Гасити світло, коли його й так немає: навіщо повертати світломаскування і що воно дасть проти "Шахедів"

Що побачить російський дрон, якщо на вулиці згаснуть ліхтарі? У Києві вуличне освітлення вже вимикають задля економії електроенергії, а в Київській області на прохання військових готуються посилити світломаскування. Темрява може завадити дронам зі звичайними камерами, але вона ж робить пішоходів менш помітними й ускладнює роботу екстрених служб. Фокус з'ясував, які об'єкти є сенс затемнювати та як не повторити помилок 2022 року, коли мешканців змушували гасити світло у квартирах.

У Київській області збираються посилити режим світломаскування. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, пославшись на відповідне рішення Ради оборони області. Місцева влада має опрацювати з бізнесом, комунальним і житловим секторами посилення режиму світломаскування.

"Наявні заходи мають допомогти дещо ускладнити роботу засобів повітряного нападу противника, особливо в період тривалих зимових сутінків і ночей. Це необхідне рішення. На нього є запит від військових, і ми маємо допомогти нашим захисникам", — сказав голова КОВА.

Він також додав, що це створює підґрунтя для більш відповідального ставлення до використання електроенергії. Адже всі розуміють, з якими викликами нині зіткнулася енергосистема.

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А днями на Житомирщині один із населених пунктів самостійно вирішив запровадити режим світломаскування. Овруцький міський голова Іван Коруд повідомив, що ворог знищив безпілотниками електропідстанцію "Овруч", але в разі відновлення її роботи він просить кожного мешканця громади неухильно дотримуватися вимог світломаскування у вечірній і нічний час. За словами мера, необхідно вимкнути зовнішнє освітлення будівель, рекламні конструкції, світлові вивіски, підсвічування фасадів, вітрин та інших об’єктів, які створюють зайве освітлення.

"Особливо наголошую: світломаскування має бути забезпечене не лише на підприємствах, в установах та організаціях, а й у кожному приватному домоволодінні. Необхідно вимкнути освітлення дворів, прибудинкових територій, фасадів та будь-які інші джерела світла, які можуть бути помітні ззовні", — написав мер.

Він також наголосив, що це необхідні заходи безпеки, від яких залежить захист нашої громади й життя людей. За нинішніх умов кожне джерело світла, яке можна вимкнути, має бути вимкнене.

Маскувати потрібно не приватні будинки, а важливі об’єкти

Власне, нічого дивного в тому, що знову заговорили про світломаскування, немає. Наприкінці жовтня радник президента з технологічних питань Сергій Бескрестнов (Флеш) написав, що якщо росіяни почнуть масово застосовувати модуль оптичної навігації "Сусанін" на "Герані-5" та інших БПЛА (ракетах) у нічний час, можливо, доведеться переглянути питання світломаскування.

"У 2022 році ми робили це зі страху й нерозуміння ситуації, а зараз, імовірно, доведеться діяти свідомо. Особливо це стосується освітлення доріг і ділянок трас", — написав Флеш.

Як розповідає Фокусу військовий експерт Олексій Гетьман, світломаскування планують запровадити проти реактивних "Шахедів" із відеокамерами, у пам’ять яких закладені зображення об’єктів, які росіяни хочуть атакувати.

"Коли використовували систему наведення, передусім супутникову, то світло взагалі не мало значення — є воно чи ні. Керування відбувалося за координатами. Зараз використовують камери, і ці камери бачать ціль. Якщо там є пристрій зі “штучним інтелектом”, то камера, як у телефоні, фіксує об’єкт і порівнює його з тими об’єктами, які є в її пам’яті. Але в темряві він нічого не бачить, якщо немає інфрачервоного пристрою", — повідомляє експерт.

За словами співрозмовника, маскувати мають не приватні будинки, а об’єкти, на які росіяни можуть і будуть полювати. Хоча реактивні БПЛА можуть літати не лише вночі, а й удень. Як наголошує експерт, повністю занурювати населені пункти в темряву, як це пропонують на Житомирщині, немає сенсу. Скажімо, вуличне освітлення вимикати немає сенсу. А от деякі яскраві вивіски торговельних центрів, різні рекламні щити — їхня робота під час війни вже виглядає сюрреалістично.

