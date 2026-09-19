От надежды Украины до московского воеводы: виражи судьбы гетмана Дорошенко

1668 год: Петр Дорошенко практически без боя захватывает Левобережье и почти восстанавливает казацкое государство Богдана Хмельницкого. Прошло шесть лет — и приведённое им турецкое войско уничтожает Умань и Ладыжин, увлёкая всех жителей в рабство, а ещё через два года Дорошенко складывает булаву и уезжает в Москву, где в течение более трёх десятков лет жил как обычный верный подданный царя. "Фокус" разбирался в взлётах и падениях одного из самых ярких казацких гетманов.

Гетмана Петра Дорошенко называли "Солнцем Руины". Он — один из героев национально-демократического крыла украинских историков, в частности — представителей диаспоры. Однако как же случилось, что жители Украины того времени возненавидели гетмана, и он провёл остаток своей жизни в Московском царстве как верный и смиренный подданный московского царя? "Фокус" разбирался во взлетах и падениях одного из самых ярких казацких гетманов.

Над Руиной взошло солнце

Правление гетмана Дорошенко началось более чем многообещающе. В условиях раскола казацкого государства по Днепру на Правобережье и Левобережье, он сумел не просто фактически изгнать поляков из западной части Гетманщины, но и в целом объединить оба берега Днепра, почти восстановив границы времён Богдана Хмельницкого. Что же могло пойти не так?

Дорошенко стал гетманом осенью 1665 года (окончательно утверждён в январе следующего года). Он возглавил Правобережную часть Украинского казацкого государства. Новый казацкий предводитель, имея хорошее образование и будучи членом старшинского рода (его дед был гетманом реестровых казаков в 1620-х годах), хорошо разбирался в тогдашних политических интригах.

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Он наладил отношения с недавно избранным молодым киевским митрополитом Иосифом Тукальским. Поддержка Церкви в то время была важным залогом легитимности государственной власти.

Также Петру Дорошенко был не чужд и популистский пиар. Гетман стал часто созывать генеральные казацкие советы, чтобы на них предоставлять слово простым казакам. Таким образом Петр Дорошенко пытался ослабить роль старшины, ведь именно казацкую элиту в основном и недолюбливали простые казаки. Своего рода игры в "доброго царя" по-украински. Однако гетман понимал, что реальные основы власти базируются на силовом аппарате, и поэтому сформировал преданное лично ему войско из иностранных наемников — сердюки (сердята). Их число могло достигать 20 тысяч воинов.

Установив эффективные союзные отношения с Крымом, Дорошенко в союзе с татарами сумел нанести поражение полякам, в результате чего заключил с Речью Посполитой соглашение на выгодных для себя условиях. Так Дорошенко завоевал репутацию успешного управленца и талантливого полководца, который, кроме того, прислушивается к простому народу.

Кроме того, Дорошенко окончательно оформил организационно Торговицкий полк, тем самым ознаменовав колонизацию степной части Украины к югу от Умани. Это стало возможным благодаря дружеским отношениям с Крымом, которые удалось наладить Дорошенко.

В то же время Левобережьем управлял Иван Брюховецкий — коварный популист, который стремился заслужить благосклонность не столько собственного народа, перед которым он лишь хвастался обещаниями, сколько московского царя. Чтобы получить титул боярина и царские дары, он признал Гетманщину владениями Москвы. Когда же царь узаконил полученный гетманский дар и заключил соответствующее соглашение с Речью Посполитой, казаки, как и следовало ожидать, восстали против произвола иностранных правителей. Брюховецкий, почувствовав перемену ветра, возглавил это восстание, однако такой шаг не спас опального гетмана, и он погиб в водовороте этой народной борьбы. Вместо этого гетманом "обоих берегов Днепра" стал именно Петр Дорошенко.

На грани между государственным и личным

Историки до сих пор спорят о реальной роли Дорошенко в смерти Брюховецкого. Однако долго он управлять всем казацким государством не смог. Уже осенью Дорошенко был вынужден выступить против еще одного претендента на булаву — Петра Суховия — на Правобережье. Управлять Левобережьем он поручил наказному гетману Демьяну Многогрешному, который вскоре перешел на сторону Москвы.

Некоторые исследователи выдвигают другую версию быстрого отъезда гетмана на Правобережье — романтическую. Петр Дорошенко в молодом возрасте овдовел. Поэтому, обретя высокий общественный статус, он женился во второй раз на родственнице Богдана Хмельницкого Ефросинии Яненко. Счастливой жизни у них не сложилось — Прися не любила гетмана, при этом вела довольно разгульный образ жизни, что вызывало у Петра пламенную ревность. Поэтому существует версия, что именно слухи о её очередной измене заставили гетмана так срочно отправиться в Чигирин.

