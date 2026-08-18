Вместо украинских врачей — филиппинцы: кто согласится лечить за зарплату в 15 тысяч гривен

Украина рассматривает возможность привлечения филиппинских медиков для работы в больницах. Однако украинские врачи возмущены: вместо повышения зарплат и улучшения условий труда для своих специалистов власти ищут дешёвую рабочую силу за границей. Сколько времени и денег потребуется на адаптацию иностранцев и почему медики увольняются — в материале Фокуса.

Оказывается, в ближайшем будущем в украинских больницах среди медицинского персонала могут появиться филиппинские медики. Украина рассматривает филиппинцев как потенциальных трудовых мигрантов, об этом в интервью hromadske заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины на Филиппинах Юлия Федив. В частности, медиков, ведь, по словам посла, филиппинцы известны как высококлассный медперсонал в Польше, Венгрии, Чехии и других европейских странах. Однако процесс их привлечения в украинские медицинские учреждения может быть довольно длительным, поскольку необходимы языковая подготовка и соответствующее обучение, чтобы их интеграция прошла максимально органично.

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В частности, как подчеркнула посол, Федерация работодателей Украины заинтересована в привлечении в будущем работников с Филиппин по определённым специальностям в тех отраслях, где из-за войны нам будет не хватать собственных специалистов. А Филиппины, по словам Федив, являются известным в мире экспортёром рабочей силы: 11 миллионов их граждан работают за пределами страны.

"На Филиппинах есть даже специальное агентство, которое организует трудовую миграцию и контролирует её. А основная деятельность посольств стран Евросоюза — это как раз заключение соглашений о привлечении филиппинских трудовых мигрантов на свои рынки труда", — отметила Федив.

По её словам, в Словении насчитывается до 20 тысяч филиппинских трудовых мигрантов, в Венгрии — до 30 тысяч, а Польша активизирует работу в этом направлении. И это не говоря уже о Франции, Германии, Великобритании и скандинавских странах, которые уже давно привлекают трудовых мигрантов с Филиппин. И подчеркнула, что за филиппинцев ещё придётся побороться.

Однако на сегодняшний день въезд в Украину для филиппинцев закрыт, сообщила Федив. МИД страны из соображений безопасности ввел запрет для своих граждан на посещение Украины.

Украинские врачи и медсестры уходят из-за низких зарплат

Естественно, что подобные заявления вызвали немалое негодование у украинских медиков. Ведь чтобы стать врачом, нужно отучиться 6 лет на дневном отделении, потом ещё от 1 до 3 лет провести в интернатуре, и только потом можно приступать к самостоятельной работе на зарплату в 14–16 тысяч гривен.

Как считает профессор, врач-инфекционист Ольга Голубовская, молодёжь всё меньше понимает, зачем годами осваивать сложную профессию, чтобы потом работать в системе, которая не ценит ни твой труд, ни твоё достоинство. Медики увольняются из-за унизительных зарплат и изнурительной нагрузки. Врачи уходят из государственных больниц или уезжают за границу. Условия, в которых работают сегодня медики в Украине, просто невыносимы. И теперь украинская власть смотрит в сторону иностранной рабочей силы.

"Сколько будет стоить привезти иностранного медика, научить его языку, адаптировать к нашим протоколам и документам, обеспечить проживание и интеграцию? Почему эти деньги не вкладывать в наших медиков — в их зарплаты, безопасность и нормальные условия работы? На очередные реформы, новые структуры, стандарты, цифровизацию и красивые "евроинтеграционные" галочки возможности находятся. А на защиту врача, нормальную зарплату медсестре, достойные условия труда и реальную кадровую политику — нет", — отмечает Голубовская.

Всё разваливается в медицине прямо на глазах, утверждает врач. Полное бездействие и абсолютное игнорирование реальности. В Минздраве лишь наблюдают, как уничтожаются наши медицинские школы и выживаются из профессии последние специалисты, и делают вид, что проблему можно залатать очередными фантазиями.

До двух лет на подготовку иностранного медика к украинским реалиям

Так просто ни один иностранный специалист не получит в Украине работу без знания украинского языка, а знание государственного языка, в данном случае доскональное, — обязательное условие. Также необходима нострификация дипломов и подтверждение квалификации. На это может уйти от 1 года до 2 лет. Плюс решение бытовых вопросов, потому что бесплатное жильё они вряд ли получат, как и проездные на общественный транспорт. То есть в любом случае гости из солнечных Филиппин столкнутся с большими бытовыми проблемами, новым климатом, культурой, продуктами питания и ритмом жизни. И всё это за 15 тысяч гривен зарплаты врача или же медсестры за 12 тысяч гривен.

