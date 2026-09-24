Від яйця Януковичу до зеленки й фекалій: найдивніші напади на політиків України

Одне куряче яйце, зеленка, кефір, торт і навіть пакети з фекаліями — українська політика знає чимало дивних способів висловити протест. Але саме яйце, кинуте 24 вересня 2004 року у Віктора Януковича, стало майже історичним артефактом. Фокус згадує, чим ще українці закидали й обливали політиків і чому деякі такі "замахи" запам’яталися краще за передвиборчі промови.

Двадцять два роки тому, 24 вересня 2004 року, прем’єр-міністр і кандидат у президенти України Віктор Янукович зазнав нападу в Івано-Франківську: під час візиту до університету на нього чекав несподіваний протест. 17-річний студент Дмитро Романюк кинув у прем’єра яйце, і той, схопившись за серце, впав у руки охорони.

Штаб Януковича заявив, що політика вдарили важким предметом, внаслідок чого він отримав черепно-мозкову травму. Однак записи журналістів підтвердили: це було звичайне яйце. Правоохоронці намагалися вилучити відео, але телеканал "5-й" показав кадри в ефірі, і приховати обставини не вдалося. Пізніше сам Янукович пояснював падіння перевтомою та шоком.

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Дмитрія Романюка затримали, але після профілактичної бесіди відпустили. Натомість сама ця історія завдала удару по іміджу Януковича. Політологи зазначали, що "яєчний інцидент" посилив атмосферу недовіри до влади та певною мірою вплинув на події, які завершилися Помаранчевою революцією.

Але історію з яйцем усі пам’ятають і досі. Вона й залишиться в історії. Хоча Віктор Федорович — не єдиний, на кого було скоєно замах за допомогою такого незвичайного предмета.

Яйця — зброя студентів, активістів і депутатів

Але якщо прем’єр-міністра Януковича закидали лише одним яйцем, то спікер ВР Володимир Литвин у 2010 році під час скандального голосування щодо ратифікації "Харківських угод" у Раді зазнав справжньої атаки. Народні депутати України закидали його курячими яйцями так, що охоронці були змушені захищати Литвина парасольками.

Фото: З відкритих джерел

У листопаді 2013 року в селі Веселому Харківської області під час зустрічі з виборцями депутата від партії "Свобода" Ігоря Швайку закидали яйцями. Та ще й поливали кефіром.

"Молоді люди спортивної статури намагалися зірвати зустріч із мешканцями села: кидали яйця, нецензурно лаялися та всіляко провокували "Свободівців", які супроводжували народного депутата України", — написав Швайка у соцмережі.

13 квітня 2014 року в Павлограді Дніпропетровської області тодішнього кандидата в президенти від Партії регіонів Михайла Добкіна закидали яйцями. Охоронці депутата встигли вчасно розкласти парасольки і довели його до входу в будівлю, де відбувалася зустріч із виборцями.

Не уникнув "яєчного дощу" й Віталій Кличко, який на той час був ще просто боксером та активістом Майдану — під час виступу на мітингу Євромайдану за єдність України біля пам’ятника Тарасу Шевченку в Харкові група проросійських активістів із георгіївськими стрічками почала скандувати "Росія!" та закидати сцену яйцями й петардами. Охорона Кличка прикрила політика парасольками, ніби знала про майбутнє замах. Жодне яйце чи петарда в самого політика тоді не влучили, а він спокійно договорив і пішов до автомобіля.

П'ятий президент України кілька разів ставав мішенню для протестувальників, які кидали яйця. У грудні 2019 року під час вечора на Майдані, присвяченого "нормандському саміту", у лідера партії кинули яйця. Перше пролетіло повз, ледь не влучивши в Марину Порошенко, а друге спритно зловив народний депутат Ахтем Чийгоз. Петро Порошенко вказав на когось у натовпі й наказав: "Зловіть його!". Метальника затримали. А ось що сталося з ним далі — невідомо.

А 24 серпня 2021 року, під час Маршу патріотів з нагоди Дня незалежності, з мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні в політика знову намагалися влучити яйцем, і він знову ухилився.

Але ось від зеленки йому уникнути не вдалося.

"Зелена" розправа над політиками

У розпал і після закінчення Революції на Майдані народна любов до політиків почала виявлятися у вигляді обливання розчином діамантового зеленого, який у народі називають "зеленкою", яку стали використовувати не в лікувальних цілях, а з хуліганських міркувань.

Петро Порошенко встиг ухилитися від яйця, яке кинули в День Незалежності, а от від зеленки не встиг. Невідомий облив його з пляшечки в самому центрі столиці, і рідина потрапила на обличчя.

Фото: З відкритих джерел

Раніше, у бурний революційний 2014 рік, під час передвиборчої кампанії в Києві Михайла Добкіна облили зеленкою та обсипали борошном. Пізніше на нього не раз здійснювали замахи з використанням розчину діамантового зеленого в Харкові та інших містах.

Фото: З відкритих джерел

Юрій Луценко та Арсен Аваков також у різні роки ставали жертвами нападів із застосуванням цього розчину під час публічних виступів або мітингів. На Авакова з розчином діамантового зеленого чинили замахи не раз. Вперше це сталося в Харкові біля будівлі Апеляційного суду, де розглядалася справа ЄЕСУ: невідомий випустив струмінь розчину зі шприца. Сам політик тоді заявив, що, мовляв, це вже не вперше за цей день. Вдруге, майже через рік, дівчина в міжнародному аеропорту "Харків" облила його зеленкою.