Так называемый житомирский портрет Петра Дорошенко "с цветком", автор — "госпожа Маруся Данел…" (полная фамилия неизвестна) Фото: Вікіпедія

Какова бы ни была причина отъезда Дорошенко, главная проблема не в этом. Рано или поздно ему всё равно пришлось бы покинуть Левобережье. Основной проблемой Гетманщины было отсутствие эффективных государственных институтов, что привело к тому, что каждый, кто приобретал определённое влияние в армии, сразу считал себя единственным полноправным гетманом.

В условиях такого хаоса и войны всех против всех Петр Дорошенко считал основным источником легитимности признание со стороны иностранного монарха и церковных иерархов. Так, как это тогда было принято в Европе.

Украина от Самбора до Путивля

В марте 1669 года на генеральном совете, созванном в Корсуне, Дорошенко инициировал союз с турецким султаном. Было решено отправить в Стамбул посольство в составе двух старшин — Семена Портянки и Михаила Радкевича, которые первого июня встретились с султаном Мехмедом IV и от имени Украинского казацкого государства заключили с ним договор. За основу было взято предыдущее соглашение с Портой, заключенное Богданом Хмельницким в 1651 году. Тогда союз не состоялся, зато через восемнадцать лет гетман, казалось бы, заручился мощной поддержкой в свою пользу.

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Настоящим прорывом стало получение в ходе переговорного процесса благословения от Константинопольского патриарха для митрополита Иосифа Тукальского. Патриарх Мефодий признал его Киевским митрополитом и единственным главой православной Церкви на землях бывшей Руси в составе Речи Посполитой. Следующее признание со стороны Константинополя Киевский митрополит получил только спустя более трех веков, в 2018 году.

Интересно, что в отдельном письме к султану гетман выражал озабоченность судьбой самого Константинопольского патриарха, в частности особенностями его избрания и гарантиями неприкосновенности и защиты действовавшего в то время патриарха Мефодия. Таким образом, глава Гетманщины, очевидно, претендовал на роль защитника православия — статус, которым обладали суверенные правители.

Самым интересным пунктом переговоров, который в конечном итоге нашел отражение в договоре с Османской империей, стало юридическое признание украинского народа — православных русинов и казаков. В Корсунском соглашении четко определено, что отдельный казацкий народ проживает на территориях от Самбора и Перемышля на западе до Севска и Путивля на востоке. Именно в таких границах при содействии султана должно было быть образовано Украинское казацкое государство. Уже через два столетия такое определение ареала проживания отдельного народа назовут "этническими территориями".

Суровые реалии

Однако реальность оказалась совсем не такой радостной, как это было прописано в теории в договоре. Султан назначил гетмана Дорошенко беем вновь образованного эялета, то есть фактически генерал-губернатором. Уже через восемь лет его преемника Юрия Хмельницкого султан называл "князем Сарматии". Несмотря на то, что реальной власти над этими территориями у Юрия Хмельницкого не было. Как всё могло бы измениться, если бы османский правитель, считал себя наследником римских императоров, не медлил и проявил больше доброжелательности к Петру Дорошенко, который на тот момент был реально готов поднять всю Украину на борьбу. Но борьбу за реальный суверенитет, а не за статус провинции в иностранной империи.

Вместо этого Дорошенко следующие два года провел в междоусобных войнах против претендентов на булаву и запорожцев, которые не согласились на союз со своим извечным врагом.

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Лишь в 1672 году турки сумели организовать грандиозный поход на Речь Посполитую. Объединенное казацко-турецко-татарское войско осадило Львов и заставило поляков заключить Бучацкий мирный договор. Договор, который стал настоящим разочарованием для Дорошенко и его сторонников и окончательно проложил путь к краху "Солнца Руины".

Согласно этому договору, турки присоединили к себе непосредственно Подольское воеводство, которое преобразовали в эялет со столицей в городе Каменец, который турки переименовали в Каминче. То есть Дорошенко оставляли те земли, которые он контролировал и без турок, а все новые территории султан аннексировал, присоединив напрямую к своей империи.

На Восточное Подолье и Южную Киевскую область, находившиеся под контролем Дорошенко, двинулись татары за ясырем, что нарушало условия договора.

С положительной стороны — юридическое признание украинских территорий Речью Посполитой. В Бучацком договоре земли, находившиеся под контролем Петра Дорошенко, всё-таки назвали Украинским государством – Państwo Ukraińskie. Важная веха в истории, однако гетман оказался в самой гуще адской реальности.

Закат над Руиной

Польский сейм так и не утвердил Бучацкий мир, а на Левобережье новый гетман Иван Самойлович вместе с московским войском готовил оккупацию Правобережья.

