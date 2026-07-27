Казаки в Минске, московиты в Вильнюсе и шведы в Варшаве: война, о которой в Москве предпочли бы забыть

Фокус разбирался, как украинские казаки оказались в Минске и почему в течение следующих 300 лет объективно исследовать эти события было опасно.

Каждый школьник знает о Переяславской раде, на которой Богдан Хмельницкий якобы передал украинские земли московскому царю. Это элемент большевистской пропаганды, который, к сожалению, до сих пор свободно циркулирует в украинском информационном пространстве. Но очень мало людей осознает более широкую картину того, что происходило. В школьных учебниках упоминается о наступлении казаков на Волынь и Галичину, однако крайне мало украинцев знают о параллельном наступлении казацко-московского войска на другую часть Речи Посполитой — Великое княжество Литовское, которое завершилось падением его столицы Вильнюса и первой российской оккупацией территории современной Беларуси.

Украинские казаки, появившиеся в нижнем течении Днепра в XV веке, уже бывали на территории современной Беларуси в конце XVI века. Тогда Речь Посполитую всколыхнуло первое крупное казацкое восстание под предводительством Северина Наливайко, о чем Фокус писал отдельно. В последующие десятилетия казаки сосредоточились на борьбе за территорию современной Центральной Украины, однако восстание под предводительством Богдана Хмельницкого, вспыхнувшее в 1648 году, изменило всё.

Борьба за древнерусское наследие: зарождение

Княжества бывшей Руси, расположенные на территории современной Украины и Беларуси, в середине XIV века оказались под властью литовской княжеской династии Гедиминовичей, под руководством которой было свергнуто правление монгольской Золотой Орды. Власть литовцев до середины XV века была в основном номинальной. Реальное же управление этими землями сосредоточилось в руках местной знати. Именно она решила не присоединяться к Великому княжеству Московскому, которое избавилось от монгольского господства лишь в конце XV века, сразу же заявив о своих претензиях на древнерусское наследие.

В 1514 году русско-(украинско)-польско-литовское войско во главе с украинским князем Константином Острожским разгромило московские войска в битве под Оршей. Однако уже через несколько десятилетий Москва вновь продолжила свою экспансию на запад. Оказавшись в затруднительном положении, литовцы вступили в унию (объединение) с Польшей. Так в 1569 году было образовано новое государство — Речь Посполитую. В ходе этого объединения половина территории Великого княжества Литовского перешла к Польше. Это стало следствием закулисных игр польской и украинской знати. Именно те русские земли, которые оказались в составе польского королевства, тогда и стали ядром современной Украины (в XVII веке к ним были присоединены земли бывшего Черниговского княжества). В свою очередь те земли древней Руси, которые остались в составе Великого княжества Литовского, впоследствии стали Беларусью.

Карта Великого княжества Литовского и других прилегающих к нему регионов в 1613 году Фото: Вікіпедія

В конце XVI века многие ещё помнили ситуацию, сложившуюся до унии. Поэтому неудивительно, что казацкое восстание довольно легко перекинулось на территорию Великого княжества Литовского. Близость земель Киевщины к степи способствовала развертыванию на них казацкого движения. Зато в белорусских лесах условий для системного сопротивления не было. Впрочем, как и на территории Волыни и Галичины. Именно здесь зародилось восстание Наливайко, которое перекинулось на Беларусь. Последующие восстания казаков касались Поднепровья, которое находилось в существенно иных условиях. Вплоть до 1648 года.

Новые реалии: государство казаков на Приднепровье

Тогда Богдан Хмельницкий довольно легко установил контроль над "казацкими" Киевской и Брацлавской областями, а также над недавно присоединившейся к Польскому королевству Черниговской областью.

А вот с Волынью, Галицией и Западным Подольем дела обстоят сложнее — здесь за долгое время гораздо прочнее укоренилась польская знать и ополяченная древнерусская элита. Интересно, что среди магнатов Речи Посполитой самым большим врагом казаков был полонизированный украинский князь Ярема Вишневецкий, который больше всех пострадал от казацкого восстания в экономическом плане — большинство его имений оказались на территории, контролируемой казаками.