Фото: З відкритих джерел

Луценко постраждав на мітингу в Харкові під час розпалу революційних подій. Тоді він звинуватив у цьому тих, хто боїться змін і нової влади.

Але вже в Києві активісти Майдану облили зеленкою політика Миколу Рудьковського, а також спустили колеса його "Лексуса" і відправили політика додому на метро.

Арсенія Яценюка та Олександра Турчинова помазали зеленкою в Харкові біля лікарні, де перебувала Юлія Тимошенко, у тому ж 2014 році.

Кандидата на посаду мера Дніпропетровська Бориса Філатова кілька разів обливали зеленкою. Але це навіть пішло йому на користь — його знову призначили на посаду міського голови.

У 2014 році у Львові лідера радикалів Олега Ляшка облили зеленкою біля будівлі Львівської обласної державної телерадіокомпанії поблизу Високого Замку. А вже у 2016 році в коридорах Верховної Ради його ж облила томатним соком колишня військовослужбовиця батальйону "Айдар" Юлія Толопа, за те, що він не дотримав обіцянки, не доклав зусиль для надання їй українського громадянства.

Від зеленки ледь не постраждали Віталій Кличко та Геннадій Кернес. Хоча Кличко вже отримав під час революції порцію порошку з вогнегасника на початку масових сутичок на вулиці Грушевського в Києві біля стадіону "Динамо". Тоді лідер партії "УДАР" вийшов уперед, намагаючись заспокоїти радикально налаштований натовп і силовиків. У відповідь один із мітингувальників бризнув Кличку в обличчя з порошкового вогнегасника. Політик повністю вкрився білою піною та порошком, але продовжував стояти на місці й намагався заспокоїти людей.

Фото: З відкритих джерел

Власне, зеленка дуже довго використовувалася як засіб протесту. Таким чином активісти чи опоненти висловлювали презирство до дій конкретних осіб — за звинувачення у корупції, проросійські погляди, антиукраїнські висловлювання чи невиконані обіцянки. Вона яскраво фарбувала шкіру, погано змивалася. Людина із зеленим обличчям одразу стає об’єктом глузувань, а відео чи фото з нею швидко поширюються у ЗМІ та соціальних мережах. Але при цьому зеленка була відносно безпечною для життя, якщо не потрапляла в очі.

Кефір для Симоненка, "Roshen" для Порошенка

Власне, українці активно висловлювали свої настрої не лише за допомогою яєць і зеленки, а й за допомогою кефіру, тортів і навіть фекалій.

Не лише одного народного депутата Швайку обливали кефіром. 1 травня 2015 року після виступу на мітингу в музеї ВВВ у Києві хтось із натовпу плеснув кефіром в обличчя лідера Компартії України Петра Симоненка.

Під час прес-конференції в Києві студентка кинула торт у заступника міністра фінансів Сергія Марченка на знак протесту проти скасування стипендій. Однак найгучніший кондитерський перформанс відбувся у 2016 році під час судового засідання, коли активісти намагалися кинути тортом фабрики "Roshen" у секретаря РНБО Олександра Турчинова та команду Петра Порошенка, вигукуючи гасла проти кондитерського бізнесу президента.

У липні 2018 року на акції з вимогою відставки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького невідомі облили тортим, а також зеленкою голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Після цього Шабуніну знадобилася допомога медиків, оскільки зеленка потрапила йому в очі.

Іноді незадоволені люди використовували й фекалії. У квітні 2013 року у народного депутата від Партії регіонів Вадима Колесніченка кинули фекаліями під час прес-конференції, присвяченої проблемі використання мов при створенні біометричних паспортів. На політика напала молода дівчина, яка увірвалася до зали та кинула в політика два пакети з екскрементами, вигукнувши: "Бандити вже перетнули всі межі!". Колесніченко ухилився від пакетів, кинутих у нього; один із них розірвався на стіні за його спиною. Народний депутат назвав дівчину "хворою".

А через місяць ще якась дівчина кинула Колесніченку на примірку "заспокійливу" сорочку у фекаліях замість форми солдата Червоної армії, яку він до того приміряв. При цьому вона заявила, що цей одяг особисто йому підійде набагато краще.

За два десятиліття набір підручних засобів політичного протесту в Україні виявився вражаючим: яйця змінювалися зеленкою, зеленка — кефіром, тортами, соком і набагато менш естетичними предметами. Одні епізоди забувалися вже через кілька днів, інші ставали мемами та частиною політичного фольклору.

Але повторити ефект одного яйця з Івано-Франківська нікому так і не вдалося. Можливо, справа була зовсім не в самому снаряді, а в реакції на нього. Кадри, на яких міцний кандидат у президенти падає після влучання яйця, а його штаб потім намагається пояснити те, що сталося, "важким предметом", виявилися сильнішими за будь-яку політичну рекламу. Через 22 роки прізвища багатьох метальників уже забуті, а вираз "яєчний замах на Януковича" досі не потребує жодних пояснень.