Свое первое восстание он поднял в 1674 году. Тогда все враги Дорошенко отказались от своих притязаний в пользу Самойловича, которого провозгласили "гетманом обоих берегов Днепра". Казацко-московское войско двинулось на Чигирин — столицу Гетманщины до "Руины".

Чигиринский замок. Бастион Дорошенко Фото: Вікіпедія

Интервентов поддержали жители Умани и Ладыжина. Дорошенко спас только турецкий султан, который направил войска на подмогу Чигиринскому гарнизону. Самойлович отступил. А турки объявили всех жителей Умани и Ладыжина предателями, вследствие чего города подлежали уничтожению, а всё их население угнали в рабство в Турцию.

Это нанесло смертельный удар по авторитету и амбициям Дорошенко. Отныне гетман, которого ещё шесть лет назад были готовы приветствовать в любой-какой точке Украины, которому без боя сдалось на милость всё Левобережье, считался проклятым турецким предателем и уже не мог нигде чувствовать себя в безопасности без татарских и сердюцких отрядов.

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Окончательно его волю подорвала гибель давнего соратника митрополита Иосифа, который, вероятно, трагически погиб от ядра московской пушки (по другой версии умер от болезни). Дорошенко согласился признать власть московского царя — посредником выступил кошевой атаман Иван Сирко. Но Самойлович не собирался мириться с существованием ещё одного гетмана, поэтому летом 1676 года он вновь отправился на Чигирин.

У турок крайне неудачно складывалась кампания против поляков, которые перегруппировали свои силы и решили выступить против Османской империи, чтобы нивелировать условия Бучацкого мира. Спасти Дорошенко на этот раз было некому, поэтому в сентябре 1676 года он сам убедил гарнизон своей столицы сложить оружие, чтобы не проливать напрасно казацкую кровь, и сдался на милость победителя.

Жизнь после поражения

Интересно, что московиты на удивление благосклонно отнеслись к своему врагу. Правда, Петр Дорошенко никогда не выступал непосредственно против Москвы, но в дальнейшем в истории известны примеры, когда царь наказывал казацких предводителей и за меньшее. Судьба того же Самойловича, который в сентябре 1676 года с радостью принимал из рук разгромленного Дорошенко булаву, через одиннадцать лет привела его в тюрьму, а его сына — на эшафот. И все это за неудачный поход против Крыма.

Дорошенко же вывезли в Московию, где назначили воеводой, а затем передали в пожизненное пользование поселок Ярополче. В Москву переехала и его жена. Та самая Прися, которая якобы предала его в 1668 году, после чего вся жизнь гетмана пошла наперекосяк. Но, судя по тому, что гетманша ехала в чужую страну с пятьюдесятью повозками, набитыми всевозможным имуществом, возможно, не так уж и плохо сложилась личная жизнь казацкого лидера, который, стремясь к возрождению славного государства, превратил свою родину в настоящие руины.

После смерти Приси пятидесятисемилетний отставной гетман женился на двадцативосьмилетней московской дворянке Агафье Еропкиной, которая родила ему четверых детей. Вместе с ней он прожил четырнадцать лет до своей смерти в возрасте семидесяти одного года. Его могила до сих пор находится недалеко от Москвы. На её месте возведена часовня.

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Проживая в резиденции, предоставленной московским правительством, в качестве частного лица, Дорошенко пережил почти всех своих соперников в борьбе за скипетр и монархов, по воле которых Украину предали на растерзание.

Жизнь и правление гетмана Петра Дорошенко — яркий пример того, как резко может повернуться колесо Фортуны. Всего за несколько лет молодой и энергичный гетман, объединивший казацкие земли и претендовавший на то, чтобы превзойти подвиги самого Богдана Хмельницкого, превратился в палача родной земли, которого проклинали чуть ли не все жители современной Центральной Украины.

Часовня над могилой Петра Дорошенко в селе Ярополец под Москвой Фото: Вікіпедія

Его правление стало наглядным примером того, к какой ужасной катастрофе могут привести ошибки главы государства, как бы успешно ни складывалась его карьера в начале правления.

Хотя на самом деле Петр Дорошенко не стал причиной "Руины". Он пришёл в страну, уже раздираемую казацкими междоусобицами. Смог бы кто-то на его месте справиться лучше? Этого мы уже никогда не узнаем.

Жизнь гетмана после отречения — пример того, что логику в истории и жизни найти все-таки сложно. Вероятно, лучшие моменты своей жизни он прожил уже после поражения. А возможно, за красивой идиллией состоятельной частной жизни скрывались ужасные бессонные ночи, проведенные в муках угрызений совести. Об этом тоже уже никто и никогда не узнает.