"На мою думку, якщо вивіска магазину невелика й неяскрава, вона може світитися. А от вуличне освітлення в такому обсязі, як у мирний час, не потрібне. Його варто обмежити або вмикати ліхтарі через один, але так, щоб пішоходи могли безпечно ходити ввечері. Яскраве освітлення під час війни точно не потрібне", — наголошує експерт.

Тут головне, щоб військові написали для місцевих органів влади інструкцію, що, на їхню думку, підлягає світломаскуванню, що обов’язково потрібно вимикати, аби не вийшло так, як у 2022 році, коли змушували вимикати світло у квартирах і затемнювати вікна. Бо надто старанних дурнів у нас дуже багато.

Передусім, на думку військового експерта, маскувати потрібно важливі цивільні об’єкти, бо росіяни почали бити по них. Вони заявляють, що атакуватимуть харчову галузь, тобто не лише енергетику, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, а й елеватори, птахофабрики та інші виробництва. Є в них такі терористичні плани, тому ці об’єкти потрібно маскувати.

Водночас, як наголошує Гетьман, загалом світломаскування має допомогти заощадити електроенергію, якої й так бракує населенню. Особливо якщо бізнес вимкне рекламу. Тож і від цього українці виграють.

Через постійні відключення електроенергії світломаскування й так діє

До слова, думки чинних військових, особливо тих, хто працює з безпілотниками, щодо світломаскування міст і селищ розділилися. Одні впевнені, що це має допомогти, бо більшість російських безпілотників летять, орієнтуючись за нашими дорогами, особливо вночі, коли горять ліхтарі.

Інші стверджують, що населені пункти все одно світяться — з ліхтарями чи без них, у тепловізор їх добре видно. Також добре видно дороги, річки та інші великі об’єкти. А річки назад не повернеш, та й неосвітлені дороги на місцевості легко розпізнати. Тобто світломаскування може виявитися настільки неефективним, що завдасть більше шкоди, ніж користі.

А от останні пункти не варто ігнорувати. Адже без освітлення зростає кількість ДТП — пішоходів погано видно. Ускладнюється пересування екстрених служб, зростає кількість нещасних випадків, а евакуація стає небезпечнішою для людей.

"Важливо не створювати хибного відчуття безпеки під час світломаскування. Воно не зупинить ракети з інерційною навігацією й не захистить від безпілотників, які використовують інші способи наведення. Не гарантує, що дрон не виявить об’єкт навіть у темряві. Адже складно виключити влучання за заздалегідь відомими координатами. А головне, світломаскування не замінить ППО, мобільні вогневі групи та радіоелектронну боротьбу", — повідомив Фокусу експерт із безпеки Валентин Крот.

Водночас у нашій ситуації, пов’язаній із відсутністю електроенергії, у більшості міст світломаскування вже діє і без прохання військових. Так і в столиці України вирішили повністю вимкнути вуличне освітлення задля економії електроенергії для важливих об’єктів міста, повідомив "Київміськсвітло". Виняток — ділянки, від яких живляться засоби оповіщення. Там світло вмикатимуть за наявності електроенергії та до 22:00. Водіїв і пішоходів закликали бути особливо уважними на дорогах.

Нагадаємо, Росія почала застосовувати проти України нові засоби ураження — реактивні дрони "Герань-5К" і крилаті ракети "Філін", здатні розвивати швидкість до 600 і 800 км/год відповідно. Однак головна загроза полягає не лише у швидкості. Росіяни намагаються здешевити виробництво зброї, вдосконалюють системи навігації та створюють нові виклики для української ППО.

Із кінця літа 2026 року в небі над Україною зафіксували нові засоби ураження РФ — ударні дрони "Герань-5 К5-К" і крилаті ракети "Філін".