Гасить свет, когда его и так нет: зачем возвращать светомаскировку и что она даст против "Шахедов"

Что увидит российский дрон, если на улице погаснут фонари? В Киеве уличное освещение уже отключают ради экономии электроэнергии, а в Киевской области по просьбе военных готовятся усилить светомаскировку. Темнота может помешать дронам с обычными камерами, но она же делает пешеходов менее заметными и осложняет работу экстренных служб. Фокус выяснил, какие объекты имеет смысл затемнять и как не повторить ошибки 2022 года, когда жителей заставляли гасить свет в квартирах.

В Киевской области собираются усилить режим светомаскировки. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, сославшись на соответствующее решение Совета обороны области. Местная власть должна проработать с бизнесом, коммунальным и жилищным секторами усиление режима светомаскировки.

"Существующие меры должны помочь несколько усложнить работу средств воздушного нападения противника, особенно в период продолжительных зимних сумерек и ночей. Это необходимое решение. На него есть запрос от военных, и мы должны помочь нашим защитникам", — сказал глава КОВА.

Он также добавил, что это создаёт основу для более ответственного отношения к использованию электроэнергии. Ведь все понимают, с какими вызовами столкнулась энергосистема в настоящее время.

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А на днях на Житомирщине один из населённых пунктов самостоятельно решил ввести режим светомаскировки. Овручский городской голова Иван Коруд сообщил, что враг уничтожил беспилотниками электроподстанцию "Овруч", но в случае восстановления её работы он просит каждого жителя громады неукоснительно соблюдать требования светомаскировки в вечернее и ночное время. По словам мэра, необходимо выключить наружное освещение зданий, рекламные конструкции, световые вывески, подсветку фасадов, витрин и других объектов, создающих излишнее освещение.

"Особо подчёркиваю: светомаскировка должна быть обеспечена не только на предприятиях, в учреждениях и организациях, но и в каждом частном домовладении. Необходимо выключить освещение дворов, придомовых территорий, фасадов и любые другие источники света, которые могут быть видны снаружи", — написал мэр.

Он также подчеркнул, что это необходимые меры безопасности, от которых зависит защита нашей громады и жизнь людей. В нынешних условиях каждый источник света, который можно выключить, должен быть выключен.

Маскировать нужно не частные дома — а важные объекты

Собственно, ничего удивительного в том, что снова заговорили о светомаскировке, нет. В конце октября советник президента по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флеш) написал, что если россияне начнут массово применять модуль оптической навигации "Сусанин" на "Герани-5" и других БПЛА (ракетах) в ночное время, возможно, придётся пересмотреть вопрос светомаскировки.

"В 2022 году мы делали это из страха и непонимания ситуации, а сейчас, вероятно, придётся действовать осознанно. Особенно это касается освещения дорог и участков трасс", — написал Флеш.

Как рассказывает Фокусу военный эксперт Алексей Гетьман, светомаскировку планируют ввести против реактивных шахедов с видеокамерами, в которых заложены изображения объектов, по которым они хотят атаковать.

"Когда использовалась система наведения, в первую очередь спутниковая, то свет вообще не имел значения — есть он или нет. Управление шло по координатам. Сейчас используют камеры, и эти камеры видят цель. Если там есть устройство с "искусственным интеллектом", то камера, как в телефоне, фиксирует объект и сравнивает с теми объектами, которые есть у неё в памяти. Но в темноте он ничего не видит, если нет инфракрасного устройства", — сообщает эксперт.

По словам собеседника, маскировать должны не частные дома, а объекты, на которые россияне могут и будут охотиться. Хотя и реактивные БПЛА могут лететь не только ночью, а и днём. Как подчёркивает эксперт, полностью погружать во тьму населённые пункты нет смысла, как это предлагают на Житомирщине. Скажем, уличное освещение нет смысла выключать. А вот некоторые яркие вывески торговых центров, разные рекламные щиты — их работа во время войны это что-то уже сюрреалистичное.

"По моему мнению, если небольшая вывеска на магазине, не яркая, она может гореть. Хотя само уличное освещение в том виде, в каком оно должно быть в мирное время, не нужно. Должно быть либо ограничено, либо включаться через один фонарь, но так, чтобы можно было ходить безопасно пешеходам вечером. Но яркое освещение точно не нужно во время войны", — подчёркивает эксперт.

Тут главное, чтобы местным органам власти военные написали инструкцию, что, по их мнению, подлежит светомаскировке, что обязательно нужно отключать, чтобы не получилось так, как это было в 2022 году, когда заставляли выключать свет в квартирах и затемнять окна. Потому что чересчур исполнительных дураков у нас очень много.

Прежде всего, по мнению военного эксперта, маскировать нужно значимые гражданские объекты, потому что россияне начали бить по ним. Они заявляют, что будут атаковать продуктовую отрасль, то есть не просто энергетику, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, а элеваторы, птицефабрики и прочее производство. Есть у них такие террористические планы, поэтому эти объекты нужно маскировать.

В то же время, как подчёркивает Гетьман, в целом светомаскировка должна положительно сказаться на экономии потребления электроэнергии, которой и так не хватает для населения. Особенно если бизнес отключит рекламу. Так что и в этом выиграют украинцы.

Из-за постоянных отключений электроэнергии и так светомаскировка

К слову, мнение действующих военных, особенно связанных с беспилотными аппаратами, по поводу светомаскировки городов и посёлков разделилось. Одни уверены, что это должно помочь, так как большинство российских беспилотников летят, ориентируясь по нашим дорогам, особенно ночью, когда горят фонари.

Другие утверждают, что всё равно населённые пункты светятся — с фонарями или без, в тепловизор их хорошо видно. А также хорошо видно дороги, реки, другие крупные объекты. А реки вспять не повернёшь, да и неосвещённые дороги на местности легко определить. То есть светомаскировка может оказаться настолько неэффективной, что принесёт больше вреда, чем пользы.

А вот последними пунктами не стоит пренебрегать и не брать их в расчёт. Так как без освещения увеличивается количество ДТП — пешеходов видно плохо. Затрудняется передвижение экстренных служб, увеличивается количество несчастных случаев и ухудшается безопасность людей при эвакуации.

"Важно не создавать ложного ощущения безопасности при светомаскировке. Она не остановит ракеты с инерциальной навигацией и не защитит от беспилотников, использующих другие способы наведения. Не гарантирует, что дрон не обнаружит объект даже в темноте. Ведь сложно исключить попадание по заранее известным координатам. А главное, светомаскировка не заменит ПВО, мобильные огневые группы и радиоэлектронную борьбу", — сообщил Фокусу эксперт по безопасности Валентин Крот.

При этом в нашей ситуации, связанной с отсутствием электроэнергии, в большинстве городов светомаскировка уже действует и без просьбы военных. Вот и в столице Украины принято решение полностью отключить уличное освещение ради экономии электроэнергии для важных объектов города, сообщил "Киевгорсвет". Исключение — участки, от которых питаются средства оповещения. Там свет будут включать при наличии электричества и до 22:00. Водителей и пешеходов призвали быть особенно внимательными на дорогах.

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