Понимая, что в одиночку с Речью Посполитой он не справится, Богдан Хмельницкий обратился за помощью к московскому царю Алексею, с которым заключил соглашение весной 1654 года. После этого объединенная казацко-московская армия (по реалистичным оценкам насчитывавшая около 40–50 тысяч воинов) двинулась на Речь Посполитую. А именно — на её литовскую часть.

Пламя войны выходит за пределы Украины

Речь Посполитая была ослаблена не только восстанием казаков. В самой шляхте в то время не было единства. Сами поляки воевали между собой. Также достиг своего пика конфликт между самым богатым литовским вельможей Янушем Радзивиллом и королём Речи Посполитой шведского происхождения Яном II Казимиром. Король никак не хотел назначить Радзивилла коронным гетманом (главнокомандующим войсками), постоянно усиливая его конкурентов. Но когда началась война, именно Радзивилл едва ли не в одиночку пытался защитить Великое княжество Литовское от захватчиков. Однако, сумев собрать лишь несколько тысяч воинов, он перешел к маневренной, по сути своей партизанской войне.

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Литовцы потерпели поражение в битве под Шкловом. Московские войска захватили упомянутую выше Оршу, а также Смоленск. Казаки под предводительством наказного гетмана Ивана Золотаренко взяли Гомель. Сам Богдан Хмельницкий с основным казацким войском и вспомогательными войсками московитов двинулся на Волынь. Здесь сразу же московско-украинский союз дал трещину. Между московитами и казаками неоднократно возникали противоречия — царские люди не хотели отдавать казакам завоеванные территории. Но, понимая, что без казаков эффективной кампании не получится, они всё же были вынуждены уступать воле талантливых казацких полководцев. Войска Богдана Хмельницкого взяли под контроль Острог и Ровно.

Поляки привлекли на свою сторону крымского хана. Зимой с помощью татар удалось перейти в контратаку. Своё наступление начал и Януш Радзивилл. Но силами казаков удалось остановить наступление поляков на Гетманщину. Именно в этих сражениях отличился, в частности, легендарный казацкий полковник Иван Богун.

Малоизвестный "Польский потоп"

Московские войска перешли в наступление и на территории Великого княжества Литовского (современная Беларусь). В начале июля пал Минск. Московиты захватили этот город на Днепре с помощью казаков. Переправившись через Днепр, они двинулись дальше.

Ситуация для Речи Посполитой к тому времени уже приобретала черты настоящей катастрофы. Недаром в самой Польше этот период так и называют — "Потоп". Богдан Хмельницкий заверил турецкого султана Мехмеда IV (сам султан был несовершеннолетним, и реальная власть сосредоточилась в руках его матери, украинки Лидии из Буковины, которая правила под именем Хатидже Турхан), что готов принять протекцию Османской империи в будущем, а взамен просил Стамбул запретить своему вассалу Крымскому хану нападать на казаков. Из Стамбула в Бахчисарай действительно поступило соответствующее решение, и Речь Посполитая лишилась важного союзника. Путь для казаков на запад был открыт.

В то время, увидев критическое положение Речи Посполитой, на неё с севера напала Швеция. Местный король Карл X воспользовался в качестве предлога отказом Яна II Казимира отречься от прав на шведский трон. Многолетнее правление шведской династии в Речи Посполитой сыграло злую шутку с этим государством. Но реальной причиной нападения Швеции было желание превратить Балтийское море в своё внутреннее море, что понимали другие государства Балтии.

Москва против литовско-русского государства

В этих условиях древняя столица Великого княжества Литовского Вильно (современный Вильнюс) осталась без какой-либо надежды на помощь поляков. Литовцы защищали свою столицу от московских войск самостоятельно. Интересно, что почти за сто лет до этих событий поляки фактически заставили литовцев образовать Речь Посполитую именно перед угрозой московской агрессии. Теперь же литовцы остались один на один с врагами.

