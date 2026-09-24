От яйца Януковичу до зеленки и фекалий: самые странные нападения на политиков Украины

Одно куриное яйцо, зелёнка, кефир, торт и даже пакеты с фекалиями — украинская политика знает немало странных способов выразить протест. Но именно яйцо, брошенное 24 сентября 2004 года в Виктора Януковича, стало почти историческим артефактом. Фокус вспоминает, чем ещё украинцы забрасывали и обливали политиков и почему некоторые такие "покушения" запоминались лучше предвыборных речей.

Двадцать два года назад, 24 сентября 2004-го, премьер-министр и кандидат в президенты Украины Виктор Янукович подвергся нападению в Ивано-Франковске: во время визита в университет его ждал неожиданный протест. 17-летний студент Дмитрий Романюк бросил в премьера яйцо, и тот, схватившись за сердце, рухнул на руки охране.

Штаб Януковича заявил, что в политика попали тяжёлым предметом, в результате чего он получил черепно-мозговую травму. Однако записи журналистов подтвердили: это было обычное яйцо. Правоохранители пытались изъять видео, но "5-й" телеканал показал кадры в эфире, и скрыть обстоятельства не удалось. Позже сам Янукович объяснял падение переутомлением и шоком.

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Дмитрия Романюка задержали, но после профилактической беседы отпустили. Зато сама история нанесла удар по имиджу Януковича. Политологи отмечали, что "яичный инцидент" усилил атмосферу недоверия к власти и в определённой степени повлиял на события, которые завершились Оранжевой революцией.

Но историю с яйцом все помнят до сих пор. Она так и останется в истории. Хотя Виктор Фёдорович не единственный, на кого покушались таким необычным предметом.

Яйца — оружие студентов, активистов и депутатов

Но если премьер-министра Януковича атаковали только одним яйцом, то спикер ВР Владимир Литвин в 2010 году во время скандального ратификационного голосования за "Харьковские соглашения" в Раде подвергся настоящей атаке. Народные депутаты Украины забросали его куриными яйцами да так, что охранники вынуждены были закрывать Литвина зонтиками.

Фото: Из открытых источников

Яйцами забрасывали в ноябре 2013 года в селе Весёлом Харьковской области депутата-свободовца Игоря Швайку во время встречи с избирателями. Да ещё и поливали кефиром.

"Молодые люди спортивного телосложения пытались сорвать встречу с жителями села: бросали яйца, нецензурно ругались и всячески провоцировали свободовцев, сопровождавших народного депутата Украины", — написал Швайка в соцсети.

13 апреля 2014 года в Павлограде Днепропетровской области тогдашнего кандидата в президенты от Партии регионов Михаила Добкина забросали яйцами. Бодигарды депутата успели вовремя открыть зонтики и довели его до входа в здание, где проходила встреча с избирателями.

Не избежал яичного дождя и тогда ещё просто боксёр и активист Майдана Виталий Кличко — во время выступления на митинге Евромайдана за единство Украины у памятника Тарасу Шевченко в Харькове группа пророссийских активистов с георгиевскими лентами начала скандировать "Россия!" и забрасывать сцену яйцами и петардами. Охрана Кличко прикрыла политика зонтиками, прям как знали о готовящемся покушении. Ни одно яйцо или петарда в самого политика тогда не попали, а сам он спокойно договорил и пошёл к автомобилю.

Пятый президент Украины несколько раз становился целью протестующих метателей яиц. В декабре 2019 года во время вече на Майдане, посвящённого "нормандскому саммиту", в лидера партии бросили яйца. Первое пролетело мимо, чуть не попав в Марину Порошенко, а второе ловко поймал нардеп Ахтем Чийгоз. Пётр Порошенко показал на кого-то в толпе и приказал: "Поймайте его!". Метатель был задержан. А вот дальнейшая судьба его неизвестна.

А 24 августа 2021 года, во время Марша Патриотов ко Дню Независимости, с моста над Аллеей Героев Небесной Сотни в политика снова пытались попасть яйцом, и он снова уклонился.

Но вот от зелёнки ему увернуться не удалось.

Зелёная расправа над политиками

В разгар и после окончания Революции на Майдане народная любовь к политикам стала проявляться обливанием раствором бриллиантового зелёного, в народе — зелёнкой, которую стали использовать не в лечебных целях, а в хулиганских.

Пётр Порошенко, успев увернуться от брошенного яйца в День Независимости, а вот от зелёнки не успел. Неизвестный плеснул в него из пузырька в самом центре столицы и попал на лицо.

Фото: Из открытых источников

Ранее, в бурный революционный 2014 год, во время предвыборной кампании в Киеве облили зелёнкой и обсыпали мукой Михаила Добкина. Позже на него не раз покушались с раствором бриллиантового зелёного в Харькове и других городах.

