське суспільство поступово готували до кадрових змін у військовому керівництві.

За словами Снєгирьова, після провалу початкового етапу повномасштабної війни Кремлю було необхідно знайти винних за невдачі на фронті та одночасно не допустити появи реальної військової опозиції.

"Щоб унеможливити появу військової опозиції, і був спровокований так званий марш справедливості. Якщо Пригожин був справжнім революціонером, його могли затримати значно раніше — діяльність приватних військових компаній у Росії взагалі заборонена законом. Підстав для арешту було більш ніж достатньо", — зазначає він.

На думку експерта, після завершення операції своє завдання Пригожин виконав: Шойгу усунули з посади, проти його найближчого оточення відкрили кримінальні справи, а частина російських генералів була або заарештована, або загадково загинула.

"Пригожина використали як інформаційну торпеду. Сам марш став приводом для масштабних чисток серед російського генералітету", — каже Снєгирьов.

Він також не виключає, що навіть загибель засновника ПВК "Вагнер" могла бути інсценуванням.

"Я не виключаю, що смерть Пригожина була імітацією. Це міг бути елемент операції прикриття. Такими людьми спецслужби просто так не розкидаються", — додає експерт.

Чи можливий новий марш проти Кремля

Коментуючи історію з російським військовим, який записав відеозвернення до Путіна із закликом припинити війну, Дмитро Снєгирьов не вбачає в цьому ознак реального заколоту.

На його думку, поява таких роликів також може бути частиною інформаційної операції російських спецслужб.

"Це класичне відволікання уваги на негідний об'єкт. Поки всі обговорюють цього чоловіка, перестають говорити про військові невдачі Росії в Криму, під Костянтинівкою чи Покровськом", — пояснює експерт.

Водночас за його словами, ще одним завданням може бути створення ілюзії існування впливової військової опозиції всередині Росії.

"Постійно вкидається теза про існування різних центрів впливу чи опозиції. Це робиться для того, щоб західні спецслужби почали шукати контакти з цими людьми. Потім усі ці процеси легко відстежуються російськими спецслужбами", — зазначає Снєгирьов.

Експерт також звертає увагу на відсутність реакції російських силових структур.

"За звичайний допис про дискредитацію "СВО" в Росії люди отримують від п'яти до дванадцяти років ув'язнення. А тут людина публічно висуває фактично ультиматум Путіну, відео набирає мільйони переглядів — і жодної реакції ФСБ. Це дуже показовий момент", — наголошує він.

На думку Снєгирьова, якщо подібне відео безперешкодно поширюється, це означає, що його поява була комусь вигідна.

"Якщо зірки запалюються — це комусь потрібно. Якщо реакції спецслужб немає, значить, це вигідно насамперед самим спецслужбам. Їхнє завдання — імітувати існування військової опозиції, подивитися, хто її підтримає, виявити незадоволених, а також відволікти увагу від проблем російської армії на фронті", — каже він.

Водночас експерт визнає, що в російській армії справді існує проблема так званих "п'ятисотих" — військових, які відмовляються виконувати накази. За його словами, таких випадків уже кілька тисяч, однак це не свідчить про готовність до масштабного заколоту.

"Явище є, але говорити про його масовий характер не варто. Людей карають, кидають до незаконних місць утримання, є численні випадки побиттів і катувань. Але це не означає, що армія готова до повстання", — пояснює він.

Підсумовуючи, Снєгирьов переконаний, що повторення "маршу Пригожина" найближчим часом малоймовірне.

"Очікувати бунту військових не варто. У Росії вже давно ліквідували або ізолювали всіх потенційних лідерів, які мали авторитет у військах. Стихійні соціальні протести можливі, але повторення походу на Москву — ні", — резюмував експерт.

Тим часом вранці 25 червня дрони атакували окупований півострів Крим та нафтобазу у Краснодарському краї.

І поки російські військові записують звернення до диктатора Путіна, в Уфі українські дрони уразили два нафтопереробних заводи із трьох.