Несмотря на героическую оборону столицы, московитам удалось захватить Вильно в августе 1655 года. Город подвергся грабежам и разорению. Были разграблены все городские дворцы. Из трёх десятков католических и унийных (греко-католических) храмов невредимыми остались лишь четыре.

Вильно (Вильнюс). Гравюра XVII века Фото: Вікіпедія

В сентябре в город прибыл царь Алексей. Для него взятие Вильнюса имело символическое значение — это была победа в борьбе за древнерусское наследие с Литовским государством. Борьба, длившаяся с конца XV века. Царь немедленно провозгласил себя в столице Великого княжества Литовского великим князем Литовским, Белой Руси, Волыни и Подолья. Последние две территории контролировались казаками. Богдан Хмельницкий рассчитывал присоединить их вместе с Галичиной к казацкому государству. Но у московитов, похоже, уже тогда было совершенно иное видение развития событий.

Патриотизм против жестоких реалий

На территории самой Польши господствовали шведы. В сентябре 1655 года они взяли Варшаву. Это произошло практически без боя, ведь значительная часть шляхты поддержала именно шведского короля Карла Х. Он сам, по-видимому, ослеп от успехов и стал уже "делить шкуру не убитого медведя". В частности, он стал требовать от казаков, которые как раз осаждали Львов, покинуть Галичину, правителем которой он сам намеревался стать. Вот так — московский царь провозгласил себя правителем Волыни и Подолья, а шведский король — Галичины. В такой сложной ситуации приходилось действовать Богдану Хмельницкому. Неудивительно, что его здоровье постоянно ухудшалось и он не прожил и двух лет после тех событий.

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Неожиданно для всех Польша выжила. Здесь действительно можно говорить о духе народа (которого тогда, согласно некоторым историческим трактовкам, ещё не существовало), величии героизма и других явлениях, выходящих за рамки рационального объяснения. Ведь логически объяснить столь благоприятное одновременное стечение различных обстоятельств действительно трудно.

После падения Варшавы центр сопротивления шведам переместился в укрепленный монастырь Ясна Гура. В условиях, когда шляхта вместо защиты своей страны с головой погрузилась в политические интриги, простые крестьяне-крепостные стали оказывать ожесточенное сопротивление оккупантам. На самом деле, несмотря на то, что такие факты действительно имели место, движение сопротивления возглавил шляхтич Стефан Чарнецкий.

В то время Крымский хан, воспользовавшись беспорядками, царившими тогда в Стамбуле (а султанский дворец в то время был погряз в интригах, сопровождавших борьбу за власть в условиях правления несовершеннолетнего султана), напал на казаков. Это вынудило их войско поспешно покинуть Галичину.

Другие страны Балтийского бассейна и не только выступили против столь резкого усиления позиций Швеции. Во главе недовольных встала Дания — прямой конкурент Швеции в борьбе за Балтийское море.

Нож в спину казакам

Московский царь также решил, что в таких обстоятельствах ему лучше выступить против Швеции, и пригласил представителей Речи Посполитой в оккупированный Вильнюс, чтобы заключить перемирие, которое, несмотря на то, что сами переговоры состоялись в окрестностях города, вошло в историю под названием "Виленское перемирие".

Несмотря на явное унижение, литовская (от имени Речи Посполитой) делегация всё же прибыла в оккупированный и разрушенный Вильнюс. Хитрые шляхтичи предложили царю быть избранным королём всей Речи Посполитой после смерти Яна II Казимира. В таких условиях московский самодержец был бы заинтересован в сохранении территориальной целостности своих новых владений. Великое княжество Литовское должно было быть возвращено в полном объеме, а казаки должны были довольствоваться лишь Киевским воеводством.