Фото: Из открытых источников

Юрий Луценко и Арсен Аваков так же в разные годы становились жертвами нападений с использованием этого раствора во время публичных выступлений или митингов. На Авакова с раствором бриллиантового зелёного покушались не раз. Первый раз в Харькове возле здания Апелляционного суда, где рассматривалось дело ЕЭСУ, неизвестный из шприца выпустил струю раствора. Сам политик тогда заявил, что дескать это уже не в первый раз за этот день. Второй раз почти через год девушка в международном аэропорту "Харьков" обкатила его зелёнкой.

Фото: Из открытых источников

Луценко пострадал на митинге в Харькове во время разгара революционных событий. Тогда он обвинил в этом тех, кто боится перемен и новой власти.

Но уже в Киеве активисты Майдана облили зелёнкой политика Николая Рудьковского, а также спустили колёса его "Лексусу" и отправили политика домой на метро.

Арсения Яценюка и Александра Турчинова пометили зелёнкой в Харькове возле больницы, где находилась Юлия Тимошенко, в том же 2014 году.

Несколько раз зеленкой обливали кандидата в мэри Днепропетровска Бориса Филатова. Но это даже пошло ему на пользу, его снова посадили в кресло градоначальника.

Зеленкой во Львове в 2014-м году плеснули в лидера радикалов Олега Ляшко возле здания Львовской областной государственной телерадиокомпании возле Высокого Замка. А уже в 2016 году в коридорах ВР его же окатила томатным соком бывшая военнослужащая батальона "Айдар" Юлия Толопа, за то, что он не сдержал обещания, не похлопотал о предоставлении ей украинского гражданства.

От зелёнки едва не пострадали Виталий Кличко и Геннадий Кернес. Хотя Кличко уже получил во время революции порцию порошка из огнетушителя в начале массовых столкновений на улице Грушевского в Киеве возле стадиона "Динамо". Тогда лидер партии "УДАР" вышел вперёд, пытаясь успокоить радикально настроенную толпу и силовиков. В ответ один из митингующих прыснул Кличко в лицо из порошкового огнетушителя. Политик полностью покрылся белой пеной и порошком, но продолжил стоять на месте и пытался усмирить людей.

Фото: Из открытых источников

Собственно, зеленка очень долго применялась как орудие протеста. Таким способом активисты или оппоненты выражали презрение к действиям конкретных лиц — за обвинения в коррупции, пророссийские взгляды, антиукраинские высказывания или невыполненные обещания. Она ярко окрашивала кожу, плохо смывалась. Человек с зеленым лицом сразу становится объектом насмешек, а видео или фото с ним быстро расходятся по СМИ и соцсетям. Но при этом, была относительно безопасна для жизни, если не попадала в глаза.

Кефир для Симоненко, Roshen для Порошенко

Собственно, украинцы активно выражали своё настроение не только с помощью яиц и зелёнки, в ход шёл кефир, торты и даже фекалии.

Не одного нардепа Швайку поливали кефиром.1 мая 2015 года после выступления на митинге в музее ВОВ в Киеве некто из толпы плеснул в лицо кефир лидеру Компартии Украины Петру Симоненко.

Во время пресс-конференции в Киеве студентка бросила торт в заместителя министра финансов Сергея Марченко в знак протеста против отмены стипендий. Однако самый громкий кондитерский перформанс состоялся в 2016 году во время судебного заседания, когда активисты пытались попасть тортом фабрики Roshen в секретаря СНБО Александра Турчинова и команду Петра Порошенко, выкрикивая лозунги против кондитерского бизнеса президента.

Тортом, но еще и зеленкой, пометили неизвестный главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в июле 2018 на акции с требованием отставки руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. После этого Шабунину понадобилась помощь медиков, зеленка попала ему в глаза.

Иногда недовольные люди использовали и фекалии. В апреле 2013 года в народного депутата от Партии регионов Вадима Колесниченко бросили фекалиями на пресс-конференции, посвящённой проблеме использования языков при создании биометрических паспортов. На политика покушалась молодая девушка, которая ворвалась в зал и бросила в политика два пакета с экскрементами, воскликнув: "Бандиты уже перешли все границы!". Колесниченко уклонился от брошенных в него пакетов; один из них разорвался на стене за его спиной. Народный депутат назвал девушку "больной".

А через месяц ещё какая-то девушка бросила в Колесниченко на примерку "смирительную" рубашку в фекалиях взамен формы солдата Красной армии, которую он до этого примерил. При этом она заявила, что этот наряд лично ему подойдёт гораздо лучше.

За два десятилетия набор подручных средств политического протеста в Украине оказался впечатляющим: яйца сменялись зелёнкой, зелёнка — кефиром, тортами, соком и куда менее эстетичными предметами. Одни эпизоды забывались уже через несколько дней, другие становились мемами и частью политического фольклора.

Но повторить эффект одного яйца из Ивано-Франковска так никому и не удалось. Возможно, дело было вовсе не в самом снаряде, а в реакции на него. Кадры, на которых крепкий кандидат в президенты падает после попадания яйца, а его штаб затем пытается объяснить произошедшее "тяжёлым предметом", оказались сильнее любой политической рекламы. Спустя 22 года фамилии многих метателей уже забыты, а выражение "яичное покушение на Януковича" всё ещё не требует никаких объяснений.