"То есть складывается такая ситуация, что украинские медики уходят из государственных медучреждений из-за низкой зарплаты, а тут приедут филиппинцы и будут за эти гроши работать?! Да, в некоторых частных клиниках можно заработать, но и там большого дефицита в медиках нет, так как это дополнительный заработок многих медиков из государственных клиник. При этом, как рассказал коллега из Чехии, там сейчас программа по привлечению медиков из Филиппин активно развивается, но медицинская сестричка-филиппинка там зарабатывает эквивалент 2000–2500 евро, плюс льготное жильё, плюс обед за 2 евро. А у нас младший медперсонал при минимальной зарплате ещё и вынужден тратить ползарплаты и больше на проезд, так как чаще всего живёт за городом, где нет никакой работы, где закрыли фельдшерские пункты и больницы", — рассказывает Фокусу врач Ирина Руденко.

Медики не уверены, что филиппинцам в Украине будут предлагать зарплату в 400 долларов, если они в ЕС могут заработать тысячи евро. Но если и будут, то почему бы своим не поднять до такого же уровня? Ведь специалисты уже готовые, учить язык не надо, бытовые проблемы сами решают и работать будут с большим желанием, а не ждать благодарности от пациентов.

Чехи проводят жёсткий отбор ещё на Филиппинах

К слову, в Чехии действует жёсткий отбор медперсонала из Филиппин, при том что им не хватает 2500 медсестёр. На данный момент около двадцати заведений планируют принять 250 отобранных кандидатов, которые уже начали приезжать в Чехию с начала июня.

Конкурс проходит примерно каждый четвёртый претендент. Обязательные условия: высшее образование, минимум два года непрерывного стажа, отсутствие пробелов в резюме и признание диплома в Чехии. Кандидатов проверяют на мотивацию, адаптацию, способность к изучению языков, а также проводят медицинское обследование с тестами на инфекционные заболевания.

Ключевую роль играет чешский язык — будущие медсестры начинают учить его ещё на родине, за 3–6 месяцев до вылета, с прицелом именно на медицинскую терминологию. Если кандидат не справляется с курсом, в Чехию его не отправляют. После приезда обучение продолжается: новичкам назначают наставника и строго ограничивают перечень разрешённых манипуляций, а сотрудников больниц дополнительно готовят к работе с новыми коллегами через культурные тренинги.

С момента, когда больница формулирует запрос, до фактического приезда специалиста в Чехию проходит от 9 до 11 месяцев — процесс значительно длиннее, чем в других странах, но, по мнению организаторов найма, именно это позволяет сохранять качество медицинской помощи.

Министерство здравоохранения считает привлечение иностранцев лишь частью решения и делает ставку прежде всего на подготовку собственных кадров: увеличиваются места в вузах и медицинских колледжах на специальностях сестринского дела, упрощаются переходы между специальностями, улучшаются условия труда. При этом в министерстве признают, что главным барьером для иностранных медиков остаётся не бюрократия, а именно языковая подготовка и сдача квалификационного экзамена.

И если уж приглашать кадры с Филиппин, то нужно действовать по такому же принципу, а не завозить сюда всех подряд желающих с расчётом, что худо-бедно и язык выучат и как-то устроятся. Но насколько это будет реально воплотить в жизнь, покажет время.

А в это время с начала августа стало проблематично попасть и пролечиться в государственные клиники. Минздрав Украины утвердил Стандарт "Критерии госпитализации пациентов для оказания стационарной медицинской помощи" — приказ Минздрава от 30 июля 2026 года № 1044. Согласно документу, госпитализация должна быть клинически обоснованной. Недостаточно только диагноза или желания пациента — должны быть медицинские показания. Документ устанавливает единые правила не только для госпитализации, но и для продолжения лечения в стационаре, перевода между учреждениями и безопасной выписки.

Как сообщают медики, система семейной медицины уже давно работает на грани истощения. После ковида, войны, постоянных реформ и кадрового голода первичка держится часто только на самопожертвовании людей.