Силами казаков удалось остановить наступление поляков на Гетманщину Фото: Getty Images

Однако из-за сопротивления казаков перемирие так и не вступило в силу в полном объеме, но позволило Речи Посполитой выиграть столь необходимое время. В 1657 году удалось освободить от интервентов территорию Польского королевства. После этого шляхта приступила к освобождению Великого княжества Литовского. В 1660 году территория Вильны вместе с Минском и почти всеми землями Великого княжества Литовского была отвоевана у московитов. Окончательно московский гарнизон, который ещё год удерживал Вильненский замок, был разгромлен в конце 1661 года. Её командира Дмитрия Мишецкого публично казнили на центральной улице города, таким образом отомстив московитам за разграбление города во время оккупации.

Окончательно боевые действия между Московским царством и Речью Посполитой прекратились в 1667 году, когда было заключено Андрусовское перемирие. Согласно ему Москва отказывалась от Великого княжества Литовского, но получала земли к востоку от Днепра.

Последствия и исторические интерпретации

Уже во второй половине XVIII века в течение трёх десятилетий Российская империя установила контроль над территориями от Харькова до Варшавы. Тогда российские идеологи предпочли забыть о неудачных для Москвы последствиях этой войны середины XVII века. Особенно о партизанской борьбе поляков в 1655–1656 годах. Сама Российская империя пережила несколько восстаний поляков в течение своего господства над их землями, и поэтому любые воспоминания о национально-освободительной борьбе царский режим считал враждебными по отношению к себе.

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В самой Польше и Литве только после обретения полной независимости начали восстанавливать в исторической памяти эту войну. В Беларуси же ситуация остаётся такой же, как и в прошлые века. Страна по-прежнему находится в парадигме российской имперской идеологии, за исключением оппозиционного движения, которое жестоко подавляется.

В итоге у каждой из сторон этого конфликта, произошедшего почти четыреста лет назад, есть своё видение этих событий. И все стороны объединяет лишь тот факт, что эта война остаётся малоизучённой. Ученые всех стран-участниц войны сейчас находятся чуть ли не на самом начале изучения этой темы. А позиции, с которых они подходят к ней, зачастую диаметрально противоположны.

Для России, которая на протяжении всех этих веков практически не вспоминала об этой войне, она стала попыткой возродить древнерусское наследие. Бесславной и, в конечном итоге, безуспешной попыткой, которую затмили имперские завоевания уже в следующем веке.

Для Украины белорусский поход был частью национально-освободительной борьбы против Речи Посполитой. Важно отметить, что в представлении тогдашней украинской элиты земли современной Беларуси в целом уже тогда воспринимались как нечто родственное, но уже не однородное. Казаки считали Белую Русь тоже православной землёй, но не были против того, чтобы отдать её православному правителю, зато сами стремились распространить казацкий суверенитет именно на православные территории Польского королевства, то есть Западное Подолье, Волынь, Галичину, Холмщину и Подляшье. Последние территории уже были в значительной степени полонизированы и покатоличены, но здесь идеологи казацкого государства отдавали дань историческому наследию: до XIV–XV веков эти земли были русскими и православными. В те времена именно религиозная идентичность доминировала, и наш случай — яркое тому свидетельство.

В Литве, а особенно в Польше, эту войну считают явно экспансионистской, неспровоцированной агрессией под надуманным предлогом со стороны Московского царства. Иногда даже можно найти сравнения этих событий с сегодняшней ситуацией российско-украинской войны. Это сравнение не совсем корректно, ведь международное право тогда только начинало формироваться, фактически находилось в зародыше. С другой стороны, проблема притеснений казаков и православного населения объективно существовала. Другой вопрос, что для Кремля она была лишь предлогом для его агрессивной политики.

Эта война ярко демонстрирует, в каком затруднительном положении находилось тогда молодое казацкое государство. Как иностранные правители пользовались своим статусом, чтобы лишить казаков того, чего они добивались на поле боя своей храбростью. И как дипломатические уловки могут коренным образом изменить ситуацию.

Украинский народ тогда созрел до того, чтобы не мириться с иностранным порабощением своих земель, но, к сожалению, не достиг такого уровня самоорганизации, чтобы создать эффективное собственное государство, и в конечном итоге утратил то, что было завоевано с таким трудом и ценой крови тысяч казаков, погибших в этой борьбе.